Rivaldo vuelve al Camp Nou

Rivaldo posando junto al presidente Bartomeu. Foto: Parco Largo - FCB -

El que fuera emblemático goleador del club azulgrana, a finales de la década del 90, está de visita por estos días en la Ciudad Condal. Durante su estadía, se dio una vuelta por el Camp Nou para encontrarse con Josep Bartomeu, presidente del Barcelona; Jordi Mestre, vicepresidente; y los directivos, Silvio Elias y Paul Vilanova.

El motivo de su visita fue para tratar dos asuntos puntuales: primero, tanto Rivaldo como la directiva, creen que el brasileño necesita de una mayor participación en el proyecto FCB Legends, el cual consiste en la expansión de la marca Barça alrededor del mundo, mediante la organización de partidos amistosos en los que participen ex jugadores ilustres del equipo culé. Estos personajes, también harán las veces de embajadores del club.

En cuanto a este tema, él asegura que se siente a pleno para seguir involucrado y cuida de su estado físico constantemente: "Me siento muy bien, entreno todos los días y seguramente para esos partidos que el Barcelona hace por todo el mundo estaré a disposición para jugar". 'Rivo' está dentro del FCB Legends desde agosto de 2016. (Ver: Rivaldo ficha por el FC Barcelona Legends).

El segundo consiste en que Rivaldo también ejerza funciones de representatividad en actos institucionales. Es decir, que el ex jugador sea incluido dentro de eventos formales, producto de decisiones tomadas en el entorno blaugrana. Al atender a los medios de comunicación, el ex delantero de 'La Canarinha' dijo: "Me siento muy contento, siempre que estoy aquí en el Camp Nou. Fueron cinco temporadas en las que hice historia en el Barcelona. Es un club que nunca va a salir de mi corazón"

Rivaldo se retiró en el 2015, a los 43 años, y jugó cinco temporadas en el FC Barcelona. Marcando 130 goles y ganando cuatro títulos: dos Ligas, una Copa del Rey y una Supercopa de Europa.