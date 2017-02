Resumen Deportivo de la Coruña 0-1 Deportivo Alavés en La Liga 2017

Google Plus

¡Hasta aquí la retransmisión! Espero que hayan disfrutado de este partido tan intenso. Nos vemos en la próxima, un saludo.

Gran juego del Deportivo de La Coruña, de más a menos en el partido. La primera mitad fue espléndida para el conjunto blanquiazul que no pudo meter ese gol que merecía despés de hacer sufrir a la zaga alavesista. Tras el descanso, el rival se llenó de fuerza y consiguió enmendar los errores de la primera parte. Esta situación no supo ser contestada por el equipo de Garitano. Buen partido de Kakuta, que dio un palo y creó oportunidades en la portería contraria, y Andone que supo mover el juego arriba pero no fue ayudado por sus compañeros. Paradas decisivas de Lux que frenó el aumento de los goles en el marcador.

Gran partido del Alavés en la segunda parte. Le costó empezar el encuentro en la primera mitad pero consiguió mejorar su juego con balones al área, muchos gracias a Toquero que ha creado mucho peligro en la banda. El penalti provocó una subida de moral que les ayudó a acabar el partido sin encajar el gol del empate. Es de destacar la actuación de Pacheco que consiguió parar todo lo que fue a su portería, sobre todo en la primera mitad donde se vio superadosu equipo por los gallegos.

Amarilla para Carles Gil por protestar tras el pitido final.

ACABA EL PARTIDO EN RIAZOR

90'+2 Amarilla para Ruben Sobrino por perder tiempo en el cambio. Entra Alexis al terreno de juego.

Nos iremos al 93. Muy intenso el final del partido.

90' ¡LA SACA EN LA LINEA FEDDAL! Gran disparo de Fajr tras el rechace de un centro.

89' Cambio en el Alavés. Se va Toquero y entra Vigaray para reforzar la defensa. Perfecto Gaizka Toquero en el partido de hoy.

88' Remate desviado del Deportivo por encima de la portería.

86' Amarilla para Lux por protestar.

85' AL PALO MANU GARCÍAAAA. Remate impecable tras un centro perfecto de Toquero. La para Lux y toca el palo. Córner para el Alavés,

83' Centro al área del Deportivo que atrapa fácil Pacheco. Gran actuación la suya en el partido.

82' Último cambio en el conjunto de Garitano. Se retira Bruno Gama y entra Fajr en el campo.

81' No encuentra huecos el Deportivo. El Alavés se encuentra muy compacto en defensa.

79' Buena conducción de Rubén Sobrino que provoca una falta clara cuando se acercaba a la portería de Lux. Amarilla para Bruno Gama por la falta.

77' Impecable el partido de Toquero en esta segunda parte. No pierde el balón y crea oportunidades con centros peligrosos.

75' El cuadro de Garitano tiene la pelota y el Alavés busca su oportunidad a la contra. ¡Muy intenso el encuentro en Riazor!

72' Carrerón de Theo Hernández que acaba siendo arrollado en el área por un defensa coruñés. Jaime Latra no pita penalti y salta el banquillo del Alavés protestando.

71' Se viene atrás el Alavés y aumenta su presión conforme avanza el conjunto gallego.

70' Segundo cambio en el Deportivo. Sale Borges y entra Joselu.

Él lo provocó y él lo marcó. Disparo centrado que engaña a Lux. El portero se lanzó a su izquierda. 0-1 para el conjunto vasco.

67' ¡GOOOOOOOOOOOL DEL ALAVÉS! ¡Gol de Manu García desde los 11 metros!

Se produce un agarrón de Albentosa a Manu García en el área que provoca un penalti claro. Se gana la amarilla.

66' PENALTI A FAVOR DEL ALAVÉS.

El partido se encuentra más parejo que en la primera mitad. Posesión dividida y ambos equipos crean peligro.

62' ¡VOLÓ LUX! A pesar de que la jugada acaba invalidada, el cabezazo de Deyverson fue magistral, respondida por una parada increible. No fue válido por fuera de juego.

60' Segundo cambio del partido. Esta vez es el Alavés. Sale Ibai Gómez y entra Rubén Sobrino.

59' Buena jugada del Alavés. Ibai consigue sacar un córner y tras despejar un centro la defensa blanquiazul.

