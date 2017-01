Análisis táctico previo Celta - Real Madrid

Google Plus

Jugadores celebrando un gol en el Santiago Bernabeu // Fuente: Efe

El resultado de la ida permite al Celta aspirar a todo, si consigue completar la machada de eliminar al Real Madrid, será una presentación más que valida para postularse como candidato al título. El Madrid por su parte llega muy tocado en defensa, con bajas importantes como Marcelo y Varane intentará que el sueño del triplete no termine en Balaídos.

Serán noventa minutos de emociones en un partido donde está en juego nada más y nada menos que una semifinal de Copa. Una de las grandes incógnitas será saber qué equipo va a sacar el Real Madrid, el conjunto merengue necesita, como mínimo, dos goles, este hecho puede propiciar que Zidane saque un equipo más ofensivo, ya probó con Lucas Vázquez en banda derecha el pasado sábado. La presencia casi segura de Casemiro y Kovacic en el once puede propiciar que el equipo se vuelque más en ataque dando libertad a los jugadores de arriba, ahí el conjunto madrileño tiene muchos recursos.

Y si el Madrid tiene que salir a atacar, el Celta no tiene prisas, es la ventaja de traer media eliminatoria ganada del Bernabéu, presumiblemente Berizzo no rotará y sacará su once de gala, el conjunto gallego deberá esperar sus oportunidades, el entrenador Argentino sabe que el Madrid es un equipo que sufre mucho en defensa, más aun con las bajas que tiene, sin sus laterales, con un Danilo que está muy lejos de ser ese jugador por el que el Madrid pagó 30 Millones, el Celta debe explotar esa debilidad. Es de esperar que intenten morder por las bandas, jugadores como Aspas, Bongondá o incluso Sisto que realizó un gran encuentro ante la Real Sociedad, pueden tener minutos y cualquiera de ellos sería una dolor de cabeza para el conjunto blanco.

Sin Luka Modric el barco merengue va un poco a la deriva, esa puede ser una de las claves del encuentro, quien logre dominar el medio campo tendrá mucho más a favor para pasar la eliminatoria. Los celestes, que de futbol precisamente no andan escasos, tiene jugadores capaces de mover el balón de forma rápida y precisa. En el partido de ida el equipo gallego se quedó esperando para castigar los errores del rival, sin embargo, jugando en casa, seguramente quieran dominar el encuentro, buscarán salir con el balón siempre que puedan y mantendrán una presión constante en la zona de creación del Madrid.

Celta y Madrid van a pelear por llevarse el encuentro y la eliminatoria y si hay un jugador capaz de cambiar un encuentro en un instante es Sergio Ramos, el andaluz se ha convertido en un especialista a balón parado, Berizzo lo sabe bien y seguro tiene estudiado este tipo de jugadas, sabe que cualquier pequeño detalle puede decidir una eliminatoria por lo que el Celta deberá estar concentrado los “noventa y cinco” minutos que dure el encuentro.

En definitiva, sólo puede quedar uno, la eliminatoria está favorable para el Celta pero jugando contra el actual campeón de Europa no puede dar nada por sentado, los que seguro que salen beneficiados son los espectadores que podrán ver un encuentro de mucho nivel.