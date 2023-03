Internacionales de la Real

Alexander Sorloth, Mikel Merino, Oyarzabal, Zubimendi, Kubo, Cho, Jon Pacheco y Ander Barrenetxea son los jugadores de la Real Sociedad que han sido convocados con sus respectivas selecciones.

Ståle Solbakken convoca a Sorloth para liderar Noruega

Alexander Sorloth será el encargado de liderar la delantera de la selección de Noruega en los dos partidos que se juegan correspondientes a la clasificación de la Eurocopa de Alemania 2024. La federación noruega ha confirmado a primera hora de este martes, que la gran estrella del combinado nórdico, Erling Haaland, será baja por una lesión en la ingle que se produjo en el último partido de Premier League ante el Burnley. El delantero realista será la principal baza en ataque de los de Ståle Solbakken. Siendo muy probable, el delantero de la Real será uno de los jugadores del once noruego con otro exrealista, Martin Odegaard. Sorloth ha marcado esta temporada trece goles con la Real y en sus 45 partidos como internacional con Noruega ha conseguido 15 tantos.

Sorloth con Imanol Alguacil. Fuente: Real Sociedad.

La selección noruega jugará este sábado 25 de marzo frente a España a las 20:45h. El partido se disputará en el Estadio de la Rosaleda (Málaga), el árbitro del encuentro será el francés Benoît Bastien y se podrá ver a través de TVE. El martes 28 se enfrentarán a Georgia a las 18:00h en el estadio AdjaraBet Arena-Batumi.

Luis de la Fuente y sus cuatro jugadores de la Real

Martin Zubimendi, Mikel Merino y Mikel Oyarzabal llegaron juntos a las instalaciones de la Federación Española de Fútbol al mismo tiempo que el osasunista David García. La selección española se enfrentará a Noruega el sábado a las 20.45 horas en el Estadio de La Rosaleda y se podrá seguir a través de TVE.

Jon Pacheco ha sido llamado para jugar con la selección absoluta para cubrir la baja por indisposición de Laporte. Luis de la Fuente, que le conoce perfectamente al haberle tenido en sus filas en la selección sub-21. Pacheco regresará después a la concentración de la sub-21 con la que afrontará dos encuentros amistosos frente a Suiza en Almería este viernes y en Francia ante el combinado galo el martes.

Jugadores de la Real Sociedad con David García. Fuente: Selección Española.

No hay duda de que será un partido muy especial para los tres. Primero porque puede representar el retorno de los tres a 'la roja' tras varias convocatoria de ausencia. Zubimendi sólo disputó un partido hace dos años, Oyarzabal ha estado un año ausente por su lesión y Merino no terminaba de entrar en los planes de Luis Enrique. Además se van a enfrentar a un compañero como Sorloth, a un ex como Odegaard y al que quizá sea el mejor jugador del mundo, Haaland.

El segundo partido de los españoles será frente a Escocia el martes 28 a las 20:45h en el Estadio de Hampden Park en Glasgow. El encuentro se podrá seguir a través de TVE.

Kubo, baja en Japón

Kubo ha sido descartado para el primer partido con Japón debido a no haber dado negativo en Covid en la PCR que se realizó a todos los jugadores nipones que juegan en Europa. El jugador está aislado en un ghotel, esperando ese negativo para poder unirse con sus compañeros. De momento, Kubo será baja ante Uruguay y la idea es que pueda estar en el segundo amistoso ante Colombia.

Kubo celebrando un gol con varios jugadores de la Real. Fuente: Getty Images.

Mohamed-Ali Cho, incluido en la última convocatoria de Francia sub-20

El atacante galo ha sido incluido en la última convocatoria de la selección francesa sub-20 antes del Mundial de la categoría, que arranca el 20 de mayo y todo apunta a que el jugador de la Real Sociedad se perdería el final de Liga.

Cho en una jugada con la Real Sociedad. Fuente: Getty Images

Ander Barrenetxea y Jon Pacheco con la sub-21 española

Los canteranos de la Real Sociedad disputan este viernes un amistoso en Almería ante Suiza sub-21 y ambos tienen opciones de ser titulares para Santi Denia.

Ander Barrenetxea ha sido elegido por Santi Denia,, seleccionador español sub-21, para ocupar el hueco que deja en la lista un Yeremy Pino que fue llamado por Luis de la Fuente para ocupar el hueco de Pedri en la absoluta por lesión. El extremo de la Real Sociedad vuelve a una sub-21 en la que debutó el 8 de octubre de 2020 y a la que no había sido convocado desde el 7 de septiembre de 2021. El internacional con España sub-21 en cinco partidos, en los que ha marcado un gol y ha repartido una asistencia, fue la novedad de la concentración, a la que Abel Ruiz (Sporting de Braga) se incorporó algo más tarde que sus compañeros por las conexiones para llegar a Madrid, y que arrancó en la mañana de este lunes.

Ander Barrenetxea celebrando un gol. Fuente: Getty Images.

