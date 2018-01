Abelardo: "Juegue quien juegue, el equipo lo está haciendo muy bien"

Abelardo, en la rueda de prensa, previa al encuentro frente al Leganés. Fuente: deportivoalaves.com

Dada la situación del equipo y la situación provocada por el hecho de que, por segunda vez en la temporada, se va a colgar el cartel del lleno en Mendizorroza, parecía que había más periodistas que otras veces en las instalaciones del Club.

Situación del equipo

Abelardo se ha presentado a la rueda de prensa para responder a las preguntas de los periodistas locales. La primera cuestión se refería al estado de la plantilla. “Con lo de Manu, estamos esperando. Tiene un golpe y vamos a esperar hasta mañana para ver cómo evoluciona. De momento, es duda”. Respecto a Vigaray, ha expresado que le falta algo de tiempo, pero que “ha entrenado dos veces con el grupo y esperemos que vaya cogiendo, poco a poco, el ritmo de competición”. También se ha referido a unas pequeñas molestias de Hernán. “Ha estado con un poco de fiebre y estamos a la espera de ver cómo evoluciona”.

Manu García, autor del gol frente al Sevilla, es duda para el encuentro frente al Leganés. Fuente: LaLiga

Importancia del duelo frente a Leganés

Ha esbozado una pequeña sonrisa al responder al periodista sobre la importancia del encuentro. “Cada partido para nosotros es una Liga. Sabemos que es una final. Son tres puntos muy importantes y sabemos que, para conseguir el objetivo, tenemos que hacer una segunda vuelta mejor que la primera”.

También ha hecho alusión de la importancia de jugar en casa. “Aquí, en casa, es donde sacaremos la mayor parte de los puntos, ante nuestra gente. Intentaremos que mañana sea así y empezar con una victoria”. Aunque han seguido insistiendo en la misma línea, comentándole que parece que el equipo le ha tomado la medida a Mendizorroza, el técnico se ha mostrado receloso y ha contestado que “cada partido es distinto. Hemos conseguido tres victorias en Liga y otra en Copa. Si contamos la victoria frente al Getafe, en Copa, antes de llegar yo, podemos decir que son cinco victorias seguidas”.

Los jugadores del Alavés se retiran tras su victoria liguera frente al Sevilla. Fuente: deportivoalaves.com

Hablando del rival ha dicho que “es un equipo en el que se tenían que ver muchos equipos. Está haciendo una gran Liga, con un entrenador que lleva varios años consiguiendo sus objetivos con creces y que llevan 24 puntos. Ha hecho una gran primera vuelta y va a ser un equipo muy difícil de batir”.

Mirando la clasificación

Un periodista le ha dicho que, además de los tres puntos, se juega bastante más. Ganar significaría seguir en esa pelea con varios de los equipos que se encuentran en esa zona y sería recortar esas distancias. Abelardo ha dicho que no mira más allá de los tres puntos. Ha recordado lo que ha dicho en varias ruedas de prensa. “Ya sé los números que hay que tener para mantenerse en Primera División y, para mí, lo importante es el partido de mañana. No cabe duda que son tres puntos muy importantes para conseguir ese objetivo”.

El equipo albiazul estará arropado, como siempre, por sus aficionados, en un nuevo lleno en Mendizorroza. Fuente: deportivoalaves.com

Han continuado insistiendo y la siguiente pregunta era casi una afirmación. Así como los equipos que están por debajo lo están pasando muy mal, parece que el equipo albiazul ha marcado la línea a seguir y la tienen muy clara, viendo los últimos encuentros. En medio de una sonrisa, ha dicho que “es muy difícil ganar en Primera División. Estamos en buena línea de juego y de resultados, pero varios equipos han tenido sus malas rachas, como nosotros la tuvimos al principio. Ahora nos viene un calendario exigente y no va a ser fácil”. Seguidamente se ha permitido advertir que si siguen con esa línea de rendimiento y de solidez, se sumarán puntos, pero también ha recordado que los rivales también juegan.

Comparando el juego en la Liga y en la Copa

Le han preguntado a ver si se pueden sacar algunas conclusiones de la buena labor realizada en la Copa, para trasladarlas a la Liga. La buena labor que han desempeñado todos los jugadores que han actuado en ambas competiciones ha hecho que Abelardo le conteste al periodista diciendo que no tiene titulares y suplentes. “Los que han jugado en Liga también se han ganado su posibilidad de jugar. Son dos competiciones diferentes. La Liga es más importante. Pero me ha demostrado el equipo que, a pesar de estar jugando cada tres días, se está jugando bien, juegue quien juegue. Y eso es lo que me satisface como entrenador”.

Los jugadores del Alavés celebran el gol conseguido en Copa, en Mestalla. Fuente: deportivoalaves.com

Problemas en la banda izquierda

La ausencia de repuestos en la banda izquierda ha motivado la siguiente pregunta. Le han pedido la opinión al Pitu sobre el hecho de que no tenga más efectivos para suplir esa banda. No ha mostrado excesiva preocupación en su respuesta. De hecho, ha sido tajante y claro. “No. Tengo la plantilla que tengo. En esa posición, el único claro es Duarte, porque Héctor está lesionado”. Pero también ha dicho que los que han actuado en esa banda lo han hecho bien y han cumplido perfectamente con la tarea. Buscaremos lo mejor para el equipo, pero no me preocupa. Los once que salgan, seguro que lo van a hacer bien”.

Tras la actuación de Diéguez en Mestalla en esa banda izquierda ha motivado la siguiente pregunta. Querían saber los periodistas a ver si era una pista el haber hecho jugar a Diéguez en esa posición. “Puede ser pero pueden haber otras opciones de gente que pueda jugar de lateral. Mi idea era que jugadores que no habían participado mucho en Liga, lo hiciesen en Copa”.

Encuentro frente al Leganés

Un periodista ha reconocido que los duelos frente al Valencia y Leganés no tienen nada que ver. Pero le han pedido al entrenador asturiano su opinión sobre lo que cree que debe hacer el equipo para superar al rival madrileño. Como si estuviese esperando esa pregunta, Abelardo ha comenzado a contestar rápidamente, diciendo: “Lo de siempre. Ser intensos, intentar robar arriba y estar sólidos en defensa. Creo que los equipos que se van a mantener en Primera son aquellos equipos que mejor sepan defender. Y el Leganés es un ejemplo. Es un equipo que mete pocos goles pero encaja pocos. Por eso está en una posición cómoda, con 24 puntos”.

Hernán Pérez, última incorporación al equipo alavesista. Fuente: deportivoalaves.com

Y con esa respuesta, el entrenador se ha despedido de los periodistas, dándoles las gracias y esperando al difícil duelo con el equipo pepinero, que llegará a Vitoria con ganas de seguir escalando puestos, de la mano de su entrenador, Asier Garitano.