57' Femenía para a Andone que iba de frente a la portería. El rumano consigue sacar una falta peligrosa que finalmente atrapa Pacheco.

55' Primer cambio del partido por parte del Depor. Va a entrar Carles Gil y sale del campo Kakuta.

52' Posesión del Deportivo en campo propio que acaba en un disparo peligroso a puerta. Para el tiro Pacheco.

50' Falta peligrosa cerca del área para el Deportivo que se estrella contra la barrera.

48' Contraataque del Alavés que no es capaz de seguir Ibai Gómez y se le escapa la pelota por la banda.

46' Comienza la segunda parte. Sin cambios en ninguno de los equipos.

Partido muy intenso en el que el Deportivo es claro dominador de la posesión y el Alavés no consigue mantener la pelota. Pacheco es el mejor de los babazorros con varias actuaciones en las que ha salvado los goles rivales. En el conjunto deportivista destaca Kakuta que ha tenido en sus botas el primer gol del partido.

45'+1 DESCANSO DEL PARTIDO

45' ¡Un minuto de descuento! Nos iremos al 46'.

43' Falta peligrosa en ataque para el Deportivo que no encuentra rematador.

41' Segunda amarilla del partido para Marcos Llorente que se ve obligado a parar el ataque deportivista.

40' No es capaz el Alavés de mover el juego ante la presión de los gallegos.

38' 57% de posesión para el Deportivo que domina claramente la pelota.

36' Saltó Sidnei y provoca otro córner.

34' Tres saques de esquina seguidos para el conjunto blanquiazul que no sale del campo alavesista.

33' Falta lanzada hacia el área que acaba en fuera de juego de Laguardia.

32' Primera tarjeta amarilla para Guilherme tras una falta por detrás a Manu García.

31' Se sigue manteniendo el empate en el marcador. Ataca el Alavés ahora.

El Alavés sufre en cada ataque del conjunto local. Crean mucho peligro los de Garitano.

28' Muchos envíos al area del Deportivo que consigue despejar el cuadro de Pellegrino

25' Saque de falta al borde del área del Alavés que acaba formando una contra para el Depor que acaba en nada gracias a la rápida recuperación del equipo blanquiazul.

24' ¡Y otra de Kakuta! Gran jugada en equipo de los coruñeses que acaba con un disparo desviado del delantero.

23' Ataque con peligro del Deportivo que acaba perdiendo Andone.

22' FUERA DEYVERSON! El jugador brasileño falla un 1 contra 1 que manda a las nubes.

20' Toca la pelota el Alavés que se ve presionado por el rival y necesita oxigenar el juego.

18' AL LARGUERO KAKUTA!! Gran acción del Deportivo que acaba con un disparo de Kakuta que toca el larguero, el rechace lo coge Juanfran y acaba en las manos de Pacheco.

17' Theo siempre crea peligro por la banda izquierda.

14' Se para el juego por un golpe entre Feddal y Guilherme.

12' Uuuuuuy! Buen remate de Laguardia que salva Lux. Gran saque de esquina de Ibai!

11' Sigue manejando la pelota el Alavés moviendo el balón de una banda a otra.

9' Posesión del Alavés que da un respiro al equipo.

8' Gran cabezazo de Sidnei tras una dejada de Albentosa que sale por encima de la porteria visitante.

7' Se ve a un Deportivo más volcado en ataque.

6' Primer disparo con peligro del Deportivo de La Coruña que acaba fuera de la portería de Pacheco.

4' Gran jugada desde atrás del Depor que acaba con un centro al área sin peligro alguno.

3' Pelotazo arriba que atrapa Lux.

1' Falta peligrosa para el Alavés que despeja la zaga gallega.

1' Empieza el partido.

Minuto de silencio por Carlos Alberto Silva, entrenador de La Coruña en las temporadas 1996-97 y 1997-98.

¡Saltan los dos conjuntos al campo!

Ambos equipos calentando en el terreno de juego de Riazor.

Pellegrino cuenta con los suplentes: Ortolá, Alexis, Sobrino, C. Santos, Oscar Romero, D. Torres y Vigaray.

Y el Alavés jugará con Pacheco en portería; Kiko Femenía, Feddal. Laguardia y Theo Hernández en la zaga; el medio campo lo ocuparán Camarasa, Llorente y Manu García; más abiertos estarán Ibai y Toquero y en el centro de la delantera jugará Deyverson.

