Nigel Winterburn, leyenda del Wimbledon: "Nadie creía que pudiéramos tener éxito"

Aunque antiestético y a veces controvertido, el Crazy Gang de Wimbledon ofreció al status quo un fugaz vistazo al fútbol de pub en su versión más austera, pero como el cinismo enmascaraba su destino, nadie pudo atar cabos para prever el éxito anárquico que les vendría alos del sur de Londres.

Hasta la década de 1980, los Dons habían pasado gran parte de su vida en las divisiones inferiores. Como todo el mundo a su alrededor, se habían empeñado en un reto quijotesco e ilógica para un club con escasa afición y unos recursos demasiado escasos para traer la calidad necesaria para triunfar en ese estilo.

En 1982, el equipo de David Bassett descendió a la cuarta categoría del fútbol inglés, y el comienzo que tuvo en las entrañas de la Football League no fue nada apetecible. Después de una sola victoria en sus siete primeros partidos, la campana volvió a sonar, una última e imperativa llamada a las reformas que se hacían necesarias.

Un cambio de paradigma

Por fin llegó el cambio en la misma temporada. Tras una asidua evaluación del camino (o la falta del mismo) del equipo hacia el éxito, la decisión del técnico nacido en Stanmore de dejar de lado la ostentación por una táctica dura, que primaba el resultado sobre el espectáculo, despertó la brillantez dormida de los Dons.

El cambio hacia una filosofía más disciplinada fue clave para el rápido ascenso de división y constituyó un trampolín fundamental para el éxito del club. El fútbol de ruta estaba a la orden del día, aunque muchos creían que era obsoleto para las exigencias del panorama de los 80.

"Creo que la mejor manera de describirlo es que éramos básicamente como un equipo de pub", explicó Nigel Winterburn, un jugador que militó en el Wimbledon entre 1983 y 1987, acompañado en la aventura por un vestuario que institucionalizó la exuberancia kamikaze de la Crazy Gang.

"Teníamos un espíritu de equipo increíble; asustábamos a muchos equipos porque jugábamos con un estilo de balón largo y nadie quería enfrentarse a nosotros".

El Wimbledon había empezado a jugar un método increíblemente directo de fútbol con brillantes estadísticas, y Bassett exigía que el equipo tuviera al menos 18 disparos, 12 saques de esquina y 12 lanzamientos largos en cada partido. Para disgusto de los jugadores, que jugaban de una forma tan poco estética, el Wimbledon ganó la Cuarta División con 98 puntos, la mayor puntuación de cualquier liga ese año.

Los años siguientes resultarían tan desordenados como regocijantes. Pero los albores de la lucha del Wimbledon por un futuro mejor no podrían caracterizarse mejor que a través de las pruebas y tribulaciones de la carrera como jugador de Nigel Winterburn.

Los reveses llevan a la remontada: la base de un gran equipo de Wimbledon

"Éramos un equipo formado en su mayoría por jugadores que habían sido rechazados, pero nos reíamos mucho y nadie se preocupaba por nosotros", afirma, dando a entender que la ignorancia de los demás, alimentada en el camino por la despreocupación que ellos mismos transmitían, no hizo sino catapultar aún más sus ambiciones.

Uno de esos puntos clave fue ante el Birmingham City y el Oxford United. Hasta su fichaje por el Wimbledon, no había disputado ni un solo partido con ambos clubes, por lo que el traspaso gratuito a SW17 se antojaba como la enesima oportunidad para el lateral izquierdo.

"Fue un momento fabuloso [jugar en el Wimbledon], porque antes me había dejado libre el Birmingham City".

"Así que tener la oportunidad de volver a probarme a mí mismo fue una sensación fantástica, y siempre tuve el pensamiento de ser un chaval de 16 años y quedar libre del Birmingham".

"En el mundo del fútbol, nada te hará sentir tan mal como eso. Estar ahí de pie siendo un chaval y que te digan que no eres lo bastante bueno es todo lo que necesitaba para impulsarme en mi carrera".

