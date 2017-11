La pegada corta la mala racha

Google Plus

El Tenerife recibía a la Cultural Leonesa tras cinco empates consecutivos en la competición liguera con el claro objetivo de recuperar las sensaciones de una victoria. La Cultural, en cambio, visitaba el Heliodoro con el propósito de lograr tres puntos que le permitieran estabilizarse con tranquilidad en la tabla tras un pésimo mes de octubre y un mal comienzo del de noviembre.

Primera parte 'movidita'

Las cosas empezaron con susto para la escuadra local al mandar Rodri Ríos un balón a la red nada más comenzar el choque. Afortunadamente para los intereses blanquiazules, el linier levantó el banderín y la afición pudo respirar aliviada. Justo la jugada siguiente, un pase en profundidad por banda izquierda dejó a Juan Carlos solo para pudiera llegar hasta línea de fondo y dar el pase de la muerte para que Malbasic remachara a placer el primero de la tarde. Aunque esta acción tampoco estuvo exenta de polémica puesto que la repetición muestra que Juan Carlos estaba ligeramente adelantado.

Cuando se cumplían los diez primeros minutos de partido, se produciría otra acción de cara a la polémica tras un error garrafal de la Cultural Leonesa. Suso aprovechó una espantosa horrible dejada de balón para quedarse solo frente al portero rival. Jesús Fernández arrollaría al tacuense tras dar el jugador chicharrero el pase de la muerte para que Malbasic marcara su doblete. Sin embargo, el árbitro no dejó continuar la jugada y pitó penalti antes de tiempo. Suso lanzó y falló pero Longo, que había entrado dos metros en el área, marcó tras el rechace del arquero.

No obstante, la Cultural Leonesa también tuvo sus opciones de irse con algún gol al descanso. Entre medias de los dos tantos chicharreros, la Cultural dispuso de una gran oportunidad por parte de Señé pero la suerte no estaba de parte de los visitantes y el balón fue repelido por el poste. Después del segundo tanto, los leoneses empezaron a tener más dominio del balón a pesar del ida y vuelta al que estuvo sometido gran parte de la primera parte. Producto de ello fue que tuviese las oportunidades más claras como un disparo a bocajarro del ex blanquiazul Guarrotxena, un cabezazo totalmente libre de marca de Zuiverloon y otro de Emi Buendía.

Los jugadores blanquiazules reclaman el gol de Malbasic previo al penalti. Fuente: www.laliga.es

El descanso relajó el ritmo

Tras el descanso, el guión siguió siendo prácticamente el mismo. Los hombres de Rubén de la Barrera salieron dominadores mientras que los de Martí salieron buscando una contra que definitivamente sentenciara la contienda.

Con dichos planteamientos, ambos equipos dispusieron de una ocasión para lograr lo que andaban buscando. Señé remató a bocajarro un remate dentro del área ante una defensa chicharrera bastante blanda ya que apenas había alguien cerca del ex del Celta. Dani, colocado en la posición correcta, logró abortar el peligro. La del Tenerife no fue tan peligrosa porque Longo no logró pegarle como debiera al balón desde la frontal del área y acabó resultando en un balón fácilmente atrapable por Jesús Fernández.

El intercambio de golpes continuó y así Guarrotxena primero y luego Longo enviarían dos balones fuera cuando ya se cantaba el gol en ambas porterías. Y tras estas ocasiones, prácticamente murió el partido. La Cultural no encontraba más huecos y estaba cansada mientras que el Tenerife, con el resultado a su favor, optó por manejar la situación a su antojo sin necesidad tener que atacar mucho más. Martí hizo cambios que parecían buscar ese tercer gol con un contragolpe pero prácticamente los metió para darle frescura al equipo a la hora de defender y mantener más el balón lejos de la portería durante varias fases de este periodo.

Longo estuvo peleón. Fuente: www.laliga.es

Fin a la mala racha pero una defensa a mejorar

Finalmente el resultado no se movió tras los primeros quince minutos y el Tenerife logró cortar esa hemorragia de cinco jornadas seguidas empatando y sin conocer la victoria. La dupla de Longo y Malbasic parece que empieza a carburar ya que en un encuentro en el que apenas el Tenerife dispuso de ocasiones claras, ambos delanteros lograron marcar. Puede que no fuera el mejor partido del Tenerife en el Heliodoro y mucho menos a nivel defensivo donde fue un milagro que el conjunto leonés no marcara tras varias acciones bastantes pésimas por parte de los defensores blanquiazules.

Si el Tenerife quiere hacer soñar a su afición, la próxima semana tiene una oportunidad para lograrlo al visitar a un Huesca que podría estar luchando por el ascenso al final de temporada si continúa en la línea que lleva hasta ahora. Pero si los pupilos de Martí quieren cumplir dicha misión, deberán mejorar bastante ese nivel defensivo bastante blando en los últimos partidos porque el Huesca es un rival bastante peligroso que sabe encontrar los huecos entre los defensas rivales.