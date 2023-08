Manuel Pellegrini: "Habrá que reemplazar cada salida si queremos ser competitivos"

El entrenador del Real Betis Balompié, Manuel Pellegrini, ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido correspondiente a la jornada 2 de LaLiga EA Sports contra el Atleti. El chileno ha querido tratar varios temas de actualidad que rodean a la entidad heliopolitana, así como la situación en la que llega al encuentro el equipo y el rival, dirigido por Diego Pablo Simeone.

¿Cómo llega el Betis al partido?

Ante la insistencia sobre las sensaciones y estado del equipo a tan solo unas horas de inaugurar la competición liguera ante la afición verdiblanca, 'El Ingeniero' ha contestado: "La verdad es que el equipo está entrenando bien. Sabemos que el Atlético es un rival muy difícil. Nos hubiera gustado estar con el plantel más completo, pero es lo que tenemos a día de hoy. Esperamos hacer una buena presentación en nuestro estadio".

Las bajas en la convocatoria

Sobre los jugadores que no estarán disponibles para afrontar el choque ante el conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone, el chileno ha respondido: "Nos hubiera gustado estar más completos. No tenemos ni a William Carvalho, ni a Marc Bartra, Héctor Bellerín, Luiz Henrique, Nabil Fekir o Claudio Bravo... Son seis jugadores importantes para el equipo. El Atlético de Madrid tiene un plantel poderoso, así que va a ser un partido difícil, pero vamos a salir a buscarlo desde el principio".

Ante las repetidas preguntas sobre la investigación que ha abierto la Federación Brasileña por el presunto caso de amaño de apuestas de Luiz Henrique, Pellegrini ha declarado: "Sobre la investigación, hay que esperar. La baja para este partido y los de las semanas siguientes se debe a un pequeño problema muscular del jueves. Ya lo revisó el doctor y seguramente estará dos o tres partidos fuera. Es difícil que vaya a estar en estos partidos. Espero que esté después del parón. Son dos hechos que no están ligados el uno con el otro".

Las posibles salidas

Sobre el mercado de fichajes y las piezas que puede llegar a perder el club verdiblanco en los últimos días de agosto, el técnico de Santiago ha aclarado: "A los jugadores los estoy viendo muy tranquilos. Todos sabemos la situación del club. Están a la venta los jugadores. Eso no quiere decir que vayan, quiere decir que están involucrados. Que esto se mantenga va a ser muy movido para todos los equipos. Cualquier jugador que salga necesitaremos reemplazarlo si queremos ser un equipo competitivo".

Ante la pregunta sobre si Juanmi acabará saliendo, el entrenador bético ha respondido: "Está haciendo sus papeles. Yo ya dije las necesidades que tiene el plantel, lo que tenemos que hacer y si queremos ser un equipo competitivo, tenemos que reemplazarlo".

Sobre el rival del domingo, el chileno ha respondido: "Me da la impresión de ver una plantilla fortísima. Tiene delanteros de primer nivel, lo veo una plantilla muy poderosa, a la par de Madrid y Barcelona, con un técnico que lleva más de diez años. Creo que ha sido un trabajo espectacular. Tienen siete delanteros. Igual tiene uno lesionado, pero no creo que les afecte mayormente. En pretemporada ha sido el plantel más fuerte".

Los jugadores atléticos celebrando uno de los goles ante el Granada CF | Foto: Getty Images

Acerca del objetivo de clasificarse esta temporada para la UEFA Champions League, el experimentado entrenador ha declarado: "Son rivales de 6 puntos los que han estado peleado con nosotros los últimos años. Hay otra competencia que es la Champions que solo tiene un puesto. Atlético, Madrid y Barcelona lo tienen ocupado, así lo marca la diferencia, pero lo que no hay que perder es la ilusión de intentarlo. Si queremos progresar por supuesto que tenemos que dar la intención de superar, luego si no se consigue no se puede catalogar como fracaso. Hay que tener los pies en la tierra".

Vuelta al Villamarín

Sobre las ganas que tiene el equipo de volver a jugar ante su afición y de las muestras de cariño que reciben de los béticos, Manuel Pellegrini ha contestado: "Es una afición a la que debemos mucho como equipo. Han sido siempre un apoyo constante y permanente. Este grupo le ha dado mucha satisfacción, lo que se ha convertido en una comunión que le ha dado mucho al club".