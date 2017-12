Anuario VAVEL Deportivo Alavés 2017: con Abelardo llegó la esperanza para el banquillo

Google Plus

El Alavés ha tenido cinco entrenadores en este año 2017, empezando con Pellegrino y acabando con Abelardo, además de Zubeldía, De Biasi y el interino Javi Cabello. El argentino Mauricio Pellegrino hizo una gran temporada, pero no se llegó a un acuerdo para renovarle, y después ni Zubeldía ni De Biasi llevaron al equipo a buen puerto. Finalmente, parece que Abelardo ha dado con la tecla.

Mauricio Pellegrino

Pellegrino llegó al Alavés en junio de 2016 procedente del Independiente argentino. No había en Vitoria mucha confianza en un entrenador joven y con poca experiencia, y que además había fracasado en el Valencia en su única experiencia en la Liga española. Y para más inri, venía a sustituir al venerado Bordalás, que había logrado el ansiado ascenso a Primera.

Los primeros partidos del Alavés de Pellegrino no fueron del todo buenos, pero las victorias prestigiosas en campos importantes como el Camp Nou o El Madrigal le dieron solidez al proyecto. En la segunda vuelta el equipo mejoró en casa y ganó a Villarreal, Real Sociedad y Athletic entre otros equipos además de empatar contra el Atlético de Madrid y el Sevilla en dos buenos partidos. Esto le permitió lograr la permanencia con mucha antelación y finalizar la temporada en novena posición después de haber coqueteado incluso con los puestos europeos.

Final de Copa

Además del gran papel en la Liga hay que añadir la gran Copa del Rey que realizó el equipo. Tras eliminar a Nàstic, Deportivo, Alcorcón y Celta, se plantó en la final del Vicente Calderón ante el todopoderoso Barcelona de Leo Messi. El equipo albiazul compitió en la final, pero el 3-1 con el que se llegó al descanso hizo imposible la remontada en la segunda parte. Para el recuerdo quedará el golazo de Theo, que hizo soñar a la afición albiazul, y también esa afición, que se desplazó en masa a Madrid, con 25.000 almas que llenaron medio Calderón.

Cuando quedaban un par de meses para acabar la temporada, Pellegrino comentaba que necesitaba 10 minutos para renovar con el Alavés, pero esa renovación nunca llegó. Un par de días después de la final de Copa, Pellegrino compareció en rueda de prensa para anunciar que no iba a continuar entrenando al equipo vitoriano. Alegó motivos familiares pero, tras su fichaje por el Southampton inglés, todo parece indicar que los motivos más bien fueron económicos.

Luis Zubeldía

Luis Zubeldía llegó al Alavés siendo un completo desconocido en Europa. Procedía del Independiente de Medellín colombiano y había entrenado también en Argentina, Ecuador y México, y era uno de los entrenadores argentinos con más proyección.

Sin embargo, su adaptación al fútbol europeo no fue fácil, y tras perder los cuatro primeros partidos de Liga fue destituido. En esos pocos partidos no encontró ni los jugadores ideales para su juego ni su propio estilo de juego. Su idea de fútbol era ofensiva, pero ante equipos como Barcelona, Celta o Villarreal, que acumulan mucha posesión de balón, el Alavés tenía muy poco tiempo la pelota. Además, no le ayudaron la nula eficacia ofensiva y la fragilidad defensiva.

Javier Cabello

Tras la destitución de Zubeldía, fue el valenciano Javier Cabello el que cogió las riendas del equipo de forma interina. En su trayectoria deportiva destacan su trabajo con la cantera en Villarreal y Valencia además de haber entrenado al Castellón y a la Cultural Leonesa.

En el verano de este año fichó por el Alavés para integrar el cuerpo técnico de Luis Zubeldía. En la jornada 5 se sentó por primera vez en el banquillo alavesista como primer entrenador. Sumó dos derrotas ante Deportivo y Real Madrid, pero dio al equipo algo más de solidez y puso cierta lógica a la hora de alinear a los jugadores en sus posiciones habituales.

Gianni De Biasi

El entrenador italiano llegó en la jornada 7 y no pudo empezar de mejor manera, ya que el equipo venció 0-2 al Levante. Llegó tras haber entrenado a muchos equipos italianos, al propio Levante y a la selección de Albania, y con fama de ser un entrenador muy defensivo.

Después de ganar al Levante, sumó tres derrotas consecutivas antes de vencer al Espanyol en Mendizorroza en la primera victoria del equipo en casa. Sin embargo, las duras derrotas ante Getafe y Eibar precipitaron su destitución. En total sumó tres victorias (incluyendo la Copa) y cinco derrotas. Su sistema de cinco defensas casi nunca fue eficaz y el equipo fue muy frágil atrás encajando 12 goles.

Abelardo

En el partido de vuelta de dieciseisavos de final de Copa ante el Getafe, se sentó en el banquillo Javi Cabello, y el equipo vitoriano venció 3-0 logrando el pase a octavos. Ya en Girona se sentó Abelardo, que logró un espectacular 2-3, con remontada y hat-trick de Ibai en 20 minutos. El entrenador gijonés llegó a Vitoria con su inseparable Iñaki Tejada y el propio Cabello como ayudantes. Entre los tres han logrado cierta solidez defensiva (tres goles encajados en cuatro partidos) y la lógica ya comentada anteriormente en las posiciones de los jugadores. Duarte, Maripán, Martín, Pedraza, Burgui, Pina o Ibai han mejorado bastante desde que está Abelardo en el banquillo.

Además, parece que los goles ya van llegando, seis en cuatro partidos, cuatro de Ibai y dos de Munir. Abelardo acaba el año con tres victorias y una derrota y con el equipo fuera de los puestos de descenso, eso sí, en el puesto decimoséptimo empatado a 15 puntos con el Deportivo.