Simeone asegura el "Top 3" del Atleti temporada, tras temporada

Diego Pablo Simeone llegó al club rojiblanco en diciembre de 2011 como entrenador, después de su etapa como jugador entre 1994 y 1997, donde consiguió un doblete.

Tras la destitución del aquel entonces actual entrenador, Gregorio Manzano, el Cholo cogió un club roto, eliminados de la Copa del Rey, jugándose la temporada en la Europa League, y con pocas posibilidades de quedar en la zona alta de la tabla.

Esa misma temporada, en mayo, el Cholo llevó al Atleti a la final de la Europa League. Se enfrentó al Athletic Club de Bilbao, y se llevó el título por 3 goles a 0. Se aseguró el paso a la Champions para la temporada siguiente, y terminó en 5ª posición al finalizar el año.

Final Europa League 2018 / Fuente: Twitter @Atleti

En Agosto de ese año, el Atleti se jugó la Supercopa de Europa ante el Chelsea, el vigente campeón de la Champions League. El entrenador argentino llevó a lo más alto de europa al club, tras ganar 4 goles a 1 esta final.

Al año siguiente, en 2013, el Atleti se asegura de nuevo la Champions al terminar en el tercer puesto. En mayo del mismo año, se proclama campeón de la Copa del Rey al eliminar al eterno rival, el Real Madrid.

Ya en la temporada 2013/2014, el Cholo consiguió ganar el trofeo de Liga 18 año después en el Camp Nou, jugándose el título con el Barça en la última jornada. Ese mismo año también llevó al club a lo más alto de Europa, consiguiendo llegar a la final de la Champions League, donde caería derrotado por el Real Madrid.

Diego Simeone ha sido sin duda un personaje clave en la historia del Atlético de Madrid. Ha roto todo tipo de récords y estadísticas, pues antes de su llegada, el Atleti era un equipo al que le costaba llegar a zonas europeas y, mucho más, ganar una liga.

Ha conseguido clasificar al club entre los tres primeros desde el primer año que lo entrenó de manera completa, cosa que antes de su llegada sólo había ocurrido 29 veces en 81 temporadas.

Campeones de Liga 2014 / Fuente: Twitter @Atleti

Simeone, leyenda

Entonces, desde su llegada al club hace ya 12 años, ha conseguido un cantidad de títulos muy reconocible en referencia a los grandes rivales y las grandes capacidades económicas de los demás equipos.

2 Ligas (2014/2021) - 1 Copa del Rey (2013) - 1 Supercopa de España (2014) - 2 Europa Leagues (2012/2018) - 2 Supercopas de Europa (2012/2018).

Anteriormente, el Atleti había conseguido 9 Ligas, 9 Copas del Rey, 1 Supercopa de España, 1 Europa League y 1 Supercopa de Europa (entre otros que ya no existen actualmente).

Simeone en un partido en casa / Fuente: Twitter @Atleti

Supercopa de España

Otra de las hazañas conseguidas en esta temporada es que, aún a falta de una jornada, el club rojiblanco puede quedar en segundo o tercer puesto, y en ambos tiene asegurado el pase a la Supercopa de España del año 2024.

Esta final de cuatro equipos la juegan el campeón de Liga - FC Barcelona -, el campeón de la Copa del Rey - Real Madrid -, el subcampeón de la Copa del Rey - Osasuna -, y el mejor clasificado de LaLiga Santander - Atleti -.

Las eliminatorias serán: Campeón de Liga vs subcampeón de Copa: FC Barcelona vs Osasuna y Campeón de Copa vs subcampeón o tercer clasificado de La Liga: Real Madrid vs Atleti.

Supercopa de España vs Real Madrid / Fuente: Twitter @Atleti

Las fechas y el lugar de este evento no están marcadas aún, sin embargo, si nos fijamos en la disputada en este año, podemos deducir que será en Arabia Saudí y en Enero de 2024.

Al Atleti no se le da especialmente bien este trofeo, pues únicamente ha conseguido levantarlo en 2 ocasiones, sin embargo, en manos del Cholo todo es posible.