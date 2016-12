Carrión: "Tenemos un buen resultado y trataremos de hacer un buen partido, seremos ofensivos"

Google Plus

Carrión dando instrucciones en la ida de la eliminatoria | Cordobacf.com

Luis Carión, entrenador del Córdoba CF, compareció en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de la eliminatoria de Copa del Rey frente al Málaga. En el encuentro de ida disputado en El Arcángel, el conjunto blanquiverde obtuvo un gran resultado (0-2), pero Carrión no quiere especular con el resultado y comentó que saldrán a luchar por la victoria.

El preparador catalán analizó el partido de ida de esta eliminatoria copera frente al Málaga: "Es un buen rival, de casa me fui contento por el resultado, el buen partido hecho y por el rival que teníamos en frente. En liga podemos estar mejor, eso se vio en la ida, ahora queremos hacer las cosas bien en La Rosaleda e irnos con unas sonrisas".

A pesar del gran resultado obtenido en Córdoba, Carrión advierte a los suyos que no será sencillo pasar a la siguiente fase: "Jugamos contra un buen equipo pero tenemos bien encaminada la eliminatoria. No será fácil porque son de Primera, con jugadores de primer nivel, pero tenemos un buen resultado y trataremos de hacer un buen partido como lo hicimos en la ida. Tenemos un buen resultado, eso no significa que vayamos a pasar, pero estoy seguro que el Málaga preferiría otro resultado".

Con esta renta de dos goles, Carrión se plantea volver a alinear a algunos de los jugadores menos habituales como así hizo en el encuentro de ida: "Vamos a ir a tratar de ganar y hacer las cosas bien juegue el futbolista que juegue. Lo valoraremos, pero estoy seguro que el equipo que salga será competitivo para tratar de ganar que realmente es a lo que vamos. El equipo sí lo tengo claro, sé que sacaré a un equipo competitivo y que esté bien. Hay gente con minutos encima y molestias que valoraremos, pero los que salgan lo harán muy bien. No pongo a nadie pensando porque le toca, si lo hago es porque está trabajando bien".

Para colmo, el Málaga no llega en un gran estado de forma tras caer estrepitosamente en liga frente al Sevilla de Sampaoli por 4-1: "El otro día jugó contra el Sevilla, que es un equipazo increíble y todo el mundo sufriría contra ellos. Tendrán ganas de hacer un buen partido y agradar a su afición, no sé cómo estarán los ánimos allí, el jugador profesional siempre quiere ir a ganar y no le gusta perder. Nosotros tenemos que hacer las cosas bien, hacer goles y pasar".

Luis Carrión tiene un único objetivo para este encuentro, obtener la victoria, pues es la única forma que ve de clasificarse para la siguiente ronda y adelantarse en el marcador sería un gran primer paso para lograrlo: "Siempre que te adelantas es bueno, tienes el partido donde quieres, pero tenemos que gestionar mejor los partidos cuando nos ponemos por delante. Cuando vas ganando proteger el resultado es malo, el día de Reus nos metimos un poco atrás como en Oviedo. Espero que en todos los partidos nos pongamos por delante porque eso está muy bien. Vamos a salir a ganar, cuando intentas salir a proteger al final te lo quitan. Hay que ir a ganar, hacer un buen partido, ser ofensivos y hacer daño en la portería rival como hicimos en casa, si salimos a defender nos pueden ganar".

El catalán tratará de ser fiel a su idea de juego, siendo ofensivo, buscando ser el equipo que más goles marque y no el que menos conceda: "Intentaremos marcar goles, ser ofensivos y jugar. No quiero a nadie que tenga la mentalidad de que no nos metan, si ganan porque son mejores les daremos la enhorabuena, pero nuestro objetivo es ser ofensivos sabiendo que nos enfrentamos a un buen rival sin cambiar la filosofía".