Fernando Torres y Luis Aragonés, dos hombres y un destino: ser leyenda

Fernando Torres, el "niño" cada vez es menos "niño" FOTO: Atlético de Madrid

Frente al Madrid, el ariete fuenlabreño logró sumar la cifra de 370 partidos oficiales defendiendo la camiseta rojiblanca. Iguala así, al entrenador que le hizo cumplir su sueño con tan solo 17 años, Luis Aragonés.

Torres llegó con 11 años a la Academia del Atleti de la mano de Manuel Briñas que fue quién le descubrió. Debutó con el primer equipo el 27 de mayo de 2001, en un duelo contra el CD Leganés en el Vicente Calderón que finalizó 1-0. Suma con la rojiblanca 301 partidos en competición liguera, 37 en Copa del Rey, 27 en Liga de Campeones y 5 en Copa Intertoto. Acumula 119 dianas desde el gol del Albacete.

Por su lado, Luis Aragonés, quien fuera su mentor en Liga, jugó jugó 265 partidos ligueros, 55 de Copa del Generalísimo, 21 de Copa de Europa, 13 de Copa de Ferias, 5 de Copa de la UEFA, 9 de Recopa de Europa y 2 de la Copa de Fútbol Internacional, precursora de la posterior Intertoto.

En Liga se dio a conocer al mundo...

Un domingo 27 de mayo de 2001, un Vicente Calderón con aforo completo esperaba un derbi que enfrentaba al Atlético de Madrid y Leganés. Se jugaba el ascenso a Primera División. En la banda un “niño” rubio lleno de pecas calentaba esperando su turno. En poco tiempo Luis Aragonés le llamó y le sacó al campo. Ese “niño” se llamaba Fernando Torres y ese día fue su debut. “Ya lo tenía todo hecho, que con sólo 17 años había cumplido su sueño”. Estas fueron las palabras del propio Fernando, sin saber que su sueño no había hecho más que comenzar.

Foto: colchonero.com

Una semana más tarde, Torres seguía creciendo al encajar su primer gol con el primer equipo ante el Albacete y mantenía la esperanza de ascender a la máxima categoría.

Foto: colchonero.com

Corría el año 2002 y, tras haber conseguido el ascenso, Fernando iniciaba su andadura en Primera División con el equipo de su vida. No hubo que esperar mucho tiempo para ver el primer gol en la máxima categoría de aquel chaval que jugaba en las calles de Fuenlabrada soñando con jugar de rojiblanco. El 15 de septiembre, una fecha que quedará marcada en su recuerdo, marcó ante el Sevilla pero además supuso su primera expulsión tras ver la doble amarilla a 10 minutos del final.

La historia dio un giro inesperado, el Atlético no pasaba por buenos momentos y Fernando decidió sacrificarse poniendo rumbo al Liverpool en 2007. Jugó con los reds en la Premier durante cuatro temporadas, pero no se despidió del fútbol inglés hasta la temporada 2014/15, cuando, después de jugar otras cuatro temporadas allí, esta vez con el Chelsea, y el paso por el Milán, el Niño volvió a casa.

Foto: Atlético de Madrid

Siguió sumando partidos y dejando goles, demostrando que aún le quedaba cuerda para rato, hasta llegar al 18 de noviembre donde, en el primer derbi del Metropolitano, el niño volvió a hacer historia con el club de sus amores siendo su partido 301 en Liga. De ellos, 261 en Primera y 40 en Segunda y ha dejado 104 goles.

Catorce años y ocho meses después de su primer tanto con el equipo de su vida, el 3 de junio de 2001, el 6 de febrero de 2016 frente al Eibar marcaba su gol 100.

LOS 301 PARTIDOS DE LIGA

00-01: 4 partidos y 1 gol 14-15: 19 partidos y 3 goles

01-02: 36 partidos y 6 goles 15-16: 30 partidos y 11 goles

02-03: 29 partidos y 13 goles 16-17: 31 partidos y 8 goles

03-04: 35 partidos y 19 goles 17-18: 7 partidos y 0 goles

04-05: 38 partidos y 16 goles

05-06: 36 partidos y 13 goles

06-07: 36 partidos y 14 goles

Sus andaduras por Europa...

El jugador de Fuenlabrada, lleva toda una vida rompiendo las redes del fútbol europeo, alcanzando en la actual temporada el centenario, curiosamente frente al Chelsea con quien logró el mayor éxito en esta competición. Ha disputado 78 en Champions, 15 en Europa League 5 en la Intertoto y 2 en la Supercopa.

El 24 de julio de 2004 se disputaba la tercera ronda de la antigua Copa Intertoto UEFA, en la que el Atleti se enfentaba al Zlín. El “niño”, ya más crecidito saltaba al terreno de juego. Y seguía haciendo historia en el fútbol, otro día para el recuerdo del fuenlabreño, aunque para su equipo fue una derrota por 2-0. Fue su debut en competición europea e iniciaba así su camino por los estadios del continente.

Tristemente en Champions su debut no fue con el escudo madrileño sino con el escudo de los “reds”. En un partido contra el Oporto en el estadio Da Luz de Oporto, en la temporada 07/08. El partido acabó 1-1. Sus goles no se hicieron esperar, fue en el mismo partido pero, esta vez, en Anfield. Marcó dos dianas. En su paso por el Chelsea ganó la Europa League y la Champions.

Foto: colchonero.com

Torres no jugaría Champions con su Atleti hasta 2015, en su regreso. Su début con la rojiblanca en esta competición fue en el campo del Bayer Leverkusen, en un partido que perdieron por 1-0. El canterano marcó un gol en la salida de un córner que suponía el 1-1 pero que a la postre sería anulado. Sus mejores actuaciones fueron durante esa temporada, remarcando el encuentro en el Camp Nou, donde pese a ser expulsado en el minuto 35, anotó un gol.

Pero sin duda, el 28 de mayo de 2016 significó un punto y aparte en la trayectoria de Champions de Torres con el Atleti. Disputaba la final de la máxima competición europea con los colores de su vida ante el eterno rival, el Real Madrid. No puedo repetir la machada de 2012 con el Chelsea y la victoria fue para los de Zidane.

Foto: Atlético de Madrid

DEBUT EN UEFA: 2004

PARTIDOS EN UEFA: 100

GOLES EN UEFA: 33

PARTIDOS EN CHAMPIONS: 75

GOLES EN CHAMPIONS: 20

En Copa del Rey...

En esta competición, Fernando ha disputado 37 partidos entre las dos etapas. En ninguna de ellas consiguió llegar a una final.

Si hay un partido importante de Copa es el Derbi de 2015 en el Santiago Bernabéu. No hay mejor ocasión que esta para volver debió pensar el 9 del Atleti. Fue un regreso soñado a una de las dos competiciones nacionales. Fue titular, el Atleti se llevó la victoria, el delantero marcó los dos goles y además fue la primera victoria de Fernando frente al Real Madrid.

Los hay que afirman que Torres ya no es el mismo jugador que antes, que ya no está para jugar algo que es normal. Fernando lleva 16 años en la élite del fútbol, ya no es tan niño y eso se ve. Eso sí, decir Fernando Torres es sinónimo de Atlético de Madrid, es historia del Atleti y desde que nació su sangre es rojiblanca.

Lo que queda es seguir disfrutando de su sentimiento y darle las gracias. Aunque, quizá más a su abuelo, que fue quien le hizo pisar por primera vez el Vicente Calderón, enamorándose entonces de unos colores.