A mejorar: la puntería y las ideas

A mejorar: los problemas con el gol

El Atlético de Madrid necesitaba los tres puntos ante el Qarabag en el Estadio de Bakú para obtener su primera victoria en esta fase de grupos de la Champions League. Y lo que es más importante, conseguir un poco de tranquilidad de cara a la clasificación a octavos para afrontar el resto de partidos que le quedan por delante. Pero solo pudo sacar un punto del empate en Azerbaiyán y esto le pone las cosas cuesta arriba, aunque todavía puede depender de sí mismo.

Se esperaba mucho más nivel de los de Diego Pablo Simeone, y aunque intentaron llegar a la portería rival, el último pase estuvo impreciso en la mayoría de las jugadas. Hasta enero los refuerzos no llegan y los colchoneros tienen que reencontrarse con el gol, porque si no se le pueden complicar muy y mucho las cosas en este primer tramo de la temporada. Es cierto que el Qarabag hecho el cerrojo atrás y al Atlético le costó mucho generar en ataque. El control del partido fue de los colchoneros, pero esto no bastó para subir un gol al marcador de los visitantes y traerse los tres puntos a Madrid.

En la primera mitad, Nico Gaitán tuvo la primera del partido en la portería de Sehic, pero este atajó el disparo. Al igual que ocurría con las ocasiones de Carrasco y Antoine Griezmann. Inquietaban a los azaríes, pero no conseguían lo más importante, poner el primero en el marcador. Y esto le iba a pasar factura después de la segunda parte, donde los de Simeone fruto de la presión y de la ansiedad se quedaron sin ideas. Fernando Torres, Correa y Thomas fueron los cambios, para meter toda la carne en el asador, pero ni con esas el Atlético conseguía desenredarse ni conseguir el objetivo, marcar para conseguir los tres puntos.

Lo que está claro es que no ha sido el mejor comienzo de temporada desde que llegara Simeone. Es más, en cuanto a goles, esta campaña en los once partidos que han disputado entre la Liga y Europa solo han celebrado catorce dianas. Convirtiéndose así en el principio menos goleador de los colchoneros desde que llegase al banquillo el técnico argentino, y eso tiene que cambiar si quieren seguir compitiendo como hasta ahora. Pero ya se sabe, nunca dejan de creer.