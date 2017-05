Viento en popa y a toda vela hacia la promoción

Google Plus

Hechuras de Primera. Con este término podría describirse perfectamente la puesta en escena del CD Tenerife en Santo Domingo. Los insulares, ante unos abarrotados graderíos locales con una notable comparecencia de aficionados tinerfeñistas, lograron una goleada que les coloca en el cuarto puesto a una sola unidad del Getafe. Contaba José Luis Martí con toda su artillería pesada (hay que recordar que Amath llevaba casi un mes sin poder disputar minutos) y su equipo no defraudó puesto que, salvo en momentos puntuales, siempre buscó la manera de perforar la meta defendida por Dmitrovic. El conjunto local pagó muy caro su fría entrada en el encuentro y solo logró reaccionar tras el descanso gracias a los cambios efectuados por Julio Velázquez, aunque el estímulo resultó insuficiente para arañar algún punto.

Repitió alineación titular

Tras haber ensayado con Amath durante en la semana tanto escorado en banda izquierda como en punta de lanza, finalmente el técnico del CD Tenerife apostó por la continuidad del Choco Lozano en el once inicial quedando relegado así el senegalés a la suplencia. Las demás piezas del puzzle conformado por el preparador mallorquín fueron idénticas a las que ha ido ofreciendo durante las últimas semanas. Así, Raúl Cámara y Camille, cuya participación había quedado en entredicho los días previos al viaje a tierras madrileñas, pudieron formar parte de la formación inicial de los blanquiazules.

Un inmejorable arranque de partido

Los visitantes comenzaron monopolizando la posesión del balón, sin dejar actuar a un Alcorcón que partió con defensa de cinco miembros. Prácticamente en la primera ocasión del partido llegó el gol de los chicharreros que abría el marcador de Santo Domingo: una buena triangulación entre Shibasaki y Ñíguez en el pico del área alfarera por el margen izquierdo de la ofensiva tinerfeñista acabó con un centro medido del ilicitano al segundo palo, donde Antony Lozano remató de cabeza a las redes. Corría el minuto diez y el partido no podía andar mejor para los intereses del equipo canario. Apenas ocho minutos después, Tayron consiguió controlar con el pecho un balón en largo servido desde la defensa y en el mano a mano no consigue superar al guardameta local. La gran intervención de Dmitrovic evitó que el futbolista grancanario se estrenara con la camiseta del Tenerife, algo que se le está resistiendo desde hace semanas.

Velázquez quiso cambiar el rumbo

Ante el aluvión de claras llegadas del CD Tenerife al área madrileña, el técnico local optó por realizar la primera sustitución pasados los 25 minutos de encuentro. Tropi dejó el terreno de juego y su lugar lo ocupó Iván Alejo, con el objetivo de estirar más el equipo y tratar de tener más presencia en las cercanías de la portería tinerfeñista. El extremo vallisoletano se ubicó en la banda derecha del ataque local, en frente del ex del Alcorcón Samuel Camille.

Y como regalo de cumpleaños, un gol

En el minuto 30 el Tenerife logró establecer el 0-2 en el luminoso. Un espectacular pase en profunidad de Tayron dejó solo a Gaku Shibasaki contra el portero, que no perdonó y llevó el delirio a la hinchada canaria. Un gol que, además, fue especialmente celebrado por el futbolista japonés y sus compañeros por todo el significado que poseía: la consagración del nipón como futbolista perfectamente aclimatado al balompié español, por ser el aniversario de su nacimiento y, en definitiva, por la importancia de abrir una brecha tan significativa en el marcador.

Tras recibir el tanto, el Alcorcón se vino arriba e intentó acortar diferencias antes del descanso. A punto estuvieron los amarillos de meterse en el partido si no hubiera sido por una gran intervención de Dani Hernández, que está cuajando una sensacional temporada. Owona tuvo la mejor ocasión para los locales tras un centro, pero no fue capaz de rubricarlo gracias al paradón del guardameta hispanovenezolano. Así, los futbolistas marcharon a los vestuarios con 0-2.

La ducha sentó mejor al Alcorcón

Tras la reanudación, los madrileños continuaron por los mismos derroteros que en el tramo final de la primera mitad. Tanto es así que a los cinco minutos, el recién ingresado en el terreno de juego Óscar Plano ejecutó magistralmente una falta desde la frontal de área a la que esta vez no pudo llegar el cancerbero del Tenerife. Con este gol, el conjunto dirigido por Julio Velázquez volvía a meterse de lleno en el partido. Sin duda, la mejor actuación por parte de los locales estaba llegando por mediación de Iván Alejo, que fue un auténtico quebradero de cabeza para un Camille que había sido amonestado previamente y estaba coqueteando con la segunda cartulina amarilla.

Tayron, ¡ahora sí!

Apenas diez minutos después de gol de Óscar Plano, un saque de esquina desde la derecha acabó en los pies de Tayron, cerca del área pequeña, que no se lo pensó dos veces y fusiló a Dmitrovic. Volvía a aumentar diferencias el Tenerife y por fin el jugador cedido por la Unión Deportiva Las Palmas conseguía poner un broche en forma de tanto a las brillantes actuaciones que venía mostrando en las últimas jornadas. El 1-3 fue un auténtico mazazo para los amarillos que, si bien lo intentaron con ímpetu (hasta incluso provocando la expulsión del lateral izquierdo tinerfeñista), no fueron capaces de penetrar la sólida defensa blanquiazul. El último acercamiento reseñable por parte de los visitantes llegó en un contraataque que Amath no culminó adecuadamente.

Con este resultado, el Tenerife vuelve a demostrar que tiene mucha dinamita y que se encuentra en plena forma para disputar los playoff de ascenso, aunque matemáticamente tendrá que refrendar su presencia en la liguilla ganando la próxima jornada a un Nàstic que llegará al Heliodoro con el agua al cuello. Los alfareros tendrán que seguir remando si quieren garantizar su presencia en LaLiga123 la temporada 2017/2018.