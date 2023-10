La Real alza el vuelo en la Champions

Cinco años han pasado desde que se midieron por primera vez. Dos clubes conocidos por desarrollar talentos de talla mundial. En la edición de la UEFA Europa League 2017/2018, la Real cayó ante los austriacos en dieciseisavos de final. Aquella amarga derrota ha servido de motivación para imponerse al Red Bull Salzburg en su primer partido a domicilio de la UEFA Champions League. Canteranos fijos en el once de Imanol, como lo son Oyarzabal y Zubeldia, sufrieron dicha eliminación en sus propias carnes.

El ambiente en el estadio ya representaba el aspecto que podría tener —y tuvo— el partido. La fría hinchada local permitió que los cánticos visitantes retumbaran en el graderío. La fe de los aficionados txuri-urdines desplazados se trasladó al césped y conectaron desde el primer minuto con su equipo. A la Real le bastó la primera mitad para lograr los 3 puntos. Sin novedades en el once titular, salvo la aparición de Aihen a raíz de la desafortunada lesión de Kieran Tierney que puede mantenerlo alejado del grupo hasta tres meses. Los realistas afrontaron el encuentro con carácter y las ideas claras, mientras que al campeón de la Bundesliga austriaca le faltó orden y concentración. El 0-1 llegó de la mano de Mikel Oyarzabal, con un sutil pase a la red. El segundo gol lo fabricó Brais Méndez, desde campo propio y con mucha paciencia.

Sinfonía perfecta de 45 minutos

Esta clase de partidos se hacían eternos y costosos hasta hace muy poco para el conjunto donostiarra. La primera parte del choque ha sido un recital de Imanol y sus jugadores. El talento está ahí. La plantilla, una mezcla de jugadores de Zubieta y refuerzos de élite ha dado un gran salto en Europa.

El Salzburgo puso el balón en juego y tuvo la posesión en los primeros instantes del encuentro, pero sin convicción alguna. Los locales no tuvieron la oportunidad de generar y no supusieron ninguna amenaza para Alex Remiro. El técnico oriotarra apostó por una presión poco agresiva, para no cometer errores que permitiesen huecos aprovechables para un equipo tan físico y vertical. La intimidación dio sus frutos y los guipuzcoanos, como acostumbran esta temporada, forzaron las primeras ocasiones de peligro cuando el rival parecía no haber ni entrado al partido.

Apenas pasaron 2 minutos de juego cuando Take Kubo inició una jugada en solitario por banda derecha, deshaciéndose de la defensa y colocándole una magnífica entrega al pie de Ander Barrenetxea, que remata, pero rechaza la zaga austriaca. En cuestión de 3 minutos, Merino divisa la carrera de Oyarzabal y le pasa la bola al espacio, pero el remate del '10' es bloqueado por Alexander Schlager.

La Real no tardó en adelantarse. Corría el minuto 6 cuando el capitán, a pase de Brais, controla y se ayuda de un recorte para perfilarse y ajustar el esférico al palo largo de la portería de Schlager. El guardameta austriaco no fue contundente y vio pasar el esférico. Los hinchas locales comenzaron a apretar para motivar a su equipo, sin resultado alguno.

El primer gol provocó mayor intensidad del combinado austriaco en la presión y Brais Méndez se sirvió de los desajustes defensivos para colocar el 0-2 en el marcador. Tras un robo de balón en campo propio, el gallego se asoció con Kubo para salir rápidamente el contraataque. El '23' tuvo dos opciones de pase, pero optó por conducir el cuero y apurar hasta provocar un paso en falso de su defensor y disparar a entre los tres palos.

Euforia de los jugadores de la Real | Foto: Reuters

La primera mitad concluyó con una tarjeta amarilla para cada conjunto, Oumar Solet por parte de los locales y Robin Le Normand en el caso de los visitantes. A causa de la amonestación, el central hispano-francés salió al descanso y en su lugar entró Jon Pacheco.

Partido bajo control

Los segundos 45 minutos empezaron con alboroto y polémica. En el minuto 47, el colegiado polaco Bartosz Frankowski señaló un penalti aparentemente provocado por Remiro sobre Roko Simic. El arquero de Cascante fue apercibido con cartulina amarilla, pero tras la revisión del VAR, este negó la pena máxima y la tarjeta fue retirada. En las imágenes se aprecia que es el propio portero el que recibe un pisotón de Simic.

El Salzburgo asfixió a los donostiarras con un planteamiento más agresivo, pero la imprecisión en las entregas le imposibilitó recortar distancias. En el 65, Oyarzabal tuvo en su bota el doblete después de un espléndido control, pero atajó Schlager sin complicaciones. 10 minutos después, el eibarrés protagonizó una clara ocasión tras un robo en la frotal del área rival, pero que Carlos Fernández desaprovechó tras golpear mal la pelota.

El capitán en su intento de doblete tras un gran control | Foto: Real Sociedad Twitter/X

Los de Gerhard Struber solo pudieron aferrarse a un posible penalti por mano de Pacheco en el minuto 76, pero desestimado por el árbitro. En la jugada posterior, Strahinja Pavlovic vio la amarilla por una entrada durísima sobre Brais. Los guipuzcoanos durmieron la segunda parte gracias a la ventaja de dos dianas a cero. Aritz Elustondo entró por Hamari Traoré en el 83 y supuso el útlimo cambio para aportar piernas frescas atrás y defender el resultado.

Se apreciaban en el descuento los cánticos en forma de marcha de San Sebastián de la afición txuri-urdin, feliz por el trabajo de su equipo. La Real ha demostrado que puede competir en La Liga de Campeones y que su plantilla está confeccionada para adaptarse a cualquier circunstancia y optar a todo. Las rotaciones del entrenador de Orio están funcionando, necesarias en relación a la carga de partidos, aunque algunos sufriésemos más de lo debido ante el Valencia.