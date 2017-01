Una década sin ganar en Anoeta

Alineación del último Barcelona que ganó en Anoeta / Foto: sport360.com

Anoeta se ha convertido en el campo maldito del FC Barcelona. Tanto es así que hace 10 años que no gana el equipo azulgrana en el campo de la Real Sociedad. Hoy queremos recordar esa victoria por 0-2 con goles de Andrés Iniesta y Samuel Eto'o.

Cómo llegaban los dos equipos

Tanto la Real Sociedad como el FC Barcelona no estaban en el mejor año de su historia. El equipo txuri-urdin llegaba al partido con sus últimos tres partidos jugados en casa con victoria pero en posiciones de descenso. Desde su subcampeonato en 2002, no había levantado cabeza y en esa temporada, la 2006/2007, es cuando más cerca se veía su caída a la segunda división. El Barça, por su parte, aunque llegaba líder al partido encadenaba seis partidos seguidos perdiendo fuera de casa y tanto Sevilla como Real Madrid le pisaban los talones. Además, el ambiente en la plantilla no era el mejor y Deco, el mediocentro titular, no podía jugar el partido por lesión.

Alineaciones titulares

Real Sociedad: Claudio Bravo, Mikel González, Juanito, Garrido, López Rekarte, Aranburu, Garitano, Víctor López, Priero, Savio y Kovacevic.

La Real Sociedad llegaba con un equipo titular con muy poca calidad, mermado durante las temporadas posteriores al subcampeonato de 2002. Solo Aranburu, López Rekarte o Kovacevic aguantaban en el equipo pero los continuos malos resultados que cosechaba el equipo entrenado por Miguel Ángel Lotina, mermaban la moral del equipo, impidiéndole salir de la zona de descenso.

FC Barcelona: Valdés, Zambrotta, Puyol, Thuram,Van Bronckhorst, Edmilson, Iniesta, Xavi, Messi, Eto'o y Ronaldinho.

El equipo entrenado por Rijkaard llegaba al partido sin sus dos mediocentros (Deco y Motta) lesionados y su sustituto(Edmilson) que no estaba al 100%. Xavi e Iniesta mandaban en la medular pero no con la clarividencia que tendrían a partir de la llegada de Guardiola como entrenador. Arriba, Messi aún estaba a la sombra de dos colosos como Eto'o y Ronaldinho que, sobretodo el segundo, habían empezado su declive como azulgranas. Era la jornada 33 y tanto Sevilla como Real Madrid estaban a tan sólo una victoria de distancia.

Iniesta y Eto'o decidieron el partido

Los dos equipos llegaban al partido con la obligación de ganar. Con objetivos diametralmente distintos pero que solo eran factibles sumando de tres en tres. El primer equipo que avisó fue el FC Barcelona. Fue en el minuto 5, cuando Xavi marcó un gol que sería anulado por fuera de juego tras un centro de Van Bronckhorst por el ataque izquierdo. La Real Sociedad intentó reaccionar a los cuatros minutos con un contragolpe pero Salvio se quedó muy solo con toda la defensa azulgrana.

El equipo txuri-urdin dio un paso adelante y con presión alta puso en dudas al FC Barcelona. Aranburu en el minuto trece hizo intervenir a Valdés y seguidamente una falta bien ejecutada fue desviada por la defensa azulgrana. En el minuto veinte, llegó el primer disparo con peligro visitante. Eto'o recibió un pase largo de Xavi y ante la presión de la defensa, ejecutó un disparo potente pero que fue directo al cuerpo de Claudio Bravo. Esa ocasión estiró al conjunto azulgrana y en el minuto 27 sería Xavi quien tendría una gran ocasión tras pase de Ronaldinho, pero el portero chileno del equipo local volvería a desbaratar el ataque. A partir de ese momento, el juego se equilibró y llegaríamos al descanso con el 0-0 en el marcador.

En la reanudación fue Andrés Iniesta quién desniveló el resultado. En el minuto 47, el mediocentro de Fuentealbilla recibía un pase perpendicular de Ronaldinho que le dejaba sólo ante Bravo, al que superaba con un regate para marcar a puerta vacía. A partir de este gol, el partido se ponía muy de cara para el equipo azulgrana. En los siguientes quince minutos, Messi cobró protagonismo, teniendo dos ocasiones para aumentar la ventaja pero no tuvo suerte en la finalización.

El equipo de Rijkaard controlaba el partido, disfrutando de las mejores ocasiones pero sin cerrarlo. Tuvimos que esperar hasta el minuto 87 para ver el segundo y definitivo gol del partido. La jugada sería muy parecida al del primero de Iniesta, solo que en esta ocasión el pase fue para Samuel Eto'o, que se plantó ante Bravo al que superaba con un disparo raso.

De esta manera, el Barcelona ganaba 0-2 en Anoeta, cosechando (aunque en ese momento no lo sabían) la última victoria azulgrana como visitante ante la Real Sociedad. Un buen resultado que no serviría para acabar ganando la liga, un campeonato que finalmente se llevaría el Real Madrid. Por su parte, el equipo txuri-urdin acabaría descendiendo de categoría tras pasar 36 de 38 jornadas en posiciones de descenso.