En el banquillo gallego se encuentran Tyton, Navarro, Mosquera, Joselu, Carles Gil, Arribas y Fajr.

Ya tenemos el once inicial del Deportivo de La Coruña: Lux, Juanfran, Albentosa, Sidnei, Luisinho, Guilherme, Borges, Bruno Gama, Çolak, Kakuta y Andone.

Pellegrino dispone de toda la plantilla salvo los lesionados Einar Galilea y Edgar Mendez. Puede que veamos a Vigaray en el lateral derecho, adelantando la posición de Kiko Femenía hacia un “falso lateral”. Aunque cuando hay rotaciones, Katai suele ser la primera opción. En la banda derecha hay muchas opciones para el técnico argentino.

El Deportivo podría modificar el once que se midió contra el Athletic de Bilbao. Contra los vascos, Garitano apostó por Albentosa para frenar el juego aéreo del rival. En esta ocasión, ante un Alavés caracterizado por un juego rápido en las contras, Arribas puede acompañar en la zaga a Sidney. A su vez, el que más oportunidades tiene de volver es Luisinho. A la convocatoria vuelve Bruno Gama y cae de la misma Ola John. Garitano prescinde de Marlos Moreno, Laure y Bergantiños. Baja por lesión de Davy Roef.

El último partido que enfrentó a ambos equipos fue en Copa del Rey, en casa del Alavés, que acabó con un resultado de 1-1. Dicho marcador permitió el pase a cuartos de final del equipo vitoriano.

El escenario del encuentro será Riazor, estadio inaugurado en 1944 con una capacidad para 34.600 personas.

El conjunto coruñés tendrá que tener cuidado con Deyverson, perla fundamental en el ataque babazorro. A su vez, cabe destacar a jugadores como Theo Hernández, Marcos Llorente o Ibai Gómez.

En el Deportivo de La Coruña hay que destacar al delantero Florin Andone. El rumano es el máximo goleador del equipo con 7 goles.

Pellegrino ha asegurado que la Liga es la “mira donde tenemos todas nuestra fuerzas puestas […] para que el proyecto del Alavés pueda seguir adelante” Ha dicho que “el equipo debe tener calma para manejar el balón” y que los albiazules son un equipo intenso en la presión y que a veces les hace falta cambiar el chip de no tener a tener el balón.

Garitano ha afirmado en rueda de prensa que “nuestro futuro va a pasar al final por lo que hagamos en Riazor. Este es un partido muy importante”, ya que, de 17 partidos, 10 los jugarán en casa. Dice de los partidos que han jugado esta temporada contra los vascos que han sido “muy igualados” con tres empates.

Será el segundo partido que disputarán ambos equipos en liga. El último se saldó con un insulso 0-0 en el que el poste evitó la aparición de los goles en el encuentro.

En la Primera Division, ambos equipos se han enfrentado en 7 ocasiones en el estadio gallego, con un balance muy favorable para los blanquiazules, con 5 victorias locales y 2 derrotas frente a los vitorianos. Si bien es cierto que, esta temporada, los 3 partidos que han disputado tanto en Copa como en Liga, han acabado en empate.

Los babazorros hacen buenos partidos fuera de casa, sacando puntos importantes contra equipos como el Atletico de Madrid o el Villarreal. Aunque el equipo viene de una contundente derrota por 0-6 contra el Barcelona.

El Álaves se coloca duodécimo en la tabla, sumando 6 victorias, 9 empates y 7 derrotas. Fuera de casa cosechan mejores resultados que en Vitoria, teniendo tan solo 4 derrotas de 11 partidos disputados en el estadio rival.

Sin embargo, no atraviesan una buena racha, llevan sin conocer la victoria 5 partidos en la máxima liga española. Su último enfrentamiento fue contra el Athletic de Bilbao, en casa de los vascos, perdiendo 2-1.

El Deportivo de La Coruña se encuentra en el puesto 16 en la Primera División, después de llevar 4 victorias, 7 empates y 10 derrotas. En casa solo han perdido 3 de los 9 partidos disputados.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión en riguroso directo del partido Deportivo de La Coruña vs Deportivo Alavés, perteneciente a la jornada vigésimo tercera de la Liga Santander de la temporada 2016/2017. El duelo se jugará este sábado a las 18:30 horas en el estadio Municipal Riazor.