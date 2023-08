Por qué gran parte de la esperanza del Real Madrid esta temporada descansa en Jude Bellingham

Cuando Jude Bellingham cerró su fichaje por el Real Madrid por 103 millones de euros, el fichaje más caro del verano en la Liga española suscitó una gran expectación.

Con el equipo de Carlo Ancelotti ya repleto de superestrellas y la posibilidad de fichar a Kylian Mbappé, el jugador era una llegada importante, pero no parecía más que una adición muy inteligente a lo que ya era una muy buena plantilla.

Sin embargo, tres meses después, el Real Madrid parece bastante diferente. Por primera vez en 14 años, los blancos afrontan una temporada sin Karim Benzema al frente de la línea de ataque, un jugador que disputó casi 650 partidos con el club, en los que marcó 354 goles y dio 165 asistencias.

Aunque el fichaje de Benzema se cerró justo antes de la llegada de Bellingham, parecía que siempre se iba a buscar un sustituto para la superestrella, ya que el Presidente del club, Florentino Pérez, rara vez deja de derrochar el dinero para traer a la próxima superestrella al Bernabéu.

Pero los movimientos no se materializaron. La disputa de Mbappé con el París Saint-Germain parece haber terminado por el momento, mientras que Harry Kane fue considerado demasiado caro en esta etapa de su carrera, con el jugador finalmente yendo al campeón de la Bundesliga y gigante europeo Bayern de Múnich.

En su lugar, se fichó a Joselu, de 33 años, que el año pasado marcó 16 goles con el Espanyol y se convirtió en el máximo goleador español de la Liga española. Aunque se espera que Joselu aporte profundidad a la plantilla, el ex delantero del Newcastle difícilmente aportará la calidad y el acierto rematador de Benzema, ganador del Balón de Oro.

Por eso, Ancelotti ha buscado una solución inventiva. En vísperas del comienzo de la nueva temporada, se debatió mucho si el italiano optaría por mantener su sistema 4-3-3, con Brahim Díaz como posible punta de ataque.

Sin embargo, Ancelotti cambió de táctica y optó por jugar con Bellingham en una posición mucho más adelantada en un sistema de 4-4-2 en rombo, aprovechando la velocidad y el talento de Vinicius y Rodrygo a ambos lados.

Se hizo el cambio, y el Real Madrid no parecía diferente, incluso mejor. Los blancos empezaron la temporada a lo grande, ganando cómodamente al Athletic de Bilbao en San Mamés, antes de conseguir victorias sin esfuerzo ante el Almería y el Celta de Vigo, con tres victorias a domicilio de tres que representan el mejor comienzo de liga posible.

(Foto de Fran Santiago/Getty Images)

Estaba claro que Bellingham estaba disfrutando de la vida en la capital española. El ganador del premio al mejor jugador de la Bundesliga del año pasado brilló como protagonista en un equipo repleto de potenciales protagonistas. Jugando justo por detrás de Vinicius y Rodrygo, Bellingham se convirtió rápidamente en la figura central de un potente ataque, con el ahora centrocampista ofensivo marcando cuatro de los seis goles del Real Madrid esta temporada, además de asistir en otro.

Aunque Bellingham estaba dando un paso al frente, el Real Madrid seguía teniendo otras opciones y, si bien Bellingham era el que más remataba al fondo de las mallas, muchos consideraban que Vinicius seguía siendo la principal amenaza ofensiva del equipo de Ancelotti.

Sin embargo, la lesión sufrida por Vinicius durante la victoria del Real Madrid sobre el Celta de Vigo obliga a los blancos a afrontar la posibilidad de no contar con su estrella hasta dentro de seis semanas, ya que el brasileño se perderá los próximos partidos de liga contra el Getafe, la Real Sociedad, clasificada para la Liga de Campeones, y su rival urbano , el Atlético de Madrid, así como el inicio de la Liga de Campeones.

Bellingham no tendrá más remedio que dar un paso al frente y rendir al máximo, ya que las altas aspiraciones del Real Madrid recaen ahora en uno de sus fichajes más recientes y jóvenes.

Bellingham disfruta con la responsabilidad

Cuando Bellingham, de 19 años, llegó al club más grande del mundo y 14 veces campeón de la Liga de Campeones, habló de muchas cosas. Sin embargo, el deseo de aprender de los grandes y de experimentar el reto de jugar bajo una enorme expectación fue la más obvia de sus razones para fichar por la capital española.

Al hablar de su nueva responsabilidad en el club, Bellingham dijo: "Sé que las exigencias del club son grandes porque es un gran club, pero pienso en ello como una brillante responsabilidad más que como una presión, así que lo aceptaré".

