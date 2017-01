Google Plus

Previa Real Sociedad-Celta de Vigo: con un ojo en Anoeta y otro en Balaídos

Visitar Anoeta siempre ha sido difícil para cualquier equipo de la liga española. Este estadio es conocido por ser inexpugnable en innumerables veces, como por ejemplo para el equipo culé, que estuvo 6 años sin ganar en el campo de la Real Sociedad, también para el equipo vigués es un campo complicado, de hecho estuvo muchos más años sin ganar en San Sebastián, concretamente 16 años. A pesar de estar mucho tiempo sin ganar, estos encuentros acababan con un marcador casi igualado, ya que en la mayoría de los partidos terminaban en victoria por la mínima para el equipo del País Vasco o con reparto de puntos.

Equipo revelación

A pesar de haber perdido en Copa del Rey contra uno de los candidatos al título, el Barcelona, la Real Sociedad está siendo, sin lugar a dudas, uno de los equipos de moda en España, pues está destacando por su gran juego ofensivo y, lo más importante, la alta cosecha de puntos que están consiguiendo, pues llevan un total de 32 puntos que lo sitúan en quinta posición, que da la clasificación para la segunda competición europea, la Europa League, y que está a tan solo 2 puntos del Atlético de Madrid, equipo que actualmente ocupa la cuarta posición. De los puntos que ha cosechado, 30 han sido en forma de victoria, es decir, ha ganado en 10 ocasiones, y ha empatado en 2 ocasiones, el resto de encuentros, un total de 6 ocasiones, los ha perdido.

A pesar de las dos últimas derrotas en casa (Barcelona y Sevilla), el equipo dirigido por Eusebio Sacristán, es un equipo muy fuerte en casa, ya que después de perder el primer partido de liga contra el Real Madrid, pasó 9 encuentros invicto, entre copa y liga, siendo capaz de ganar al Villarreal y al Atlético de Madrid y empatar con el F.C. Barcelona.

Euforia

El equipo vigués viene de ganarle al Real Madrid en su feudo por 1-2 y Berizzo ha dejado fuera de la convocatoria a jugadores importantes como Marcelo Díaz, Wass y Jonny; por lo tanto, el equipo de Vigo no saldrá con el once de gala y realizará rotaciones, dando prioridad a la vuelta contra el equipo madrileño. El equipo olívico ha empezado de la mejor manera posible el nuevo año, con pleno de victorias en copa y liga. Ha sido capaz de ganar al Valencia en Mestalla, al Real Madrid en el Bernabeu y al Alavés, Valencia y Málaga en Balaídos; sin embargo, a lo largo de la temporada, como visitante no ha tenido muy buenos resultados, pues de los 14 desplazamientos que ha realizado entre las 3 competiciones, ha ganado en 5 ocasiones, empatando 4 veces y perdiendo en 5 ocasiones.

A pesar de las dudas que se generaron a principio de temporada, el equipo dirigido por Eduardo "Toto" Berizzo sigue vivo en las 3 competiciones que disputa (liga, copa y Europa League). En la competición que se juega cada fin de semana, el Celta lleva acumulados un total de 27 puntos, con 8 victorias, 3 empates y 7 derrotas; en Copa del Rey está en cuartos de final y ha obtenido un pleno de 5 victorias, siendo el único equipo que ha ganado todos los partidos que disputó de esta competición; finalmente, en Europa League ha llegado a los dieciseisavos de final, donde en la fase de grupos ganó 2, empató 3 y perdió una sola vez, contra el Ajax.

Enfrentamientos anteriores

Los encuentros entre vigueses y vascos siempre han sido igualados en los terreno de juego en los últimos años, sea en Balaídos o en Anoeta. De los 10 últimos encuentros disputados, 2 acabaron con victoria para los vigueses, 4 para la Real Sociedad y reparto de puntos en 4 ocasiones. El último enfrentamiento en Anoeta acabó con victoria para los de Berizzo por 2-3, con doblete de Iago Aspas y gol del "Tucu" Hernández en el minuto 89; 16 años después el equipo de Vigo ganaba en el campo de la Real.

Árbitro del encuentro

El colegiado designado para este partido será Carlos del Cerro Grande, perteneciente al Comité de Árbitros de la Comunidad de Madrid. Consiguió el ascenso a Primera División junto al colegiado andaluzmPedro Jesús Pérez Montero. Debutó en Primera División el 11 de septiembre de 2011 en el partido Real Betis Balompié contra el Real Club Deportivo Mallorca (1-0). El 22 de mayo de 2016 fue el encargado de dirigir la final de la Copa del rey entre el Fútbol Club Barcelona y el Sevilla Fútbol Club (2-0). Desde enero de 2013 es árbitro internacional. Su debut en partido internacional se produce el 26 de mayo de 2013 en un partido entre las selecciones sub 19 de Escocia y Georgia, correspondiente a la Ronda Élite del Campeonato de Europa de la categoría.

