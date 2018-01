Google Plus

Simeone, con todo a por la Copa

Cuando la Copa del Rey va avanzando y los rivales aumentando la dificultad vienen las dudas. Seguir probando a los menos habituales o utilizar lo que me funciona, sacar la artillería pesada. Contando con que son cuartos de final y que el rival es el Sevilla, yo creo que la respuesta está bastante clara. Y parece que Simeone va a por todas en el Metropolitano.

Nuestro técnico argentino ha dado la lista de convocados con 18 jugadores para la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Sevilla FC. Serán Moyá, Werner, Godín, Savic, Lucas, Juanfran, Giménez, Thomas, Koke, Saúl, Carrasco, Gabi, Vitolo, Griezmann, Fernando Torres, Gameiro, Correa y Diego Costa. Se quedan fuera de la lista: Filipe Luis, Gaitán, Oblak, Augusto y Sime Vrsaljko. La convocatoria dista mucho de la de octavos, compuesta entre el primer equipo y la cantera. Pero Diego Pablo sabe que tras la eliminación de la Champions y los nueve puntos que le separan del primero en la Liga, la Copa ilusiona y mucho a la afición.

Puede que por el momento sea uno de los partidos más importantes para los colchoneros en el Metropolitano, pese a la hora (miércoles 19:00 horas) se espera un estadio prácticamente lleno y con ganas de empezar a hacer historia entre sus gradas nuevas. Simeone lo sabe, quiere cerrar el partido en casa si es posible; pero sabe la dificultad de esto. Para ello parece que el once titular será el de gala, sin contar con los que no han sido convocados, como Oblak, por no ser el guardameta de dicha competición o Filipe Luis. Por lo tanto parece que saldrá con Moyá, Juanfran, Savic, Godín, Lucas, Koke, Gabi, Saúl, Vitolo, Griezmann y Diego Costa.

Las dudas de probar nuevas posibilidades para el técnico parece que se aplazan para otro momento. La afición quiere lo mejor de su equipo y competir al cien por cien ante este rival complicado. Quieren empezar a vibrar en el Metropolitano y poder seguir soñando en la competición, así que todo es poco para poder satisfacer a los que mañana llenarán el templo para empezar 1-0 el partido.