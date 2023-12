El león ruge y da señales de vida

Empezar con buen pie es vital cuando te sientas por primera vez en un banquillo. Si llevas un día en el club, más aún. Y si ya ganas goleando en un partido donde había que ganar fuese como fuese, es entrar por la puerta grande. Ese es el resumen del debut de Quique Sánchez Flores con el Sevilla, que ha esperanzado e ilusionado a los sevillistas con lo visto en Granada. El Sevilla logra, muchas semanas y un entrenador de por medio después, una victoria en competición doméstica convenciendo, con hambre de gol y sin conformismo. Ha logrado anular totalmente al rival en casa ajena.

Limpio de la mala suerte

El Sevilla, salvó el partido frente al Getafe, hizo recientemente partidos muy serios, en varios merecedor de la victoria. Pero entre polémicas, desaciertos... No ganaron ninguno. El equipo, aunque en tramos de partidos competía, no sacaba resultados. El ex entrenador sevillista Diego Alonso parecía tener un mal de ojos echado encima, todo salía mal. Pero a rey muerto, rey puesto. Ha llegado Quique Sánchez Flores y, aunque hay que ser realistas y ser conscientes de que en un sólo día su influencia no ha podido ser 100% real, lo que si que parece que ha cambiado al máximo es la fortuna del equipo. El Sevilla salió al encuentro tomando la iniciativa, sin dejar que el rival salga de su terreno y muy solvente en ambas áreas. Esto último faltaba en los últimos meses. El primer gol, si hubiese sido otro día, posiblemente habría acabado lejos del fondo de la red. Sin embargo, hoy fue distinto.

Quique Sánchez Flores en su debut como sevillista | Foto: Gettyimages

Un pase de Suso, un maravilloso e inspirado Suso, llegó a pies de Adriá Pedrosa que chutó, rebotó en un defensa y, tras un intento de remate de Youssef En Nesyri, acaba dentro para convertirse en el primero del Sevilla y el primero del catalán con los de Nervión. Pero lejos de conformarse el Sevilla quería más. Hoy los que olían la sangre eran ellos y sabían que hoy si que sí estaban ante el día clave para imponerse. Así, una magnífica recuperación del delantero marroquí acabó en los pies de Lucas Ocampos, que estaba siendo de lo más flojo sobre el césped. El argentino remató desde 28 metros de distancia y clavó un monumental golazo por la escuadra inalcanzable para Ferreira. El Sevilla, siendo muy superior y con dos por encima, se iba al descanso dando esperanzas a la afición de que hoy sí podía ser el día de llevarse los tres puntos.

Cierre del telón del espectáculo

La segunda mitad se podía afrontar con más tranquilidad por el lado visitante. No tanto para los anfitriones, que de hecho introducían a Uzuni para tratar de meter pólvora y sobre todo, intentar anotar el primero en su lado del marcador. Se dice que el 2 a 0 es el resultado más engañoso y por eso el conjunto de Quique Sánchez Flores tenía que salir y salió con, mínimo, la misma actitud que la primera parte. Y lejos de tener el Granada oportunidad de meterse en el encuentro, el Sevilla, a través de la cabeza de un imperial Sergio Ramos a pase de Suso de nuevo, ponía el tercero para poner más tierra de por medio.

Sergio Ramos celebrando su primer gol en liga con el club de su vida | Foto: Gettyimages

Esto era ya un mazazo para los locales, que se hunden aún más, y un trampolín para los sevillanos, que veían como todo salía mejor de lo que habían soñado incluso. Los minutos pasaban y el Sevilla hacía el partido suyo cada vez más. Un Soumaré dueño y señor del centro del campo, un Pedrosa incansable e imparable, y una gestión de la plantilla maravillosa, con cambios que servían para desequilibrar aún más la balanza a favor y a la vez para dar descanso ante tantas lesiones. Se pudo ver sobre el terreno incluso a Manu Bueno, que fue expulsado poco después de ingresar pero hoy sí el colegiado hizo uso del VAR y anuló una cartulina roja que no era justa, para cambiarla por una amarilla más apropiada a la acción del joven centrocampista.

Así, y viendo caras que se echaban de menos como la de Marcao, acabó el Sevilla por cerrar un triunfo fuera de casa por fin en la liga española. Ha sido posiblemente el mejor partido de los andaluces. Ya otras veces había dado buena imagen, pero insuficiente y sin fortuna que le recompensase. Esta vez, además de mantener desde el segundo uno hasta el minuto 94 un nivel muy superior a su contrincante, ha sido efectivo, ha mandado en ambas áreas, ha sacado incluso las acciones más peligrosas de su rival con solvencia y arriba ha demostrado hacer daño con recuperaciones.

Lucas Ocampos tras anotar el gol que ponía cero goles a dos el partido | Foto: Gettyimages

No sabemos cuánto de Quique Sánchez Flores tiene este triunfo sevillista. Hay que tener en cuenta de que ha tenido menos de 24 horas para conocer a su nueva plantilla antes de trasladarse a la capital granadina. Pero lo que si se sabe es que hoy debe estar contento con lo visto. Decía el último entrenador que le dio plata al Sevilla, José Luís Mendilibar, que desde la victoria se construye siempre mejor. No le falta ni una pizca de razón al vasco. El nuevo técnico tiene trabajo por delante, adaptación, asimilación de ideas y planteamientos... pero la faceta más importante, la psicológica, ha sido impulsada de la forma más positiva posible. No hay duda de que el nuevo entrenador ha caído de pie.

Por el lado de la afición, deben estar por fin orgullosos de los suyos. Costaba imaginar que fuera de casa su equipo fuese a realizar esa actuación. Al igual que cuesta imaginar que fuera de casa haya una afición tan entregada como la sevillista en una situación como la que viven. En su momento más delicado en las últimas décadas, han sido 700 los que se han sentado hoy en la zona visitante del estadio Nuevo Los Carmenes. Y, además, no han dejado de alentar, animar y en algunos momentos, lanzar dardos ya típicos entre los sevillistas contra la directiva. Más motivo tienen para empujar a los suyos si para culminarlo, los jugadores responden con esfuerzo y trabajo. Hoy, el aficionado de la entidad sevillana sale, además de con una sonrisa, con la idea de que el león no está muerto, que vuelve a dar señales de vida y ruge en la capital granadina.