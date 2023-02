Un empate que sabe a poco para el Castilla

Las banderas blancas y amarillas ondeaban en el cielo de la capital, el mejor derbi de Primera RFEF estaba a punto de dar comienzo. Real Madrid Castilla y A. D. Alcorcón se veían las caras en un encuentro que decidiría la primera plaza de la competición.

Las alineaciones

Comenzando por el conjunto local, Raúl introdujo novedades en el once, pero conservó la columna vertebral del equipo, consciente de lo que se estaba jugando. Así pues, De Luis partió bajo palos; línea de cuatro para Carrillo en el lateral izquierdo, Rafa Marín y Marvel en el eje de la zaga, y Vini Tobías en el lateral diestro; en la medular, otra línea de cuatro formada por Mario Martín, Theo, Obrador y Álvaro Martín; finalmente, la dupla ofensiva la formaron Sergio Arribas y Noel.

Theo desbordando vs Alcorcón / Fuente: Real Madrid Castilla

En el lado opuesto, los once elegidos por parte de Fran Fernández para defender esa primera posición de Primera RFEF, fueron los siguientes: Jesús Ruiz, Castro, Morillas, Mosquera, Babin, Moyano, Chiki, Javi Lara, Víctor G., Pablo García e Iago López.

Así transcurrió la primera parte

Los primeros 45 minutos comenzaron mostrando a dos equipos que se tenían, quizás, un excesivo respeto. Ambos sabían lo mucho que se jugaban y prefirieron no arriesgar demasiado para no decantar el partido en los primeros compases de juego.

No obstante, a partir del minuto 15, el conjunto local, con Arribas como capitán y principal protagonista del cuadro blanco, comenzó a tomar la iniciativa en el juego y a mostrarse ciertamente superior en el derbi madrileño. La mejor prueba de ello fue la ocasión que el propio Sergio tuvo sobre el minuto 20, pero que, para desgracia de los locales, logró detener el guardameta del Alcorcón. Asimismo, pocos minutos después, en el 24 de la primera parte, el mago Arribas volvió a sacarse un truco de la chistera para asistir a Álvaro Martín. El dorsal 14 del filial merengue no dudó un instante y endosó un zapatazo al esférico para mandar el esférico al fondo de las mallas y, posteriormente, “tocar el violín” en una celebración para el recuerdo del canterano madridista.

Sin embargo, la alegría no duró mucho por el Di Stéfano, dado que, tan solo 4 minutos después, en una acción a balón parado, ejecutada a la perfección por el cuadro visitante, Pablo García subió las tablas al luminoso para dar un golpe encima de la mesa y gritar bien alto que el Alcorcón se aferra con uñas y dientes a esa primera posición.

Y, así, de esta manera, con un Real Madrid Castilla consciente de que en pocos minutos se le fue un partido que parecían tener completamente controlado; y un Alcorcón que supo reaccionar al varapalo inicial, se alcanzó la conclusión de los primeros 45 minutos.

¿Qué ocurrió en los segundos 45 minutos?

El segundo acto comenzó radicalmente diferente al primero. Sendos conjuntos salieron desde el inicio a por el partido y eso se tradujo en una multitud de ocasiones tanto para locales como para visitantes. Tal vez, la más clara la tuvieron los locales otra vez en las botas de Álvaro Martín, que lanzó un misil sobre la meta de Jesús Ruiz, pero, en esta ocasión, el portero visitante logró detener el disparo.

Tras los primeros arreones iniciales, el partido pareció entrar en un periodo de pausa, en la que, sin duda, el filial madridista logró hacerse dueño y señor del encuentro. El Alcorcón tuvo que optar por replegar hasta medio campo a causa del gran planteamiento y el buen hacer de los muchachos dirigidos por Raúl González Blanco.

No obstante, a pesar del dominio madridista, los canteranos blancos no lograron traducir esa superioridad en goles y, por ende, el marcador no volvió a moverse. El 1-1 final conservó la primera posición al Alcorcón y, en contraposición, relegó a la tercera plaza al Castilla, que se vio superado por un Depor que, desde la llegada de Lucas Pérez va como un autentico avión.