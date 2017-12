Anuario VAVEL Celta de Vigo 2017: un entrenador que no convence

Google Plus

Juan Caros Unzué sentado en el banquillo del Camp Nou | Foto: Ernesto Aradilla (VAVEL)

Tras medio año en el cargo, Unzué sigue sin convencer. Uno de los temas que más preocupan al celtismo es la defensa, el equipo no se siente cómodo cuando le toca defender, y las alineaciones y sustituciones del técnico navarro, los seguidores del equipo gallego no entienden como Juan Carlos cuenta tan poco con futbolistas como Guidetti, Roncaglia, Radoja y sobre todo Emre Mor, jugador que llegó este verano procedente del BVB y que aun no ha contado con los minutos que esperaba. Los celtarras le están deseando ver, el danés tiene una gran proyección, también ha frenado la titularidad de Emre el perderse la pretemporada y la lesión sufrida en la mitad de la primera vuelta.

Los partidos que más emocionaron al celtismo en lo que va de temporada son los del Camp Nou y Riazor, pero han cabreado los partidos en casa contra el Villarreal, Real Sociedad, Girona y Atlético, partidos en los que no aprovecharon sus ocasiones y no defendieron con contundencia y tampoco gustaron los partidos en el Pizjuán, Benito Villamarín y La Rosaleda.

Hace unos días el Sevilla FC comunicó el cese de Eduardo Berizzo como entrenador del equipo, y muchos celtistas piden su vuelta. Estos días en Ia red social Instagram en una publicación del RC Celta hubo alrededor de 400 comentarios con el hashtag #VUELVEBERIZZO.

La afición espera que lleguen refuerzos en este mercado invernal y que tras este Unzué de más oportunidades a Radoja y Mor. Las salidas de Roncaglia y Guidetti parecen probables, el argentino puede ser vendido y el sueco parece que saldrá cedido al Alavés con opción a compra.

Otro jugador que podría salir es Hjulsager, el joven no ha contado con los minutos que esperaba y es muy probable que salga cedido.

Pero no todo serán salidas el Celta ya está negociando varias renovaciones, como la de Jonny.