A pesar de haber sido internacional en las categorías inferiores de la selección inglesa, su talento en los clubes pasó desapercibido. Lo mismo ocurrió con otros jugadores que se incorporaron a The Dons, y se convirtió en una estrategia de reclutamiento que creó un monstruo.

Un grupo de muchachos que lo único que querían era demostrar que todo el mundo estaba equivocado y divertirse. Un equipo de pub con mentalidad de mafia, listo para enfrentarse a cada división según viniera.

"Estaba en el Wimbledon, en el Arsenal y en el West Ham cuando los tiempos se pusieron difíciles. Tuve muchos buenos recuerdos en mi carrera y muchos buenos momentos, pero a veces pierdes un poco la forma o te ves presionado por diferentes personas.

"Pero todo lo que tenía que hacer era mirar atrás y ver lo que me había pasado, y ése fue mi mayor incentivo".

Fútbol de pub, dentro y fuera del campo: la locura que envolvía a una pandilla de locos

Cuando Winterburn hablaba de que el Wimbledon era un "equipo de pub", se refería al fútbol que practicaban. La táctica del "hoof ball" fue un próspero paso hacia la cima, ya que el Wimbledon consiguió dos ascensos consecutivos a la Segunda División.

Y a pesar de ser favoritos para el descenso, lograron consolidar su estatus en la segunda categoría del fútbol inglés con un 12º puesto en la campaña 1983/84.

En su ascenso a la primera división, siguieron reforzando su físico con incorporaciones al vestuario que se relamían con la expresión Crazy Gang.

Cuanto más se alejaba el Wimbledon de su estilo de juego idealista, que se atribuía a su pasado y sus descensos, más apropiada resultaba su etiqueta de "equipo de pub", algo no sólo limitado al terreno de juego de Plough Lane.

"Tuvimos grandes personajes en algunos de los equipos en los que jugué en el Wimbledon, de la talla de John Fashanu, Dennis Wise y Vinnie Jones, había grandes personalidades en el vestuario".

"También teníamos jugadores que al final hicieron grandes fichajes, muchos de esos jugadores con los que jugué inicialmente consiguieron fantásticos traspasos más adelante".

Fueron estos jugadores los que sentarían las bases de la Crazy Gang. Fashanu y Jones, en particular, constituirían la columna vertebral y el liderazgo de un equipo que irrumpiría sin invitación en la primera división en 1986.

También fueron algunos de los jugadores que personificaron la cultura de pub del club, que se embarcó en una gira por estadios de todo el país.

En los partidos fuera de casa solíamos parar en un pub y tomarnos una copa a la vuelta", reflexionó Winterburn sobre el carácter del Wimbledon, " era una sensación de relajación; nos reuníamos para ir al partido y, a la vuelta, nos tomábamos un par de pintas con pescado y patatas fritas".

"A los directivos no les importaba en absoluto, así que era una locura lo que se nos permitía hacer como profesionales. Pero nos unió y nos dio un espíritu de equipo increíble".

Plough Lane también se convirtió en una manifestación física de la superioridad del club: un estadio pequeño y decrépito, con instalaciones anticuadas. Pero, al igual que muchos equipos, lo utilizaron en su beneficio, y no muchos conocían los secretos del legendario estadio de fútbol.

"Cualquiera que juegue en Plough Lane sabrá que después del partido, cuando vas a reunirte con tu familia y amigos, en realidad entras en un club nocturno".

"Los sábados por la noche se convertía en una discoteca, y era una locura pensar eso. Es ridículo pensar en cómo nos preparábamos para los partidos, cómo viajábamos y las cosas que hacíamos".

Aunque decadente y desvencijado, Plough Lane era el hogar perfecto para la Crazy Gang. El cuartel general de un equipo que optó por un temperamento único, propio de una época.

A la hora de la verdad, eran un equipo de taberna, pero para cada taberna, hay un propietario; y para cada país, hay un rey. El Wimbledon sólo quería divertirse, pero perpetró mucho más que eso.

