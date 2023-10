Budimir dirige a Osasuna a su primera victoria en casa ante un Granada desubicado

Todo le salió de cara a los rojillos. Osasuna rompió su maleficio y pudo celebrar por primera vez su primera victoria en casa. Los de Arrasate completaron un partido glorioso donde el Granada, entre tantos varapalos y expulsiones, no pudieron poner la igualada y apenas completar el partido que esperaba. Fue una noche donde, entre la lluvia y lo sucedido, apenas se pudo sacar cosas a favor de los nazaríes.

Osasuna y Granada abrían este viernes la décima jornada liguera con un auténtico encuentro en el que ambos cuadros se enfrentaban entre sí. El partido, que se esperaba animado, invitaba a ambas aficiones a tener motivos para soñar con la victoria: unos por su mala racha en casa y necesidad de rehacerse y otros por poder demostrar esta evolución que han notado en los últimos partidos.

Los locales llegaban después de ser goleados por el Real Madrid en el feudo blanco (4-0). No obstante, los de Arrasate, en la semana de parón internacional, disputaron un encuentro amistoso con su filial donde ganaron (2-1) y pudieron comprobar el nivel de su equipo. Para este choque, los de Pamplona tenían la baja de Unai García y José Arnáiz, a la par que recuperaba en la convocatoria a Moi Gómez y Mojica.

Por su parte, el conjunto rojiblanco llegaba a la cita tras haber empatado ante el FC Barcelona la pasada cita liguera (2-2) después de haberse puesto con un parcial de 2-0 a su favor. Recuperando a los internacionales, donde resaltaba la convocatoria de Bryan Zaragoza con ‘La Roja’, Paco López ha descartado de manera segura para este partido a Raúl Fernández, Jesús Vallejo y Famara Diédhiou por sus problemas físicos, y Shon Weissman, por motivos de seguridad dado el problema con su ideología en el conflicto bélico entre Israel y el grupo terrorista Hamás.

Budimir marca la diferencia

Los primeros compases del duelo mostraron dos equipos muy competentes y serios. Sabían cómo jugaba el otro y se anduvieron con mucha precaución, aunque mediante centros laterales ambos intentaban merodear las áreas rivales.

No tardó en abrir la lata goleadora el CA Osasuna. Los navarros, mediante una acción ofensiva, optó a Budimir a colarse en el medio del área pequeña de los rojillos tras perder los centrales su marca. El killer, que no falló desde esa zona tras un centro lateral del Chimy Ávila con pase filtrado, puso por delante a los suyos con dicha acción (1-0) que tuvo que ser revisada en el VAR por un posible fuera de juego que no acabó determinándose.

Budimir celebrando su gol | Foto: LaLiga.

El Granada no se arrugó y plantó cara a un Osasuna que intentaba aumentar la proeza. Los nazaríes estaban dando un buen fútbol y notaban una mejora con balón evidente que le hacía poner en tensión a los rojillos.

Los rojiblancos intentaron poner la igualada antes del ecuador. Lo buscaron desde los once metros con un penalti que reclamó Bryan Zaragoza, pero terminó en su contra ya que fue emulado y no acabó siendo señalado.

Festín en El Sadar

Nada más arrancar, Budimir tuvo en sus botas el segundo tanto de la noche. El croata se fue en velocidad de los defensores granadinos pero el arquero salió rápido y tapó muy bien el remate del pamplonica.

El VAR tuvo que volver a acudir en el partido. El colegiado entró tras derribar André Ferreira a un contrincante dentro del área chica. El luso no pudo adivinar el lado por el que ariete tiró. No falló desde los once metros Budimir (2-0), y de esa manera el Osasuna dio un golpe en la mesa.

Los granadinos intentaron volver a mostrar la autoridad que estaban mostrando con el balón. Paco López optó por cambiar las piezas del terreno y meter a jugadores nuevos. Era un recurso que esperaba que funcionara.

Parte del equipo navarro celebrando el segundo gol | Foto: LaLiga.

No le salía nada al Granada. El equipo, a la desesperada, lo intentó como pudo, pero no pudo conseguir hacer doblegar a los locales, que se vieron beneficiados por la expulsión de Lucas Boyé por roja directa tras un pisotón fuerte y duro a bajo.

La expulsión del delantero nazarí dejó ya demasiado tocado a los granadinistas, que no pudieron rehacerse ante esta baja y se fueron apagando con los minutos ante un Osasuna que seguía intentándolo para cerrar una victoria redonda en su casa.

Tanto llegar le acabó valiendo a los de Arrasate, que volvieron a marcar la sentencia con una subida más al marcador. Raúl García anotó, pero no acabó subiendo al marcador. De nuevo, desde la sala VAR intercedieron, pero esta vez para anular el gol por fuera de juego.

Prácticamente, el Granada acabó pidiendo el tiempo. Se quedaron con nueve efectivos tras la expulsión y lesión de Miguel Rubio, que no fue sustituido ya que no había cambios. Una odisea de partido para los nazaríes, que apenas pudieron sacar cosas de provecho.

De este modo, el Granada sumó una nueva derrota que lo deja posicionado en la parte baja de la clasificación con tan solo seis puntos. Asimismo, Osasuna consigue su primera victoria en casa y pudo celebrar tres puntos que lo aúpan a la novena posición.

Ficha Técnica

CA Osasuna: Sergio Herrera, Jesús Areso (Nacho Vidal 85’), Catena, David García, Rubén Peña (Barja 85’), Lucas Torró, Moncayola (Juan Cruz 68’), Aimar Oroz (Ibáñez 80’), Chimy Ávila, Budimir (Raúl García 80’) y Moi Gómez.

Granada CF: André Ferreira, Ricard Sánchez (Callejón 82’), Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Carlos Neva, Gerard Gumbau (Petrovic 87’), Gonzalo Villar (Sergio Ruíz 82’), Óscar Melendo (Myrto Uzuni 63’), Bryan Zaragoza, Álvaro Carrera (Antonio Puertas 63’) y Lucas Boyé.

Goles: 1-0, Budimir; 2-0, Budimir (P).

Árbitro: Busquets Ferrer (comité balear). Ha amonestado a Rubén Peña, Aimar Oroz, Ibáñez por parte local y a Bryan Zaragoza, Ignasi Miquel, Gerard Gumbau, André Ferreira, Lucas Boyé (roja directa) en el otro cuadro.

Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada de la Primera División. Choque celebrado en El Sadar.