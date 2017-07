Lobotka: "Trataré dar lo mejor de mí e intentar clasificarnos para Europa League o Champions"

Foto: R.C. Celta

Stanislav Lobotka ya ejerce de celeste. El joven centrocampista eslovaco fue presentado en la mañana de este lunes en el estadio de Balaídos. Antes, compartió con sus compañeros una sesión matinal de entrenamiento a las órdenes de Juan Carlos Unzué.

Lobotka ha comentado que le llamó la atención el papel del equipo en Europa League la temporada pasada y que cuando llegó el interés del equipo vigués su agente le hizo ver que era una gran oportunidad y el “mejor paso” que podía dar en su carrera.

“Estoy contento de estar aquí, es un gran club que quiere jugar al fútbol, lo demostraron en Europa League. Estoy orgulloso de estar aquí”, comentó aclarando después que no habló apenas del equipo ni con Jonny ni con Rubén, con los que coincidió en el Europeo sub-21. También indicó conoce a Hjulsager y Pione, a los que se enfrentó con su anterior club en la liga danesa, y también a Daniel Wass, por ser danés.

El centrocampista, por el que el Celta ha pagado una cantidad cercana a los cinco millones de euros, espera aportar “velocidad y mucho toque” al equipo que dirige Juan Carlos Unzué. “Trataré de dar lo mejor de mí e intentar clasificarnos para UEL o Champions”, añadió insistiendo en la idea que ya había expresado en sus primeras declaraciones al club, el mismo día en el que se anunció su fichaje.

“No me preocupa la presión, lo que quiero es mostrar mi calidad como jugador”, insistió el eslovaco, quien se mostró ambicioso y dijo que su reto es “ayudar” al Celta a clasificarse para competir el próximo curso en la Liga Europa o en Liga de Campeones.

Preguntado por el croata del Real Madrid Luka Modric, aseguró que está muy lejos de su nivel pese a que se les compare. “Por ahora en lo que nos parecemos es que medimos casi lo mismo”, bromeó el jugador eslovaco, a quien le sorprendió el recibimiento de la plantilla y el cuerpo técnico en su primer entrenamiento.

"Todos los jugadores han sido muy amables, al igual que los técnicos. He sentido que realmente me quieren ayudar, algo que me ha sorprendido porque eso no lo sentí en el Ajax", manifestó. En la bienvenida incluyó a Unzué, con el que ha hablado, pero con el que todavía no ha comentado que espera éste de él.

El centrocampista de 22 años, estrella de la selección sub 21 eslovaca, es la pieza que le faltaba a Unzué para completar el puzzle de medio campo. Ficha por cinco temporadas con una cláusula de rescisión de 35 millones. Con la incorporación de Lobotka, el Celta se asegura la contratación de uno de los más prometedores talentos del combinado eslovaco y jugador revelación del reciente Europeo sub 21.