"Nadie creía que pudiéramos tener éxito"

VAVEL preguntó a Winterburn por los secretos del éxito de Wimbledon. No se esperaba que su respuesta fuera directa, pero se prestó a la idea del espíritu de equipo y la individualidad para razonar el inesperado ascenso de The Dons en los 80.

También elogió a Dave Bassett, el entrenador que le dio una oportunidad : "Creo que fue el estilo de juego, Dave Bassett también tenía un gran carácter y sabía sacar lo mejor del equipo".

"No muchos equipos se enfrentaban a los British Bulldogs un viernes antes de un partido. Normalmente, el equipo que era elegido el viernes no terminaba jugando el sábado porque los que no eran elegidos se enfrentaban a los jugadores que jugaban.

"Era un club único, entrenábamos en lo que era básicamente un descampado. Había una cafetería de camioneros donde nos cambiábamos en la parte trasera de la A3 y es ridículo pensar en cómo hacíamos las cosas. Por eso dije que parecía un equipo de liga sabatina o dominical".

Puede que la Crazy Gang sea venerada por muchos como una desagradable nota a pie de página de la cultura futbolística de la década de 1980, pero su apodíctica maestría para crear una filosofía y dotar de inteligencia al sudor para obtener resultados más allá de lo que el club era capaz económicamente debe ser aplaudida.

Quizá aún más encomiable fue su capacidad para no cambiar nunca su forma de hacer las cosas y aun así superar sistemáticamente los resultados. Los equipos de la modernidad pasan apuros ante rivales que adivinan sus planes, pero al WImbledon nunca le detuvieron ni averiguaron su libro de reglas.

"Sé que estábamos en la antigua tercera división, pero incluso cuando ascendimos a la primera, que era la mejor liga en aquella época, nada cambió realmente".

"Simplemente no creo que la gente creyera lo que hacíamos, y no creo que nadie pensara que podíamos tener éxito preparándonos como lo hacíamos a veces".

"Pero asustábamos a muchos equipos, teníamos un estilo de juego y nos ceñíamos a él. Otros equipos no podían con él, pero la gente también olvida que teníamos muchos buenos futbolistas".

Por desgracia, fue un compuesto de autoimplosión y la decisión del nuevo presidente Charles Koppel de llevarse el club del sur de Londres y rebautizarlo en Milton Keynes lo que efectuaría la muerte del Wimbledon Football Club.

Pero antes de que la pandilla de locos se convirtiera en un caos, Winterburn abandonaría el club tras haber ganado el premio al Jugador del Año de la afición del Wimbledon en cada una de las cuatro temporadas que pasó en Plough Lane.

El Arsenal pagó 350.000 libras por el traslado de Winterburn a Highbury. Sin saberlo, se produjo en la cúspide del mayor logro del club, ya que se convirtió en el primer equipo de pub en ganar la competición más laureada del país.

Winterburn sabía que dejaba un equipo con talento, pero nadie imaginaba que llegarían a ganar un partido de la misma gravedad que una final de la Copa de Inglaterra. Fue una victoria sobre el Liverpool de Kenny Dalglish la que demostró que la cohesión tiene prioridad sobre el individualismo.

Las características del Wimbledon Football Club en los años 80 se complementaban entre sí, cada detalle del club encajaba y se unía para construir un colectivo contra el que todos los equipos de Gran Bretaña temían jugar.

Una afición poco numerosa permitía al equipo desplegar un fútbol poco favorecedor sin el retroceso de las gradas; la falta de fondos conducía ilógicamente a una pragmática hoja de ruta hacia el éxito, y el espíritu del equipo sintetizaba y encarnaba el estilo de juego directo y agresivo. Todo ello se combinó y creó una entidad muy formidable.

Aunque puede que el Wimbledon nunca vuelva a ser el mismo, y que el actual equipo que llama a Plough Lane su hogar no haya hecho retumbar las costuras del fútbol de la misma manera que lo hizo la alocada banda de Dave Bassett, la Copa de Inglaterra de 1988 siempre persistirá como un cuento de hadas de pub, y la participación de Nigel Winterburn en el que su camino hacia la gloria que conquistaron sigue siendo irrefutable.