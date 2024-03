Valoración del partido:

"Ha sido el partido más completo. En algunas fases, hemos estado brillantes. Ha sido parecido al Nápoles. Lo hemos entendido muy bien. Es un partido ideal de nuestra metodología y filosofía de juego. Todo lo trabajado ha salido a la perfección. Lewandowski ha estado muy activado, y Fermín, Joao... Era difícil progresar y encontrar a un tercer hombre. Robert tal vez ha hecho el mejor partido desde que está en el Barça. Es un momento para soñar. Estoy contento y satisfecho".

Mejora del equipo:

"Todos los jugadores quieren dar su mejor versión. Han estado brillantes. Han hecho todos un partidazo, a nivel individual y como equipo. Hemos hecho las cosas de forma excelente. Es momento para soñar. Estamos mejor en defensa. No perdemos tantos balones. Estamos muy solventes, más solidarios. Interpretan muy bien las pautas. Estamos en el mejor momento de la temporada, es momento de soñar".

Su expulsión:

"Lo importante es el equipo. El cuarto árbitro me dice que me expulsan por los gestos. No he dicho absolutamente nada. Intento tener respeto. Gesticulo porque soy pasional y quiero que gane mi equipo. Para mí era innecesaria e injusta la expulsión pero hay que aceptarla. No he hablado con el árbitro".

La exigencia en este tramo final:

"Somos el Barça y aquí no se relaja nadie. Y ahora que me voy, les apretaremos aún más. Competiremos en LaLiga y la Champions, los dos títulos más importantes que quedan. No he pensado cuándo fallará el Real Madrid. No dependemos de nosotros. Ocho puntos son muchos. Hay un enfrentamiento directo, y será difícil pero lo vamos a intentar".

Idea de juego:

"Nuestra idea de juego está saliendo. Llamadlo cruyffismo o como queráis, pero está saliendo. Por mala suerte no sale todos los partidos, pero cuando sale se disfruta muchísimo"



Victoria dedicada a Cancelo:

"Cancelo es un hombre muy sensible, con un corazón muy grande. No poder estar aquí le ha afectado mucho. Le dedicamos la victoria a él y a todos los que no pudieron estar aquí".

Las molestias de Christensen:

"No es lesión, es una tendinitis en los Aquiles y va a días. A veces, el dolor es insoportable. A mí me pasó también de jugador".

Sobre el partido de Héctor Fort:

"Ha estado brillante, y no es su posición natural. No se complica, juega fácil. Está preparado y juega con personalidad, no tiene miedo a fallar".