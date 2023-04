Ceballos: "Quiero ponérselo difícil al míster"

Dani Ceballos sigue queriendo hacer méritos para optar a la renovación con el Real Madrid a final de temporada. Entre rumores de renovaciones y de fichajes de otros centrocampistas, el centrocampista utrerano sigue aprovechando las oportunidades que le brinda Ancelotti para buscar su continuidad en el conjunto merengue.

Reacción tras la derrota

Tras la derrota la jornada pasada frente al Girona (4-2) el Real Madrid tenía la obligación de recompensar a su afición con un partido ofensivo y de buen fútbol. Así lo reconocía Dani Ceballos a los micrófonos de DAZN: "Hoy hicimos un partido muy completo, a nivel ofensivo estuvimos muy bien en un campo en el que era difícil jugar a pocos toques". A pesar de que el estado del césped no era el idóneo, Ceballos jugó con la confianza que asegura que le transmite tanto el míster como los compañeros. "Me encuentro bien y con ganas de aportar energía al equipo, el nivel de confianza del entrenador y de los compañeros es grande", dijo Dani.

Aprovechar las ausencias

También reconoció que le gustaría aprovechar estos momentos en los que Modric no está por lesión. "Es una pena la lesión de Modric, hay un puesto más en el mediocampo y ojalá pueda disfrutar estos partidos que sería muy bonito para mí", afirmó.

La prioridad es la continuidad

Y es que, lo más importante para Ceballos es tener la continuidad de la que disfrutó a principios de año, donde logró encadenar una buena serie de partidos, aunque no lo haga en las condiciones óptimas. "Me encuentro más cómodo en el perfil izquierdo porque tengo una periferia más amplia, ojalá pueda tener continuidad, quiero ponérselo difícil al míster para que cuando me necesite sepa que me tiene", concluyó Ceballos.

El próximo partido del Real Madrid será el 2 de mayo frente a la Real Sociedad en el Reale Arena.