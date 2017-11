Google Plus

Juan Merino: "Estoy convencido de que podemos hacer un buen partido"// Imagen: Córdoba CF

La situación del Córdoba CF no es la mejor y su entrenador, Juan Merino, lo sabe: "Cuando un equipo está en situación de descenso es por un cúmulo de circunstancias y no me coge por sorpresa. Los dos primeros partidos fueron totalmente diferentes a la primera parte del partido con el Lorca pero aunque jugamos bien el fútbol a veces es caprichoso” explicaba en rueda de prensa. Aun así el entrenador cordobesista cree que "esa misma progresión es la que te hace ganar partidos”.

Ante las preguntas de si sentía que se jugaba el puesto en el próximo partido, Merino contestaba: "Nos jugamos el pan nuestro de cada día y en cada partido debemos dar el máximo de nuestra posibilidades. Yo siempre pienso que vamos a ganar porque yo quiero disfrutar de este mundo, todo lo que pueda”, sin aclarar nada sobre su situación como entrenador. Pero no solo recaen las culpas en quien dirige al equipo sino que la plantilla también juega un papel crucial en esta situación y así lo recalcaba el entrenador: “He hablado con los jugadores de que sé el camino que debemos emprender. Esta plantilla está capacitada para salir de ahí pero siempre que haya ilusión, ánimo y hay que venir a entrenar con ganas. Tenemos que competir al 100% de nuestra posibilidades y ya me encargaré de buscar y encontrar el sistema y los hombres ideales para hacerlo. En cada partido se tiene que ver a un Córdoba que se juega la vida, porque nos jugamos la vida”.

En cuanto al partido contra el Osasuna, Juan Merino tiene claro que la victoria va a ser muy luchada: "Va a ser un partido difícil porque jugamos con un equipo de la categoría del Osasuna que tiene un presupuesto para ir a primera división. Pero esta categoría te enfrenta al rival que sea y siempre hay posibilidades de ganar”. Está claro que el entrenador del Córdoba no quiere encontrarse con otra derrota más y así se lo ha dejado ver al equipo y a los medios congregados: "Cuando tú ves que el equipo contrario es infinitamente superior a ti por ganas, por intensidad, por coraje, eso te incomoda y te irrita más. Yo soy claro con la plantilla. Yo los voy a defender siempre y cuando este equipo compita como competimos en Oviedo, como con el Numancia y la segunda parte con el Lorca". Y en su empeño por la victoria dejó claro que “buscará jugadores que compitan bien”.

Por último, el entrenador del Córdoba tiene claro que se puede ganar: “Yo estoy convencido de que podemos hacer un gran partido y que va a ser el primero en el que el equipo se va a llenar de positividad para ver las cosas de distinta manera. Esta plantilla está capacitada, jugando al 100% de nuestras posibilidades de crecer y de conseguir el objetivo”. Solo queda ver que Córdoba es el que salta al campo contra el Osasuna, si el lleno de positividad y ganador de Merino o el Córdoba que se ve superado por el rival, de los últimos encuentros.