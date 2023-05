El Amorebieta vuelve a ser un equipo de segunda

De las 19.000 personas que viven en Amorebieta, seguramente no estuviese ninguna en su casa. Las calles, los bares, y por que no decirlo, todo el pueblo de Lezama estaba a rebosar de amantes del fútbol. Lo curioso es que la gran mayoría (por no decir todos), no eran hinchas del equipo local, el Bilbao Athletic, sino que eran aficionados del conjunto visitante, el SD Amorebieta.

Este último se jugaba el ascenso a segunda división en el último partido, al igual que el Eldense, mientras que el Bilbao Athletic, tras una temporada para el olvido, ya llevaba unas jornadas descendido.

Las instalaciones de Lezama estaban a rebosar de aficionados con elásticas azules, de hecho no había ninguna del conjunto local, y desde que llegaron al campo no pararon de cantar y animar a su equipo.

En el primero tiempo los visitantes dominaron la pelota, mientras que en el segundo estuvo más nivelado, eso sí, el encuentro acabó con un empate a cero, resultado que le valía al Amorebieta para garantizar el ascenso.

Primera mitad

El conjunto visitante empezó el encuentro de una manera increíble, tanto fue así, que tan solo cuando habían pasado dos minutos desde el pitido inicial ya sacaron el primer libre directo por una falta sobre Rayco. Seguin fue el encargado de lanzarla, que pese a realizar un buen centro, el balón no encontró objetivo.

El mismo Rayco tuvo una ocasión clarísima en el 7', que para la fortuna del Bilbao Athletic, se fue por la izquierda de la portería. El SD Amorebieta seguía "enchufado", y en el 15' el colegiado, Albert Ávalos, señaló una mano de Unai Vélez en la frontal del área. Aitor Jaruegi sacó el libre que se fue por la derecha de la portería de Álex Padilla.

Raúl Chasco en el partido | Fuente: Ane Martínez

La primera de los locales llegó en el 18', cuando Ibon Sánchez probó las manos de Magunagoitia, que este consiguió despejar el chut, mandándolo a un córner que no represento ningún peligro.

La grada estalló por primera vez en Lezama cuando en el 38' el Murcia empató al Eldense a uno, ya que esto les daba una enorme ventaja para lograr ese ansiado ascenso. El árbitro no añadió ni un minuto más y pitó el fin de la primera mitad.

Segunda parte

Los segundos 45 minutos empezaron de una manera mucho más lenta. No fue hasta el 48' cuando empezaron los envites, cuando una picada hacia la portería local estuvo a punto de convertirse en el 0-1. En el 50' el "Amore" tuvo otra que, pese a no entrar, los jugadores reclamaron el penalti. Un minuto más tarde se realizaría el primer cambio en las filas visitantes; salieron Rayco, Eneko Jauregi y Julen Jon Guerrero por Bujan, Pradera y Dorrio.

En el 57' llegó al área del Bilbao Athletic un centro envenenado que se fue cerca del palo izquierdo. Pese a seguir empate a cero, la afición no desistió en dar sus ánimos y siguió con sus cánticos. Un minuto más tarde el Bilbao Athletic Realizó sus primeros cambios, Íñigo López, Raúl Chasco y Unai Vélez se sentaron en el banquillo para dar minutos a Oier López, Jon Cabo y Urko Izeta Iruretagoiena.

Un despeje de Álex Padilla en el 60' rebotó en un defensor del Bilbao Athletic, mandando la pelota a córner. Cuatro minutos más tarde, los "azules" tuvieron una ocasión muy clara en la que el portero local saco una parada digna de enmarcar. En el 66' Álex Pallarés, técnico del Athletic, quitó del terreno de juego a Beñat Gerenabarrena para meter a Mikel Jauregizar.

Ibon Sánchez y Seguin en el partido | Fuente: Ane Martínez

Poco a poco el conjunto de Haritz Mujika se iba acercando a las inmediaciones del Bilbao, pero sin encontrar fortuna. Es por eso que en el 76' el técnico decidió realizar los últimos cambios en sus filas, Sibo y Edwards se sentaron, este último con una ovación de toda la grada, y entraron Iturraspe y Albisua. Lo mismo hizo el Bilbao en el 80', cambiando a Hugo Rincón por Beñat de Jesus. En el 76' llegó la primera amarilla del partido, la recibió Sillero, mientras que la última se la enseñaron al propio Gorka Iturraspe en el 84'.

En los últimos compases del encuentro, los organizadores, seguridad e incluso ertzainak se agruparon a lo largo del campo para que no hubiese una "invasión de campo" como cantaban los aficionados visitantes. Por megafonía también anunciaron en numerosas ocasiones que esto estaba prohibido.

El colegiado agregó tres minutos de tiempo añadido, en los que a los seguidores azules les entró el miedo en las venas, ya que el Eldense acababa de marcar el gol del desempate, y si el Athletic les marcaba se acababa el sueño. Esto no impidió que parasen de animar, de hecho, en el último minuto la grada rugió como nunca en todo el partido, dando a parecer que no era un partido en Lezama, sino en el propio San Mamés.

Y finalmente, en el 90+3, Ávalos por fin pitó el final, no solo del partido, sino de toda la travesía que fue esta temporada para ambos equipos. Ese silbido vino acompañado de un grito al unísono por toda la grada, que llegó hasta Amorebieta, ya eran de nuevo un equipo de segunda.

Los jugadores del Amorebieta celebrando el ascenso con los aficionados | Fuente: Ane Martínez

Al finalizar el encuentro los jugadores se quedaron un buen rato celebrando este hito, tanto entre ellos como con los aficionados que se habían trasladado 12 kilómetros para ver a su equipo, eso sí, seguro que los hinchas esperaron poder saltar al campo como se suele hacer en estos casos, la conocida como "invasión de campo", pero en esta ocasión no pudo ser y se tuvieron que contentar con celebrarlo desde la grada. Pero, la fiesta no acabó en el terreno de juego, ya que en el vestuario los jugadores siguieron festejando el ascenso hasta que cayó la noche en Lezama.

Ficha técnica

Bilbao Athletic: Álex Padilla, Jon Sillero, Unai Eguíluz, Luis Bilbao, Alejandro Rego, Unai Vélez, Raúl Chasco, Hugo Rincón, Beñat Gerenabarrena, Íñigo López e Ibon Sánchez.

SD Amorebieta: Magunagoitia, Jorge Mier, Etxeita, Edwards, Seguin, Rodríguez, Yriarte, Sibo, Rayco, Jauregi y Julen Jon Guerrero.

Amonestaciones: Sillero (79') y Gorka Iturraspe (84')

Árbitro: Albert Ávalos Martos

Estadio: Instalaciones de Lezama