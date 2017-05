"Pobre" imagen del Celta en LaLiga

Google Plus

Foto: EFE.

El Real Club Celta de Vigo lleva sin ganar en liga desde que jugó contra el Granada, donde el Celta ganó 0-3, a partir de ese partido, el Celta no ganó ningún partido liguero. Se enfrentó contra el Betis, Sevilla, Ath. Bilbao y Málaga.

Betis

En el partido contra el Betis el primer tiempo fue malo, el equipo estaba incómodo y aun así tuvieron la más clara. En la segunda parte, cuando estaban más acomodados, le marcan el gol que le da la victoria al conjunto Bético. Había reservado a los jugadores titulares para la Europa League.

Sevilla

En el partido contra el Sevilla el primer tiempo del Celta era muy flojo, casi no conseguía llegar a portería, y cuando llegaba, no lo aprovechaban. En la segunda parte salieron con más ganas, tenían más posesión de balón que en la primera parte. El Celta se queda con un jugador menos tras la expulsión de `Tucu´ Hernández y llega el primer gol. El Celta reacciona pero no llega a marcar otro gol que era necesario para por lo menos conseguir un punto. El resultado es 2-1.

Ath. Bilbao

En el partido contra el Ath. Bilbao el primer tiempo fue muy malo, no creo peligro alguno al Athletic de Bilbao, que hizo goleada en Balaídos (0-3). Un Celta lleno de suplentes, con la mente pensando en el partido de ida de la semifinal de la Europa League contra el Manchester United. En la segunda parte el Celta tampoco ocasionó problemas, ya que no llegaban a portería y el Athletic, por lo contrario, llegaba con facilidad. La plantilla B de Berizzo no funciona.

Málaga

Al Celta le faltó poder ofensivo en el partido ante el Málaga, que perdieron por 3-0. El Celta en el aspecto defensivo estuvo bien, pero cuando mejor estaban jugando recibieron los goles, les faltó poder de ataque. En este partido Berizzo fue expulsado por una acción con un jugador del Málaga, José Recio.