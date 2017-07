Unzué: ''Todo el que haga méritos tendrá su oportunidad''

Google Plus

Imagen: vavel.com

Juan Carlos Unzué ofreció el pasado viernes una rueda de prensa para evaluar la primera semana de pretemporada del equipo. En rasgos generales destacó la buena voluntad de todos los jugadores durante esta semana. El técnico hizo partícipe a los medios del buen grupo formado por los jugadores de su equipo.

El míster también confirmó el regreso a los terrenos de juego de Iago Aspas, John Guidetti y Rubén Blanco el próximo lunes, al gozar de un permiso extra en sus vacaciones. Por otro lado afirmó que los internacionales chilenos, Pablo Hernández y Marcelo Diaz, se incorporarán al equipo a final de mes tras disputar la Copa Confederaciones. Para el nuevo técnico son tan importantes los entrenamientos como un correcto descanso para afrontar con ganas la nueva temporada.

El debate de la portería fue un tema importante dentro de su rueda de prensa. Unzué confirmó que el equipo contará con tres porteros, y que Iván Villar será el tercer zaguero.

El entrenador también dedicó unos minutos de su comparecencia para explicar la situación actual de Josep Señé y de Drazic. Ambos jugadores no tienen sitio en el equipo, y por tanto no han vuelto a los entrenamientos. El club está buscando su posible salida. El caso de Alex López es diferente. El técnico ha hablado con él y le ha informado que no cuenta con sus servicios para esta temporada. A pesar de ello la respuesta del jugador fue la de permanecer en el club y luchar por un puesto en el equipo.

Sobre las nuevas incorporaciones, elogió a Maxi Gómez, del que destacó su rapidez y su buen portento físico. Cree que necesitará un periodo adaptación al fútbol europeo pero será un buen refuerzo para el equipo. Sobre Jozabed destacó la ausencia de un periodo de adaptación del jugador y las buenas características que ofrece al centro del campo.

Para finalizar Juan Carlos Unzué mostró la intención de dar juego a la cantera. Entre sus planes está el debut de Diego Pampín con el primer equipo