'Chelo' Díaz: "Ambos equipos llegamos de la misma forma"

Google Plus

Imagen: RC Celta

El Celta afronta uno de sus partidos más importantes que va a tener esta temporada, el que decida si llega a una inesperada final de copa o se va una vez más con la miel en los labios. Encuentro que estuvo en entredicho este fin de semana con la petición de aplazamiento por parte del Alavés, acto que Marcelo Díaz ha calificado de "absurdo" en la rueda de prensa que tuvo lugar esta mañana en las instalaciones de A Madroa.

"Me parece absurdo porque Berizzo después del partido contra el Alavés ya dijo que iba a jugar con el equipo alternativo y ellos ayer también lo hicieron. No me entra en la cabeza por qué piden aplazar el partido. Pero si querían igualdad de condiciones ya las tenemos", apuntó el chileno mostrando su desacuerdo con el club vitoriano.

Este problema proviene de la suspensión del encuentro entre Celta y Real Madrid por problemas en el Estadio de Balaídos, decisión que fue tomada por el Ayuntamiento de Vigo y sobre la que también habló 'Chelo': "Nosotros nos dedicamos a jugar, nos pagan para eso. Si las decisiones que se toman fueran consultadas al equipo nosotros diríamos de jugar aunque la gente corra peligro, pero si es por nuestra seguridad no tenemos nada que hacer. El vestuario no tiene nada que decir, nosotros siempre estamos preparados para jugar. La gente ha decidido que no se juegue por falta de seguridad y es totalmente entendible", apuntó el mediocentro.

Dejando a un lado los temas extradeportivos pasó a hablar de la eliminatoria. "Fue uno de los equipos que más me gustó en Liga. Espero un partido muy intenso, muy disputado en todos los sectores de la cancha y con ambos equipos queriendo mantener su portería a cero. Tanto el Alavés como nosotros tenemos claro cómo se tiene que jugar este partido, así que el que cometa menos errores será el ganador", señaló indicando la dificultad que va a suponer lograr el pase a la final ante un rival "muy competitivo".