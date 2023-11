Previa Recreativo Granada - Castellón: duro duelo contra el líder

El Recreativo Granada recibe esta jornada al líder, el Castellón, en un duro duelo que se va a disputar en el estadio Nuevo Los Cármenes. Toca reponerse tras la última salida en la que el Recreativo Granada terminó con una goleada en contra en su visita a Antequera. A pesar del resultado tan abultado, los rojiblancos no dejaron de luchar en todo el partido, pero no pudieron encontrar frutos.

En ese último duelo, antes de la primera media hora de encuentro, el Antequera dominaba el marcador con un 3-0 - goles de Humanes, Ale Marín y Destiny-, y a pesar de las ocasiones, los hombres de Milla no consiguieron recortar distancias antes del descaso. No fue hasta la reanudación del encuentro cuando Dani Clavijo recortó distancias, pero no duró la alegría ya que Luismi Redondo volvía a marcar para los locales, esta vez desde los once metros. Diego López volvió a recortar distancias, pero Luismi Redondo puso el broche final en el tiempo de descuento.

Preparación con varias bajas

Varios jugadores han alternado entrenamientos con el primer equipo, como Miki Bosch, Masllorens, Pablo Sáenz y Rodelas. Además de Adri López, en dinámica de primer equipo, pero que con la vuelta al grupo de Raúl Fernández es posible que pronto vuelva a estar con el filial y quién sabe si recuperar la titularidad también.

El líder del grupo llega a Granada

No va a ser nada fácil este partido, ya que el Recreativo Granada recibirá al líder, que tan solo se ha dejado 5 puntos en lo que va de temporada. El Castellón viene de un 2-0 en casa ante el Alcoyano, un partido que encarrilaron desde el primer momento.

Llega el Castellón con la necesidad de ganar para ahuyentar los posibles fantasmas, ya que en su última salida encajó la primera derrota de la temporada. Tiene el objetivo del ascenso, una gran plantilla confeccionada para ello y necesita el primer puesto para poder hacerlo de una forma más cómoda.

La principal amenaza del Castellón es la Jesús de Miguel, que lleva siete tantos esta temporada, seguido de Medunjanin con cinco. Además, encaja pocos goles, tan solo lleva nueve goles en contra por 27 a favor.

Vuelta al Nuevo los Cármenes

El partido se disputará este domingo 12 de noviembre en el Nuevo Los Cármenes, a partir de las 18:00 horas, donde se espera que la afición arrope al equipo. Se espera también numerosos aficionados visitantes.

Milla espera "seguir siendo un equipo competitivo"

El entrenador del Recreativo Granada, Juan Antonio Milla, ha asegurado en unas declaraciones previas a este encuentro, difundidas por el club, que se trata de "un buen partido para dejar atrás la malas sensaciones" con las que el equipo se fue de Antequera la semana pasada. El objetivo es "seguir siendo ese equipo competitivo" que Milla cree que están siendo cuando juegan en casa.

Para Milla, este duelo contra el Castellón será "complicado y sus números así lo indican". "Es el líder del grupo pero si uniéramos los dos, también lo sería. Es el que más goles anota y un rival que, por nombres, tiene una gran plantilla y se ha adaptado muy bien al tipo de juego que le pide su entrenador", ha destacado.

El técnico del Recreativo Granada ha señalado también que "va a ser un partido bonito porque se trata de un contrario con mucho nombre e historia y, además, el escenario es inmejorable". El entrenador ve a sus futbolistas "con ganas y confianza" y ha señalado que jugar en Los Cármenes "debe ser un aliciente y un plus más" para su equipo.

Milla espera el apoyo de la afición granadinista: "Necesitamos ese empuje de la afición. Quizá en la Ciudad Deportiva nos está costando un poco que venga la gente, pero este domingo esperemos que la afluencia de público al estadio sea mayor y lleve en volandas al equipo, sobre todo en los momentos complicados, como sucedió ante el Real Murcia".