El Córdoba sale con vida de Santo Domingo

Con 0-0 se llegó al final del encuentro de ida de octavos de Copa del Rey entre Alcorcón y Córdoba. Un resultado que, de ser injusto con alguno, lo fue con el conjunto local puesto que el partido de los de Luis Carrión fue, cuanto menos, muy discreto.

Nuevamente el catalán salió con un once alternativo, lleno de jugadores que no son habituales en el once inicial de los encuentros de liga, no así lo hizo Julio Velázquez en su Alcorcón y se vio en el devenir del encuentro. Lo mejor del partido para el Córdoba fue, sin duda, el resultado.

El partido comenzó como era de esperar, con el Alcorcón, que jugaba en casa, llevando la iniciativa de la posesión mientras que los de Luis Carrión buscaban presionar la organización local para salir al contragolpe a través del potente delantero Piovaccari y de dos rápidos extremos como Guille Donoso y Javi Galán.

La primera gran ocasión del partido no tardaría prácticamente nada en llegar. Cuando no se habían cumplido los primeros 3 minutos de partido, Pablo Pérez tuvo una oportunidad de lujo para adelantar al conjunto madrileño tras un gran pase de la muerte del extremo derecho Ivi.

Sin embargo, esta gran ocasión para los de Santo Domingo no hizo sino relajarles, bajar líneas y permitir que el Córdoba se erigiese como fuerte dominador del encuentro, aunque sin transformar este dominio en ocasiones de peligro para la portería defendida por Dani Jiménez.

Encuentro de ida, poco riesgo por ambas partes

Uno de los nombres propios del encuentro, David Rodríguez, tuvo su primera aparición cabeceando una falta lateral que no generó mayor peligro. Cabe recordar la intrahistoria existente entre el Córdoba y el prolífico delantero, ya que tras la salida de Florin Andone, éste se postuló como uno de los grandes objetivos para ejercer como su sustituto. Sin embargo, el Alcorcón no quiso desprenderse de uno de los mejores de la categoría y sus elevadísimas exigencias económicas hicieron imposible su fichaje por la entidad cordobesista.

Cuando se llegaba a la primera media hora de encuentro, apareció la primera acción polémica del partido. El colegiado Prieto Iglesias decretó una falta en el borde de esquina del área de Kieszek por un derribo que realizó Antoñito sobre Aguza. Tras una discusión sobre si había sido dentro o fuera del área esta falta, Aguza realizó un pobre lanzamiento que se marchó muy elevado sin generar peligro alguno.

La que parecía la última oportunidad de la primera parte llegó como la primera, a raíz de un pase de la muerte de Ivi, aunque en esta ocasión ningún jugador amarillo fue capaz de rematarlo.

Instantes más tarde, Eduardo Prieto Iglesias señalaba el final de la primera mitad tras una peligrosa contra que terminó con un chut cruzado de Piovaccari que se marchó rozando el poste.

Kieszek y la suerte salvando al Córdoba

Como al principio de la primera mitad, los segundos 45 minutos comenzaron con una clarísima ocasión para los locales del Alcorcón. Tras un nuevo centro desde la banda derecha, en este caso botado por Aguza, el portentoso cabezazo de Álvaro Rey no encontró el fondo de la red blanquiverde.

Tras otra nueva ocasión del Alcorcón con otro cabezazo que detuvo sin problemas Kieszek, Carrión decidió mover el banquillo y le dio la oportunidad a Juli en lugar del joven Donoso.

Tras una clara ocasión que desaprovechó Piovaccari al resbalarse cuando iba a definir, el técnico local no quiso ser menos que su homólogo y Julio Velázquez introdujo un doble cambio dando entrada a Plano y Toribio en lugar de Tropi y David Rodríguez.

Con los cambios, el encuentro perdió el poco ritmo que tenía y las oportunidades y, sobre todo, el buen juego destacaban por su ausencia. Definitivamente, el Alcorcón, como local, tomó la iniciativa pero el Córdoba estaba bien cerrado y no le permitía acercarse con peligro a la meta de Kieszek.

Para llevar la propuesta contragolpeadora a su máxima expresión, Luis Carrión daba entrada a su delantero estrella Rodri a falta de 15 minutos para el final del encuentro. Minutos después, ambos entrenadores decidieron gastar sus últimas naves, por parte del Alcorcón entró Samu, mientras que el mediocentro del filial, Esteve, fue el tercer cambio del Córdoba.

El empate, lo mejor del partido

Cuando quedaban tan solo diez minutos, una gran jugada por banda del Alcorcón terminada con un chut raso desde la frontal que solo una espectacular estirada de Kieszek impidió que fuese el primer gol del encuentro. A raíz de esta nueva ocasión el Córdoba pareció despertar, subió sus líneas y empezó a ser agresivo con sus triangulaciones.

Pero esto solo fue un atisbo de reacción y nuevas ocasiones, muy peligrosas, llegaron para el bando local. Primero fue un potente chut de Nélson dentro del área que se marchó alto sin coger puerta y más tarde fue el lanzamiento de Óscar Plano el que se marchó rozando la cepa del poste del meta polaco.

El Córdoba pudo tener la última del encuentro, pero Javi Galán caía tontamente en fuera de juego justo antes de que Prieto Iglesias señalara el final del encuentro.