Real Sporting - Córdoba CF: puntuaciones del Córdoba CF, jornada 21 de LaLiga 1,2,3

Derrota a domicilio que sigue complicando la situación de los blanquiverdes. Sin embargo, esta vez firmaron un buen partido en donde se notó la mano Jorge Romero en los jugadores y el 4-5-1 parece ser la tecla de este equipo. El problema, como lleva ocurriendo toda la temporada, se encontró en los graves errores defensivos que terminaron castigando al conjunto califa con la derrota.

Criterio de puntuación: (0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar.

Entrenador: Jorge Romero

6/ De aplaudir su trabajo con los jugadores, pero todavía tiene demasiado que mejorar principalmente en defensa. Sus idea son claras y se plasman en el campo, pero necesita muchos refuerzos.

Kieszek

5/ Poco influyó en la derrota y salvó una ocasión buena. Pudo hacer algo más en dos de los goles.

Fernández

2/ Su peor partido como cordobesista. Le cogían continuamente la espalda y hacía de su banda un coladero. De hecho, los dos primeros goles llegaron por ahí y en ambos estuvo muy despistado. En ataque no aportó gran cosa y pudieron incluso pitarle un penalti.

José Antonio Caro

3/ Otro de los culpables en los goles rojiblancos. Tanto en el primer gol como en el segundo estaba totalmente descolocado y eso facilitó la ofensiva sportinguista. En el tercer gol tampoco hizo mucha presencia defensiva y Santos le ganó el salto. Firme el resto del partido como suele acostumbrar, pero los tantos en contra le condenaron.

Joao Alfonso

2/ El supuesto líder de la zaga realizó un partido desastroso. En el primer gol se marcó un movimiento muy extraño y Carlos Castro perforó la portería sin oposición. Estuvo sin saber donde posicionarse en los otros dos goles en contra. En líneas generales, muy torpe y muy lento.

Javi Galán

6/ Jugó como viene siendo ya habitual, de lateral izquierdo. Sus internadas al ataque fueron constantes y dieron efecto positivo en el equipo. Lo intentaba siempre y estuvo muy activo. En defensa su banda fue menos atacada, pero se le vieron flaquezas en varias ocasiones como en el tercer gol, donde Carmona centra sin oposición desde su banda a causa de una mala salida que realizó para tapar el balón sin éxito.

Edu Ramos

5/ Partido muy discreto como pivote. No apareció y no destacó en las labores defensivas.

Carlos Caballero

5/ Participativo pero no lo suficiente como para equilibrar al equipo. Ofreció buenos pases y poco más.

Javi Lara

5/ Desaparecido, sin presencia en el juego, y cuando este jugador no tiene la bola, no brilla ni él ni su equipo. Su posición en banda no ayuda a la construcción del juego. Estuvo más defendiendo que en las jugadas de ataque, y por esa labor no es precisamente por la que destaca.

Aguza

7/ Parece que su posición como enganche, alejado de defender, es la adecuada para él. A pesar de su buen gol desde fuera del área, estuvo bastante intermitente durante el partido y tuvo la más clara para el Córdoba al final del encuentro, pero la falló.

Jovanovic

7/ Desborde continuo y muy participativo en el juego. Se retiró lesionado en el 52´tras haber servido la asistencia del primer gol blanquiverde después de una buena jugada por banda.

Sergi Guardiola

7/ La referencia en ataque, siempre ofreciéndose y con la portería como objetivo. Aunque no dispuso de muchas ocasiones porque estaba bastante solo, todo lo que hizo le salió bien e incluso marcó el segundo gol cordobesista.

Alfaro

6/ Entró en el 52´por Jovanovic y el equipo perdió profundidad. Lento en el ataque a pesar de que sirvió una buena asistencia a Sergi Guardiola para el 3-2.

Aguado

6/ Entró al terreno de juego en el minuto 76´por Caballero y cumplió. Mucho ofrecimiento y posesión de pelota para conectar con los delanteros. Se le ven buenos detalles al canterano.

Jona

4/ Como si no hubiese entrado. Aunque apenas jugó 9 minutos, no buscó balón y por lo tanto no aportó nada. Sustituyó a Joao Alfonso en el 82´.