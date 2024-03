El líder volvía a Riazor luego del empate en casa del Nástic de Tarragona, un partido muy sufrido y competido en el que el equipo de Idiakez cortó la racha de victorias consecutivas, los blanquiazules se adelantaron con un gol de Mella y los catalanes en el tramo final del encuentro pusieron la igualada y hasta tuvieron opciones de quedarse con los tres puntos, si no es por la intervención final de Germán Parreño.

Riazor volvía a vestirse de gala, un nuevo partido, la afición blanquiazul no defraudo y acudió a la llamada del Dépor, en el encuentro de hoy los Riazor Blues animaron a que todos los aficionados blanquiazules agitaran sus bufandas en la entrada de los jugadores al rectángulo de juego. Así lo hicieron y dejó una jornada más una estampa de estadio de superior categoría.

Un once muy familiar ya para la afición.

En cuanto a los protagonistas, mismo once del Dépor, un once que poco a poco está calando en la afición blanquiazul. La misma zaga defensiva, con Ximo y Balenziaga en los laterales, la medular es para Villares y José Ángel y los cuatro magníficos arriba, Mella, Yeremay, Barbero y Lucas Pérez. Con ese once, Idiakez buscaba distanciarse del Nástic de Tarragona, un Nástic que jugaba una hora antes que el Dépor y empataba su partido en casa del Cornellá.

Idiakez tiene que pensar mucho sus cambios | David Mosquera

En el banquillo rival, un viejo conocido, Óscar Cano, volvía a Riazor, que lo recibió con una sonora pitada en la presentación de alineaciones. En la semana previa al encuentro, el ex técnico blanquiazul alabó al equipo coruñés, incluso diciendo frases como “Ascender, asciende seguro y con muchos puntos de ventaja”. Frases como estas hacían desconfiar a la afición blanquiazul. Los piropos nunca suelen ser buenos y dichos de un rival, debilitan un poco más.

Con todos estos alicientes comenzaba el juego, una CE Sabadell que sería el primero en meter miedo en el cuerpo, Doménech uno de sus jugadores más participativos en el partido ponía a prueba la portería de Germán Parreño antes del minuto cinco, su zurdazo era desviado levemente por Germán y encontrando con la madera izquierda de la meta blanquiazul. Una primera aproximación muy peligrosa de los catalanes.

Yeremay y Mella muy bien defendidos.

El conjunto coruñés tardo en entrar en partido, sin fluidez ofensiva y con un Mella muy bien defendido, con dos y hasta tres jugadores en ayuda, hacían muy difícil las penetraciones por banda izquierda. La primera ocasión clara de peligro llegaría a la media hora de encuentro, un disparo de Yeremay con su pierna derecha, marchaba a la derecha de meta defendida por Ortolá, un ex guardameta blanquiazul que tuvo una tranquila tarde en Riazor.

Davo no aprovechó los minutos. | David Mosquera

Antes de pasarse por vestuarios llegaba el primer gol del encuentro, la CE Sabadell desde la esquina izquierda, un córner maravillosamente ejecutado y una liberación de marcas, dejaban solo a Pau Resta, el catalán con un gran remate de cabeza abría el marcador, a tan solo dos minutos del descanso. Tuvo una ocasión de responder Lucas Pérez, su disparo se marchó a la derecha de la meta catalana.

A la salida de vestuarios, el Dépor efectuó un cambio por problemas físicos, Balenziaga quedaba en la caseta y Jaime entraba en su lugar, un cambio que viene siendo habitual cuando el lateral izquierdo tiene algún tipo de molestias. El paso al lateral de Pablo Martínez y usando a Mella como carrilero.

A la hora de encuentro llegaba el penalti del Dépor, una gran acción individual de Yeremay que regateaba a dos defensas, el último de ellos derribada al extremo canario y el colegiado Sánchez Sánchez decretaba los once metros. Desde allí llegaba el resbalón de Lucas Pérez, el delantero coruñés tropezaba al ejecutar el lanzamiento y mandaba el balón por encima de la meta de Ortolá.

Lucas Pérez no tuvo su noche | David Mosquera

El Dépor trató y trató de encontrar el gol, pero sin fortuna, los de Idiakez no encontraban fluidez en ataque y ni los cambios de posiciones entre Mella y Yeremay, ni la entrada de Davo o Alcaina modificaban el marcador.

Tan solo el viento y una acción aislada dio el punto al Dépor. Era el minuto noventa de encuentro, un balón bombeado por Hugo Rama que el viento convirtió en peligroso, la no salida de área de Ortolá y el remate de cabeza de Barbero, pasando por debajo de las piernas del guardameta visitante, hacían el empate. Un punto que sabe a mucho después del horrible encuentro que hicieron los herculinos.

La clasificación se vuelve ajustar aún más gracias a la victoria del Barcelona B, el Dépor sigue manteniendo la primera posición con cincuenta y dos puntos, a un punto de Nástic y Barça B.

Ficha técnica:

RC Deportivo de la Coruña: Germán, Ximo, Pablo Vázquez, Pablo Martínez, Balenziaga, José Ángel, Villares, Mella, Lucas Pérez, Yeremay y Barbero. También jugaron: Iano, Davo, Alcaina, Hugo Rama y Jaime.

CE Sabadell: Adrián Ortola, Pau Resta, Jordi Calavera, Moyano, Astals, Domenech, Baslega, Toni Herrero, Carles, Sergi Maestre y Abde. También jugaron: Gualda y Marru.

Goles: 0-1: Pau Resta, min.43; 1-1: Barbero, min.90

Árbitro: Antonio Sánchez Sánchez

Estadio: Abanca Riazor, 26119 espectadores