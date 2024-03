Al finalizar la sesión de entrenamientos para preparar el partido contra el Valencia CF ha tenido lugar la rueda de prensa de Alderete.

La pregunta clave es por el partido de la próxima jornada de Liga. No sólo por la importancia del encuentro en el último tramo de la temporada, también por el pasado del jugador como valencianista. Alderete reconoce que va a ser un partido especial por volver a Mestalla, por el año que pasó allí y el cariño que le tiene al club valenciano. Pero sobre todo se centra en la importancia que tiene para el equipo sumar puntos, y reconoce que el equipo está muy bien trabajado pero que les está costando conseguir esos tres puntos. Estos puntos son fundamentales para lograr los puestos en la tabla que les permita jugar en Europa.

No podía pasar por alto la lesión de Borja Mayoral. El delantero del Getafe, que peleaba por el Pichichi de la Liga, ha sufrido una grave lesión en su rodilla. Mañana pasará por quirófano y estará alejado de los terrenos de juego durante tres meses aproximadamente. No sólo se pierde lo que resta de temporada, sino que no tendrá opción de disputar la Eurocopa con España, tras postularse como un posible candidato para la convocatoria de Luis de la Fuente.

Esto no sólo es un golpe duro para el delantero, también para el club azulón va a ser complicado jugar estos enfrentamientos sin su mayor arma en ataque. Alderete aprovecha para recordar que es una pieza fundamental para el equipo, y segura que tiene el apoyo de todos dentro del vestuario. Además, hablando de lesiones, le manda mucho ánimo a Diakhaby, jugador del Valencia, que sufrió también una grave lesión el pasado fin de semana.



Por otra parte, le han puesto sobre la mesa la debilidad defensiva del Getafe, quienes encajan goles con facilidad. El defensa garantiza que han hablado todos sus compañeros sobre esto. Pero considera que no es únicamente un problema de defensa, sino que el equipo entero ha pegado un bajón tras tantas jornadas y les influye a la hora de puntuar. Pero entrenan para corregir estos errores y mejorar su juego.

Al igual que a Bordalás en la pasada rueda de prensa, le han preguntado a Alderete por Europa. El club azulón está cerca de estos puestos y es el objetivo mayor de la temporada. El paraguayo cree que no hay que pensar mucho en eso. La idea clave es centrarse en el partido a partido, buscando sumar todos los puntos posibles, y así ver en que posición terminan a final de temporada.

Por último, ha tenido unas palabras de agradecimiento a los aficionados del club. Al igual que el míster, ha reconocido que supone un empuje para el equipo a la hora de mostrar un mejor juego, Alderete reitera que sienten el apoyo de la gente. Por ello, agradece los desplazamientos de los seguidores y asegura que tratarán de dejar un buen partido.