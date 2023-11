Previa Las Palmas vs Atleti: en busca del liderato

Las posibilidades del equipo del Cholo de estar durante, al menos, algunas horas, en la primera posición de la tabla son bastante factibles, siempre y cuando sepan superar al equipo canario.

Después de un inicio de temporada muy positiva para el equipo rojiblanco, con números de campeón, está en sus manos poder posicionarse como líder de La Liga, al disputar el equipo madrileño el primer partido de la jornada.

El club rojiblanco

El equipo del Cholo viaja a Canarias en busca de la octava jornada de Liga consecutiva sumando tres puntos. Y es que, tras derrotar al Alavés por dos goles a uno en la pasada jornada de Liga en el Metropolitano, los rojiblancos igualaron su récord de victorias consecutivas en Liga, catorce. Récord que, además, creó el propio Simeone, que está mejorando sus números varios años después.

Y es que, con la actual cantidad de puntos conseguidos en las jornadas de Liga que se han disputado, el Atleti está haciendo números que, en otras ocasiones, le han llevado a levantar la copa al final de la temporada.

Sin embargo, para seguir con esta buena dinámica, el club tendrá que centrarse en seguir trabajando de esta manera y, por supuesto, en conseguir librarse de la "maldición" de las lesiones que le acompañan desde el inicio de la temporada.

Actualmente, el Cholo cuenta con las bajas de los siguientes jugadores:

Vitolo (rotura ligamento cruzado) / Lemar (rotura del tendón de aquiles) / Memphis Depay (lesión muscular) / Samuel Lino (problemas en la rodilla).

Salvo Lino, que podrá reunirse con el equipo, si todo va bien, a finales del mes de noviembre, el resto de lesionados cuentan con una recuperación mucho más extensa.

Sin embargo, el Cholo ha sabido solventar estos contratiempos tirando de jugadores que, de primera mano, posiblemente no hubiesen encajado en el plan principal de Simeone de cara a la temporada.

Y es que, jugadores como Barrios o Riquelme, de la cantera, han sido muy importantes en el comienzo de la temporada, siendo incluso claves en ciertos partidos, como por ejemplo en el anterior contra el Alavés, cuando Rodrigo Riquelme se encargó de abrir el marcador a favor del Atleti.

Actualmente, el equipo madrileño se encuentra como tercer clasificado de la competición con veinticinco puntos en diez partidos disputados (a falta del anulado Atleti vs Sevilla) con ocho victorias, un partido empatado (Betis) y otro perdido (Valencia).

A nivel goleador, el equipo rojiblanco es uno de los más anotadores de la Liga y de Europa, con veinticinco tantos a favor por nueve en contra.

Riquelme vs Alavés

El rival, Las Palmas

Los de García Pimienta tuvieron un inicio de temporada algo dudosa, con partidos muy flojos y siendo superados de manera estrepitosa por sus rivales, sin embargo, una vez se han acomodado y hecho a La Liga, el club canario está remontando de manera espectacular los primeros partidos disputados.

Sin embargo, uno de los datos más llamativos del equipo amarillo, es que son capaces de controlar el partido durante los noventa minutos, sin embargo, cuando se ven al borde del precipicio, son capaces de sacar fuerzas donde no las hay para llevarse los tres puntos a casa. Y, precisamente, ese ha sido su modo de juego en sus últimas victorias.

El equipo canario cuenta con catorce puntos en once partidos disputados, con ocho goles anotados y diez encajados. Todo esto sumado con:

Cuatro victorias: 1 - 0 vs Granada (min 92) / 2 - 1 vs Celta (min 84 y 97) / 1 - 2 vs Almería (min 23 y 94).

Dos empates: 1 - 1 vs Mallorca (min 29) / 0 - 0 vs Real Sociedad.

Cinco derrotas: vs Valencia, Girona, Sevilla, Real Madrid, y Rayo Vallecano.

Encuentros previos

Con un total de ochenta y cuatro partidos disputados entre ambos clubes, el Atleti es que el que más victorias se suele llevar al enfrentarse a Las Palmas. Los rojiblancos cuentan con cuarenta y seis victorias, por dieciocho de Las Palmas.

En los últimos cinco encuentros, alternando Primera División con Copa del Rey, el más beneficiado ha sido el club madrileño, con cuatro victorias y un saldo goleador de diecisiete goles a favor por cuatro en contra.

Villa vs Las Palmas / @Atleti

Datos

Melero López será el árbitro principal. Jaime Latre estará en la sala VOR, controlando el VAR. José Serrato será asistente de campo junto a J. García Lozano, sumando la ayuda de Velasco Arbaiza como cuarto árbitro.

JUGADORES CLAVE:

En el lado rojiblanco, los jugadores que siguen destacando desde principio de temporada son Griezmann y sus asistencias, Morata con sus goles y, entre otros, Oblak, salvando en ciertas ocasiones goles cantados de los equipos rivales. Sin embargo, en los últimos partidos, nombres como Riquelme o Witsel han tomado una importancia muy relevante en el once elegido por Simeone.

En el lado rival, nombres como el mediocentro Jonathan Viera son muy conocidos en La Liga, con nueve partidos disputados, 620 minutos y dos goles anotados. También el portero, Álvaro Vallés, está siendo responsable de los buenos resultados en los últimos partidos del equipo amarillo. En la defensa, Álex Suárez y Mika Mármol están destacando de cara a la continuidad en la titularidad de la mano de García Pimienta.

DECLARACIONES PREVIAS:

Simeone: «Será un partido seguramente complejo, con un equipo que juega muy bien y un entrenador que tiene una característica que le transmite al equipo seguridad y juega a un fútbol arriesgado, ofensivo, y un buen pensamiento de juego combinativo».

García Pimienta: "Nos va a tocar sufrir, pero le podemos ganar al Atlético".

CONVOCATORIAS:

ATM: a falta de la convocatoria oficial publicada por el club, es posible que cuenten con la participación de los siguientes jugadores: POR: Grbic, Oblak y Gomis / DEF: Azpilicueta, Söyüncü, Savic, Molina, Javi Galán, y Hermoso / MED: De Paul, Koke, Lino, Llorente, Witsel, Riquelme, Saúl y Barrios / DEL: Griezmann, Correa y Morata.

UDL: https://x.com/UDLP_Oficial/status/1718989472124035453?s=20

POSIBLES ONCES:

ATM: (3-4-3) - Oblak; Savic, Hermoso, Molina; Barrios, Koke, Saúl, Llorente; Correa, Griezmann, Morata.

UDL: (4-3-3) - Álvaro Vallés; Alex Suárez, Mármol, Coco, Cardona; Perrone, Kirina, Muñoz; Marvin, Munir y M. Cardona.