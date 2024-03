Antoine Griezmann (Mâcon, Francia, 21 de Marzo de 1991) es la pieza clave del actual Atlético de Madrid. Del actual y, prácticamente, de todas las plantillas atléticas en las que ha figurado el delantero. Él lo sabe y la afición también. Un Atlético que quiere ser ganador necesita figuras referenciales como el jugador francés, más si cabe en este año de incertidumbre.

El "7" nunca ha sido un futbolista de encadenar muchas lesiones. Siempre ha mantenido un envidiable estado de forma que, unido a su calidad y trabajo, le han llevado a alzarse con trofeos como el de la Copa Mundial de la FIFA y hazañas como el máximo goleador de la historia de un club como el Atlético de Madrid.

En esta campaña, donde estaba siendo el más decisivo de la plantilla, le ocurrió un contratiempo en forma de lesión. En el Giuseppe Meazza, en la ida de Octavos de Final ante el Inter, el francés tuvo que retirarse con una ostensible cojera que derivó en un esguince en su tobillo derecho. Cerca de un mes después, el futbolista consiguió poder apoyar bien y forzó para jugar los encuentros fundamentales ante Inter y Barça. El jugador no ha recaído de la lesión, pero le han recomendado, y prefiere, recuperarse bien para los objetivos finales con su club.

Esguince en su tobillo derecho

El pasado 20 de Febrero, el Atlético viajaba a la ciudad de Milán para encarrilar la primera eliminatoria europea. El partido, deportivamente, no fue como la plantilla y la afición esperaba. No obstante, el Atlético no cosechó un mal resultado (1-0), que le permitió llegar vivo al segundo encuentro del enfrentamiento.

Por otro lado, Griezmann tuvo que retirarse en el minuto 78 (justo antes del gol en contra) por unas molestias en su pierna derecha. Al día siguiente, el propio club lanzó un comunicado oficial donde indicaban el alcance de la lesión del francés. Un esguince de grado moderado en el tobillo de su pierna derecha le iba a privar de participar durante los encuentros más inmediatos.

Griezmann en el partido de su última lesión | Foto: @Atleti

Antoine estuvo apartado del grupo durante la primera semana, e intentó llegar al duelo de Semifinales de Copa del Rey en San Mamés que se disputaba nueve días después. Aunque fue convocado por Simeone para hacer grupo, como al resto de las bajas, no participó en el partido copero donde los colchoneros cayeron eliminados.

Comenzó el optimismo en el cuerpo técnico del Atlético, a sabiendas de que el próximo objetivo fundamental era el de Champions League. Quince días de recuperación le sirvieron para llegar en forma, que no en plena forma, al intento de remontada europea. El francés jugó ciento cinco minutos y fue clave con un gol en el pase a Cuartos. Posteriormente, fue suplente en una derrota ante el FC Barcelona en la que se le vio aparentemente mermado.

La Selección de Francia decidió convocar a la estrella del Atlético pero en el primer día de concentración decidió que la mejor idea era volverse a Madrid a recuperarse al cien por cien.

Griezmann con ‘Les Blues’ en Qatar 2022 | Foto: @Atleti

En cuanto a la lesión, un esguince en el tobillo de grado moderado suele tener apartado a los deportista entre cuatro y seis semanas. El desgarro parcial en el ligamento se caracteriza por un hematoma e hinchazón en la mayoría de los casos. Cualquier persona con este tipo de esguince presenta dificultad a la hora de apoyar la articulación afectada.

El jugador está en las mejores manos profesionales. Los conocidísimos doctores José María Villalón y Óscar Luis Celada forman parte del equipo médico del club madrileño. Además, Griezmann ya tuvo la oportunidad de mostrar en redes sociales el fabuloso trabajo de los fisios en la previa de la Liga de Campeones.

La lesión es uno de los inconvenientes, sino el que más, de los equipos y de los propios futbolistas. En este caso, el esguince en el tobillo es una de las más comunes que ocurren año tras año. Recientemente el propio Bellingham se ha lesionado de ello; y en muchas ocasiones Neymar Jr ha vivido esta lesión, que no sólo ocurre en el fútbol obviamente. Jugadores de baloncesto, como Luka Doncic, y tenistas, como Carlos Alcaraz, han sufrido esta lesión recientemente. El agravio debe ser tratado correctamente y, también, acompañarlo de una serie de ejercicios para su fortalecimiento.

