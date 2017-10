Saúl: "Tenía muchas ganas de marcar y darle puntos al equipo"

Saúl en el momento del golpeo previo al gol. Fuente: Atlético de Madrid. Foto: Ángel Gutiérrez.

Atlético de Madrid y Barcelona empataron a 1 en un intenso partido de fútbol en el Wanda Metropolitano. El cuadro de Valverde fue mejor y dominó la pelota los 90 minutos de juego, aunque fue el Atlético quien creó más peligro, sobre todo, en una gran primera parte en la que Antoine Griezmann avisó por partida doble antes de que Saúl con un golazo desde fuera del área inaugurará el marcador.

Precisamente el autor del gol, Saúl, elegido mejor jugador del partido por parte de la afición colchonera, analizó el choque en los micrófonos de Movistar Plus al finalizar el encuentro. Destacó la dificultad del rival: “El Barça es el líder, un gran equipo y cuando tienen tanto dominio y ocasiones es muy difícil que no te metan alguna”. Descubrió el plan que el Cholo Simeone les había trazado para el partido: “Aguantar y aprovechar los espacios que ellos dejaran, porque les costaba mucho bascular y tratamos de salir al contrataque. En la primera parte ese plan salió bastante bien, pero en la segunda mitad nos metimos un poco atrás y creo que ese ha sido el error”. Saúl fue el autor del golazo de la noche, un gran derechazo desde la frontal imposible para Ter Stegen: “Tenía muchas ganas de marcar, estrenarme en el Metropolitano y de paso darle puntos al equipo ya que en estos últimos partidos había tenido ocasiones claras que no conseguí materializar y por eso me sentía un poco culpable, además no estoy acostumbrado a marcar este tipo de goles con la derecha”, sentenció entre risas el Ilicitano.

También el delantero francés Antoine Griezmann, que hoy sí realizó un gran partido, se mostró satisfecho con su actuación: “Hoy he vuelto a realizar un partido acorde a mi nivel y estoy contento con ello, aunque ha sido una lástima no poder llevarnos finalmente la victoria”.

El canterano Koke también atendió a los medios en sala de prensa: “Sabemos que tanto Real Madrid como Barcelona están un peldaño por encima, pero estamos en el camino de luchar contra ellos, hoy lo demostramos, hicimos un buen trabajo, sobre todo en la primera mitad, y por lo menos no perdimos ante un gran rival”.

Los tres jóvenes jugadores del Atlético destacaron que hay que “limpiar la cabeza estos días y pensar ya en el importantísimo partido de Champions que tenemos el miércoles y que hay que sacar los 3 puntos”, palabras de Saúl, que demuestran que los colchoneros ya piensan en el choque ante el Qarabag del próximo miércoles a las 18 horas en Azerbaiyán, un choque crucial de cara al futuro del equipo en la máxima competición continental.