"Cuando juegas en un entorno profesional con hombres adultos desde los 15, 16 años aprendes a crecer rápido y a entender la responsabilidad antes y como he ido al Dortmund me han dado papeles más grandes cada año y me he adaptado bien a ellos... me dicen lo que se necesita para poder llevar esta responsabilidad así que espero seguir haciéndolo aquí".

Además, Bellingham afirmó: "Creo que las expectativas que tengo puestas en mí desde que empecé a jugar al fútbol y desde que fiché por el Dortmund siempre han sido más altas que las que cualquiera podría poner en mí, así que sé el nivel al que tengo que estar y sé el nivel al que quiero estar .

El Mundial me ha dado una buena muestra de ello, porque había muchas expectativas puestas en mí tras mis primeras actuaciones en el torneo. Quiero ganar, pero también quiero desarrollar mi juego, y sé que lo haré aquí".

Con el dorsal número cinco, el mismo que lleva Zidane, las expectativas en torno al séptimo jugador inglés del Real Madrid siempre iban a ser altas. Sin embargo, por sus declaraciones, está claro que Bellingham disfruta con la responsabilidad que se ha depositado sobre él en España.

Foto de David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images)

A la hora de explicar por qué decidió fichar por el Real Madrid en lugar de por el Liverpool, Bellingham subrayó la importancia de jugar en la máxima competición europea, a la que calificó de "el escenario más grande" -algo para lo que el Liverpool no se ha clasificado esta temporada-, y de ganar todo lo que el deporte rey ofrece.

Cuando me preguntan cuáles son mis mayores ambiciones en este deporte, digo que es ganarlo todo. Y no tengo miedo de decirlo. Todo el mundo debería tener ese objetivo, creo que como futbolistas profesionales".

Con las lesiones de Vinicius y la marcha de Karim Benzema, el Real Madrid carece de las figuras de su ataque que han llevado el peso goleador durante las últimas temporadas. Sin embargo, con Bellingham, el Real Madrid tiene un jugador que no rehuirá las exigencias y expectativas de los aficionados blancos, sino que se esforzará por cumplirlas.

Bellingham destaca en un papel más avanzado

Cuando Ancelotti eligió a Bellingham para jugar en un puesto de centrocampista ofensivo avanzado, había dudas sobre cómo podría adaptarse Bellingham. Bellingham había jugado anteriormente como centrocampista de área tanto en Inglaterra como en sus anteriores clubes, el Birmingham City y el Borussia Dortmund.

En el Dortmund, Bellingham siempre formaba parte de la línea de tres centrocampistas, actuando como una amenaza en ataque, pero también deseoso de cumplir con sus obligaciones defensivas, ya que el jugador dejaba gran parte de la faceta creativa a Marco Reus o Julian Brandt.

En el Madrid, los papeles se han invertido y el jugador se ha convertido en una amenaza ofensiva. Sus goles hasta ahora han representado este cambio de posición, con Bellingham anotando goles clásicos número nueve, primero en San Mamés, donde anotó de volea tras un saque de esquina, antes de anotar desde fuera del área contra el Almería - junto con un excelente gol de cabeza tras un centro de Toni Kroos.

Su último éxito se produjo contra el Celta de Vigo, donde marcó un gol clásico de cazagoles, al rematar de cabeza en el segundo palo un saque de esquina para deshacer el empate.

Para Ancelotti, las lesiones de Vinicius y la falta de un número nueve claro parecen haber sido remediadas con el nuevo papel de Bellingham, cuya capacidad atlética y fuerza son claves para su éxito en la punta de ataque, ya que todos los goles del inglés llegan en el área.

Además, Bellingham se ha convertido en el único jugador del Real Madrid que ha marcado un gol en sus tres primeras titularidades con el club desde Cristiano Ronaldo en 2009.

(Foto de Antonio Villalba/Real Madrid vía Getty Images)

Según fbref.com, Bellingham ha realizado 15 acarreos progresivos, sólo por detrás de Fede Valverde y Aurélien Tchouameni. Sin embargo, es su xG estadística en comparación con los goles marcados que se destaca, con xG del jugador en 1,1 en comparación con un gol anotado de 1,38 lo que demuestra su naturaleza clínica en el extremo superior del campo para el Real Madrid.

Bellingham ha recibido muchos elogios por su rápida adaptación, y Ancelotti lo describe así: "Tiene mucha personalidad y se ha adaptado muy rápido al sistema del equipo. Parece que lleva mucho tiempo con nosotros y es un jugador con mucho talento."

Ancelotti ya había dicho: "Se mueve bien sin balón, es inteligente y llega en el momento justo. Su habilidad es increíble".

Con Bellingham destacando en el centro del ataque del Real Madrid, las preocupaciones inmediatas de Ancelotti se habrán aliviado, y las esperanzas y aspiraciones de los blancos descansarán en gran medida sobre los hombros de un joven inglés en un futuro próximo.