Lesiones del francés

En general, desde su llegada al Atlético de Madrid, Antoine Griezmann no ha sido de los jugadores que más partidos se han perdido por lesión. En los primeros años de rojiblanco no tuvo ningún contratiempo grave que le hiciese perderse más de un partido de competición. En su "erasmus" en el FC Barcelona sólo estuvo apartado durante tres semanas por una pequeña lesión muscular que le hizo perderse tres partidos.

Griezmann en su etapa como culé | Foto: @FCBarcelona

En su vuelta a la capital española, regresó con mal pie, nunca mejor dicho. La primera temporada del francés de vuelta en el Atleti estuvo basada en una lesión muscular parecida a la de su etapa culé. Estuvo alejado un mes de los terrenos de juego para que, posteriormente en su vuelta, recayese. Dos meses más apartado hacen de ésta la última lesión del galo antes del reciente esguince en el tobillo.

Cabe decir que el futbolista ostenta, actualmente, un récord en la selección de 'Les Blues'. Ha sido capaz de disputar ochenta y cuatro partidos consecutivos sin lesión o sanción con la camiseta internacional. Debido a la lesión actual, el récord se estanca en esa marca y queda bastante remoto para que alguien lo pueda superar.

Fabulosa carrera del delantero

Antoine Griezmann, de familia futbolera, se enfocó en este deporte desde bien pequeño. Sin embargo, por su débil constitución física fue descartado por muchos clubes, incluido el Olympique de Lyon (club del que era seguidor).

A los trece años y de la mano de un ojeador vasco, fue enviado a la cantera de la Real Sociedad. Desde ahí, creciendo paso a paso, consiguió llegar al segundo equipo. Es ahí cuando menos estaba previsto que formase parte de la primera plantilla, pero una lesión de uno de los futbolistas le permitió realizar una pretemporada con ellos, en la que fue el máximo goleador con sólo dieciocho años.

Griezmann en su etapa txuri-urdin | Foto: @RealSociedad

Consagrado en Primera División, donde anotó cincuenta y tres goles en poco más de doscientos partidos, fue seleccionado por Didier Deschamps para formar parte de la selección absoluta. Ya había demostrado su valer goleador en las categorías Sub 19 y Sub 21, que le hicieron ponerle en el foco del seleccionador. Debutó en Febrero de 2014 y ese mismo verano fue captado por uno de los grandes de Europa.

El Atlético de Madrid fichó a la que 'a posteriori' iba a ser su gran estrella. Lo hizo a cambio de treinta millones de euros y en sus primeros días en la capital logró coronarse como campeón de la Supercopa de España ante el Real Madrid. Con el Atlético ha logrado los mejores registros de su carrera, sumados a increíbles hazañas que le harán permanecer siempre en la historia de este club. Autor del primer gol de la historia del nuevo Metropolitano y recientemente convertido en máximo goleador del club tras superar a Luis Aragonés. Su época en Madrid coincidió con la consecución de su trofeo más preciado: la Copa del Mundo de Rusia 2018. También, su trabajo en el club colchonero le hizo poder llegar a disputar, aunque lejos, dos Balones de Oro a Messi y Cristiano (2016 y 2018).

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. El jugador pasó dos de sus años de carrera en un Barcelona en decadencia. Ganó una Copa del Rey pero nunca llegó a encontrar su sitio en el club culé. Antoine, arrepentido, decidió volver y ganarse a la afición rojiblanca de la mano de Diego Pablo Simeone. Una situación incómoda pero que no dejó indiferente a nadie.

Griezmann con el escudo en su segunda etapa | Foto: @Atleti

Hoy en día, se ha ganado el perdón de la mayor parte de la hinchada atlética y no se entiende un Atlético sin él. Pieza clave que debe recuperarse bien y a tiempo para la disputa de los encuentros ante el Borussia Dortmund.