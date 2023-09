Paco López: "Es una pena que solo nos vayamos con un punto"

El entrenador del Granada CF, Paco López, ha valorado el empate a uno que su equipo ha logrado contra el Real Betis en el partido de la jornada intersemanal disputado este jueves en el estadio Nuevo Los Cármenes. El técnico valenciano ha señalado que es "una pena" que su equipo solo se vaya con un punto por el partido que han hecho sus jugadores, "sobre todo teniendo cuenta el rival, el gran equipo que es".

"Hemos demostrado que este equipo no se va a rendir, no se rinde. Tiene argumentos para tuetar a cualquier equipo", ha comentado Paco López, quien ha destacado que han generado 19 tiros a puerta. "El esfuerzo, la fe, lo que cree el equipo. No nos hemos llevado la recompensa de tres los tres puntos, pero este es el camino. Nuestra afición ha estado empujando en momentos difíciles. Es nuestra alma. Nos podrá salir o peor, pero este equipo se deja el alma", ha indicado.

Paco López, ha dicho que para su equipo, en cuanto a continuidad, ha sido el mejor partido que ha hecho esta temporada. "Creo que este equipo, con nuestras limitaciones, tiene orgullo, argumentos, tiene fútbol y su margen de mejora, que es importante. Pero todos tenemos ugencia de resultados. Es el fútbol que vivimos. Pido un poco de paciencia para este equipo. A veces no se tiene. Lo que ha hecho hoy ha vuelto a demostrar que tiene muchas más cosas de las que puede parecer. Vamos a intentar sacarlas. Vamos a darle continuidad. Hoy es para sentirnos orgullosos del equipo, de los jugadores y la afición. Aunque solo sumemos un punto vamos a seguir poniendo el foco en el proceso", ha apuntado.

El técnico valenciano ha remarcado que en este partido contra el Betis el equipo ha tenido "mucha más continuidad, tanto con balón como sin balón". "Hemos recuperado bien, el equipo ha sabido cuándo estar juntito, sobre todo en campo propio, con un equipo que te supera, porque es verdad. Se han dado circunstancias, con baló hemos estado más acertados en las ejecuciones y de ahí que hayamos generado tanto. Tratamos de encontrar ese equilibiro, que el equipo esté bien sin balón y que con balón no perdamos nuestra esencia. Es la identidad que quiero que tenga el equipo, que es buscar la portería rival aunque tiene el riesgo", ha agregado.

Sobre si el próximo partido contra el Almería puede ser un punto de inflexión, Paco López ha dicho que también sentían que "podía ser hoy ese punto de inflexión". "Sabemos que esto es muy largo. El foco tiene que estar en nuestra mejora y los resultados tienen que llegar. Yo confío en que tienen que llegar. Con limitaciones, animo a la unidad, a construir entre todos los que queremos al Granada. Tenemos un 90% de la plantilla del año pasado, seguimos casi con la misma que fuimos campeones de Liga y ahora estamos pasándolo mal, pero si se tiene paciencia con el equipo y seguimos siendo un equipo todos los que queremos al Granada, estoy convencido de que llegarán los resultados", ha añadido.

Sobre la lesión de Uzuni, el técnico del Granada CF ha dicho que lleva arrastrando molestias desde la semana pasada. "Se ha tenido que infiltrar para poder jugar. Está haciendo unesfuerzo tremendo por el equipo y ha dicho basta. Esperemos que no sea improtante ni le lleve mucho tiempo", ha indicado.

Weissman ha vuelto a tener minutos en este partido. Paco López ha dicho que él no aparta a nadie a no ser que sea por una falta de indisciplina y que "si se lo merece y se lo curra, es uno más para la causa". "Nos venía bien para dar frescura y velocidad ahí arriba. Se trata de empujar todos", ha explicado.

También ha comentado que los porteros ambos son buenos, como demostraron la temporada pasada, y tienen "diferentes características" que les viene bien. "No habiendo mucha diferencia entre uno y otro, si trabajan bien, creo que deberían ser como si fuera un jugador más. Lo entiendo así. Tiene que ser una posicion igual que otra. Dependiendo de las características de cada partido vamos a postar por uno u otro", ha detallado.

Sobre la mejora defensiva en este partido, Paco López ha dicho que no solo la última línea tiene que defender sino también los mediocentros, los extremos y delanteros. "Es cosa de todos. Eso lo nota la línea defensiva, donde nos hemos resentido a este inicio de Liga", ha añadido.

Paco López ha insistido en que "hay mucho ruido" en tertulias y redes sociales y ha pedido "paciencia" para el equipo. "Hablo más de unión que la que ya tenemos si cabe. La gente es increíble cómo se ha volcado con el equipo y eso siempre te da un plus. Nuestra liga es esta. Si somos todos conscientes, poco a poco, el equipo irá avanzando. No va hacia nadie en concreto. El equipo necesita confianza. Muchos jugadores han debutado en Primera División esta temporada, llevamos poquito. Hay que empujar todos si podemos", ha señalado.

Por último, Paco López ha dicho que Gonzalo Villar, que no hizo pretemporada con ningún equipo y llegó en la última semana al Granada, por lo que tuvo una lesión muscular, ahora está viviendo como una pretemporada y es un jugador que tiene que mejorar en las ayudas a la defensa. Sobre Bryan, el valeciano ha dicho que es "diferente a los demás" y que tiene que "insistir en la mejora del equipo sin balón". "Hoy era un partido exigente sin balón. Entendíamos que en la segunda parte podía aportarnos más. Por circuntancias ha entrado en la primera. Bryan ha mejorado mucho, se lo ha trabajado. Tiene que mejorar para ayudar al equipo. Aquí lo importante siempre es el equipo", ha finalizado.