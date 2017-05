José Mari vuelve a La Romareda

José Mari / Imagen: Pedro Ortega - Vavel

Sentimientos encontrados para un centrocampista que ha vestido la camiseta del Real Zaragoza, y que desde su marcha no ha competido contra su anterior equipo. Defendiendo la camiseta del Cádiz CF, volverá José Mari, actual jugador de los amarillos que defendió la camiseta de los maños desde el 2012 al 2014.

Una salida complicada marcó su ida del club que será su próximo rival en LaLiga, teniendo en cuenta que se produjo por medio una denuncia a la AFE. El roteño del conjunto de Álvaro Cervera aseguró que a pesar de todo lo ocurrido, guarda un cariño muy especial al club. Tiene muchas ganas y desea que el Cádiz ascienda, pero siente cariño por el Real Zaragoza y no quiere que tengan problemas con el descenso, puesto que le gustaría que siguiese una temporada más en la División de Plata.

José Mari comentó como se sentía en una entrevista concedida a El Periódico de Aragón: "es mi primer partido allí desde que me fui y es especial, pero sobre todo lo afronto con mucha ilusión y ganas de conseguir tres puntos tan necesarios para el Cádiz. Para mí el Zaragoza es el equipo que me dio la oportunidad de debutar en Primera, le tengo mucho cariño y es un club muy importante en mi carrera. Rencor no le guardo nadie, pero me habría gustado irme de otra manera. Eso sí, los que decían que mi forma de proceder en ese caso con el club me acarrearía consecuencias se ha demostrado que se equivocaron, porque no me han faltado equipos".

El partido de La Romareda estará cargado de recuerdos de los años anteriores, puesto que a este jugador de las filas amarillas, se unirán desde la grada la Peña Cadista de Zaragoza, que verá a su equipo después de once años jugar ante los maños, y Pepe Mejías, que será un aficionado más lleno de recuerdos de su etapa como futbolista en el Real Zaragoza y en el Cádiz CF.