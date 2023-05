Previa Sevilla - Real Madrid: los blancos quieren afianzar la segunda plaza

El Real Madrid visita el Sánchez Pizjuán tras ganar al Rayo Vallecano por 2-1 y recuperar la segunda plaza tras el empate del Atlético de Madrid ante el RCD Espanyol. Por su parte, el Sevilla viene de empatar a 1 contra el Elche.

Situación de ambos conjuntos

El Real Madrid afronta esta jornada tras recuperar la segunda plaza en la clasificación, gracias a la victoria frente al Rayo Vallecano y el empate del Atlético de Madrid. Si bien, los de Ancelotti viajan a Sevilla con varias bajas importantes: sin Vinicius, que no se ha recuperado de sus molestias en la rodilla; sin Benzema, que recibió cinco puntos de sutura tras el encuentro contra el Rayo Vallecano; sin Asensio, que descansa; sin Mariano y sin Carvajal.

Por su parte, el Sevilla empató a uno contra el Elche y, aunque la permanencia la tiene asegurada, este resultado es negativo, ya que se alejan las opciones de que los hispalenses jueguen en Europa la próxima temporada.

El Real Madrid ganó en el Bernabéu por 3-1 el 22 de octubre. Por aquel entonces era la jornada 15 y marcaron Luka Modric, Lucas Vázquez y Valverde. Lamela fue el autor del tanto sevillista.

En los últimos 15 años, Real Madrid y Sevilla se han enfrentado 29 veces. El balance es favorable a los blancos, con 20 victorias, mientras que el Sevilla solo ha conseguido ganar ocho veces. Ambos equipos han empatado una vez, en mayo de 2021. El Sevilla no gana al Real Madrid desde el 26 de septiembre de 2018.

Declaraciones

Ancelotti ha atendido a los medios de comunicación en una rueda de prensa previa al partido contra el Sevilla. Ha hablado sobre las ausencias en la convocatoria: “Vamos a sacar un equipo para intentar ganar. Nos faltan los delanteros, pero va a ser una alineación muy competitiva porque tenemos jugadores muy buenos. Mañana competiremos con buena calidad". Sobre Tchouameni y el rendimiento en la temporada: “Lo hizo espectacular al principio. Ha tomado la plaza de una leyenda como Casemiro. Después del Mundial bajó su nivel, pero es normal en un joven en su primera temporada en el Madrid. No es la tercera opción en el pivote. En los últimos 9 partidos ha jugado 8. Ha de adaptarse". También ha hecho balance de la temporada: “En todas las competiciones hemos competido, pero nos quedamos atrás en Liga. Después del partido contra el Barça pasamos a 12 puntos y perdimos el foco. Tras el Mundial nos costó mucho jugar a nuestro nivel. No ha sido un problema de delanteros. Somos los que más goles han marcado, nos ha faltado solidez atrás y eso que tenemos el mejor defensa”.

Carlo Ancelotti durante la rueda de prensa. Vía realmadrid.com

Por su parte, Mendilibar quiso dar un aviso a la plantilla: “El que no compita ante el Madrid, igual no juega contra la Roma”. Ha destacado que es un partido importante: “No queremos hacer el tonto ante el Real Madrid. Hay que correr y sufrir, si no es así, seguro que pierdes, y se intentará ganar”. Sobre si hará una alineación pensando en la final de la Europa League: “Siempre pensamos en el día a día pero, habiendo una final en cuatro días, pensamos en esa final, aunque se puede pensar y programar y después pesan cosas que no te gustan, como la expulsión de Pape (Gueye) -el pasado miércoles en Elche-, que trastoca lo planteado”.

El Real Madrid viaja a Sevilla sin Benzema, Vinicius, Asensio, Mariano y Carvajal.

Árbitros del partido

El colegiado encargado de arbitrar el encuentro correspondiente a la jornada 37 de LaLiga es César Soto Grado, apoyado desde el VAR por Santiago Jaime Latre.

¿Cuándo, cómo y dónde ver el partido?

El partido correspondiente a la jornada 37 de LaLiga se disputará el sábado 27 de mayo a las 19h en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y podrá verse en Movistar LaLiga.

Real Madrid: Courtois; Nacho, Militao, Rüdiger, Alaba; Tchouameni, Ceballos, Valverde, Camavinga; Rodrygo y Hazard

Sevilla: Dmitrovic, Jesús Navas, Acuña, Badé, Rekik; Rakitic, Fernando, Pape Gueye; Ocampos, Lamela, En-Nesyri