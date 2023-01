Previa UD Logroñés vs Real Sociedad: nuevo año, mismos objetivos

Después de las victorias ante Cazalegas y Coria, la Real buscará seguir viva en el torneo del K.O y eliminar al Logroñés. Viendo el buen nivel que ha dado el equipo en lo que va de temporada, y la hazaña copera culminada el 3 de abril de 2021 en Sevilla, la expectación es máxima por parte de los seguidores donostiarras, que están dispuestos a teñir Logroño de txuriurdin para llevar en volandas al equipo hacia una nueva ronda de Copa. Se esperan al rededor de 2.000 aficionados visitantes en tierras riojanas para el encuentro del miércoles.

No son menos las ganas de los locales para recibir a los de Imanol, que pese a los precios de las entradas, que han generado polémica, rozarán el llenazo del reformado Estadio de Las Gaunas. A diferencia de la Real, los riojanos no compiten desde el pasado 21 de diciembre y está por ver si ese mayor descanso le dará un plus al conjunto de Natxo González. Los reencuentros serán especiales, una vez más, cuando Zourdine Thior, que militó en categorías inferiores con la Real, se reencuentre con algunos de los que fueron sus compañeros como Oyarzabal, Aihen y Guevara, y el que fue su entrenador Imanol Alguacil.

Situación de cada equipo

Tras vencer, de manera justa, a Osasuna en la jornada 15 de LaLiga, los donostiarras vuelven a la Copa del Rey con el claro objetivo de ganar y seguir con su buena racha de victorias que, teniendo en cuenta el parón por el Mundial, se alarga hasta el pasado 9 de noviembre cuando vencieron a domicilio a un Sevilla que no está teniendo su mejor temporada. Con la vuelta de Barrenetxea a los entrenamientos como regalo de año nuevo, cada vez van quedando menos jugadores en la enfermería realista, así que es muy probable que Imanol realice cambios en el once inicial, con respecto al del último encuentro ante Osasuna.

La UD Logroñés, por su parte, no compite desde el pasado 21 de diciembre, cuando venció y eliminó al Albacete, en penaltis, en Copa del Rey. Días antes a ese encuentro, empató a uno ante La Nucía y prolongó su mala racha de no sumar tres puntos en liga a 8 partidos, desde que lo hiciera, hace ya, poco más de dos meses, contra el Alcoyano. Actualmente, ocupa el puesto 17 de la tabla en el segundo grupo de la Primera RFEF, puesto que lleva al descenso de categoría.

Enfrentamientos anteriores

Si bien el último encuentro ante el primer equipo de la Real fue un amistoso en 2016, que acabó con victoria txuriurdin con un único tanto del hoy jugador del Almería, Srdjan Babic, los riojanos se han visto las caras con el filial donostiarra varias veces los últimos años. La última fue el empate a uno el pasado 6 de diciembre en el escenario del miércoles. Un golazo de Jon Gorrotxategi en el descuento rescató un punto para los de Sergio Francisco. Teniendo en cuenta ese resultado y empezando a contar desde la temporada 2016-2017, los de Logroño han vencido 3 veces, contra solo una victoria del filial txuriurdin, además de otros 3 empates.

Zourdine Thior encarando contra el Sanse / Foto: Real Sociedad

Declaraciones previas

Imanol ha dejado claro que "no va a ser fácil", que "ya ha habido varios sustos" y que "es una competición bonita y queremos seguir adelante", como siempre suele hacer el técnico oriotarra que nunca da un partido por ganado antes de jugarlo.

Natxo González, por su parte, también ha dejado clara la ambición de su equipo, asegurando que "espera que la gente disfrute del partido" y que "ellos van a ir a por todo".

Convocatorias

UD Logroñés: No hay convocatoria

Real Sociedad: Remiro, Zubiaurre, Marrero; Zubeldia, Aritz, Aihen, Rico, Gorosabel, Pacheco, Le Normand; Zubimendi, Illarra, Merino, Guevara, Navarro, Silva, Brais Méndez, Martín, Marín; Barrenetxea, Oyarzabal, Cho, Sorloth, Karrikaburu

Onces probables

UD Logroñés: Crettaz; López, Arregi, Fernández, Kortazar; Lozano, Keita; Zourdine, Boniquet, Doncel; Mendes

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Le Normand, Pacheco, Aihen; Guevara, Merino, Illarra, Navarro; Sorloth, Cho