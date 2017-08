Dos posibles refuerzos y dos nuevos nombres para el carrusel de fichajes cadista

Google Plus

Rober Correa y Álex Fernández celebran un gol la pasada temporada en el Elche, junto a Borja Valle | Foto: Andrea Palazón (VAVEL)

El período de traspasos del Cádiz CF en este final de julio y comienzo de agosto se está viendo determinado por el bloqueo institucional. Vizcaíno aún no ha autorizado a Pina los poderes que el murciano demanda para mediar en la firma de nuevos jugadores, por lo que desde que el 17 de julio se anunciase el nombre de Dani Romera, ningún otro fichaje ha sido oficializado. Ni siquiera el del lateral zurdo Lucas Bijker, que se deduce que será jugador amarillo pero que a pesar de haber participado en dos amistosos de pretemporada aún no ha rubricado su contrato. Eso no quita, sin embargo, para que tras las bambalinas se siga trabajando para confeccionar una plantilla de garantías. A ello apunta Diario de Cádiz cuando informa de que dos fichajes estarían cerrados a falta de sus respectivas firmas. Se trata del lateral derecho Róber Correa y del centrocampista Álex Fernández, que militasen ambos la campaña pasada en el Elche CF.

Roberto Antonio Correa Silva, natural de Badajoz y de 24 años (cumplirá 25 el día 20 del próximo mes) es un futbolista formado en la cantera del Rayo Vallecano, con el que llegó a debutar en la primera plantilla en 2.012 en un partido frente al FC Barcelona. Después formó parte del filial del RCD Espanyol, con el que compitió en Segunda B de 2.013 a 2.016. El pasado curso, al no tener sitio en el primer equipo, estuvo cedido en el Elche CF, donde tuvo la mala suerte de sufrir un descenso de categoría. En Alicante, el lateral derecho firmó 28 partidos y marcó un gol, siendo expulsado casualmente en el partido frente al Cádiz en el Martínez Valero por un pisotón a Álvaro García. Llegaría a la Tacita de Plata para cubrir la baja de Iván Malón y competir con Carpio por un puesto en el costado diestro de la zaga.

De otro lado, Alejandro Fernández Iglesias, de Alcalá de Henares y misma edad de Rober Correa (24, cumplirá 25 en octubre), se formó como profesional en el Real Madrid, llegando a despuntar con el primer filial en Segunda B y Segunda. Fue de hecho uno de los integrantes de la potente plantilla que logró el ascenso a la división de plata en la 2.011/12 barriendo al Cádiz en la eliminatoria de campeones, junto a los Carvajal, Morata, Jesé y compañía. En 2.013 fichó por el RCD Espanyol, donde tuvo la oportunidad de jugar minutos en la élite pero con una participación intermitente durante temporada y media y terminó por no cuajar tampoco en sus siguientes cesiones al Rijeka croata y el Reading inglés. El verano pasado el Elche se hizo con él cuando ya era agente libre y a pesar del descenso hizo buenos números, con 34 encuentros disputados (28 como titular) y tres goles anotados. Puede jugar en la medular o por delante de la misma, en una posición de "10" que en Alicante ha probado bastante. Su llegada podría suponer el adiós definitivo de Eddy Silvestre, que con Garrido, José Mari y Abdullah afianzados en su puesto y la llegada dela madrileño, se quedaría sin sitio.

La vuelta de Ortuño, otra posibilidad

En ambos casos son posibilidades totalmente reales y que podrán efectuarse con el inminente acuerdo entre Pina y Vizcaíno. Pero son otras muchas posiciones que se necesitan reforzar y varios son los nombres que hay sobre la mesa. Babin, central francés, encabeza la lista de futuribles para la posición de central, que necesita de refuerzos tras la venta de Aridane a Osasuna. Es un zaguero alto, fuerte y aguerrido en el juego aéreo, con experiencia sobrada en Segunda tras cuatro años en Alcorcón y en Primera tras dos cursos en Granada y uno en el Sporting, pero será difícil que el cuadro asturiano se desprenda de él fácilmente. Y el otro nombre es un viejo conocido, el máximo goleador cadista de la temporada pasada, un Alfredo Ortuño que no cuenta para Las Palmas y que media Segunda suspira con él. De hecho, días atrás se le dio por fichado tanto por el Albacete como por el Almería, pero a día de hoy sigue sin tener compromiso con ningún equipo, por lo que sigue siendo una posibilidad para la delantera del Cádiz, por la que tendrá que pelear con CD Tenerife y muchos otros. El propio Ortuño ha reconocido que "claro que el Cádiz tiene posibilidades" de hacerse con sus servicios.