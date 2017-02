Barcelona, cuidado con 'El niño'

Torres le ha marcado 11 goles al Barça // Fotografía: JaimeDelCampo (VAVEL)

Hay muchos motivos por los que ver un choque entre colchoneros y culés es casi obligatorio, y uno de ellos tiene nombre propio: Fernando Torres. Todo niño tiene un juguete favorito, y está claro que el del delantero rojiblanco es el FC Barcelona. Por todos es sabido que ‘El niño’ disfruta midiéndose al Barça y, sobre todo, metiéndole goles, algo que no se le da nada mal. Torres le ha marcado un total de 11 tantos a los azulgranas en 18 partidos, convirtiendo así al equipo culé en su víctima favorita.

Una relación especial

De esta manera, Fernando Torres es ya un viejo conocido para el FC Barcelona, que ya sabe lo que es ver a ‘El niño’ hacer de las suyas sobre el césped. No obstante, la relación entre el club culé y el delantero rojiblanco es especial por otro motivo. El Barça fue el primer equipo ante el que Torres debutó en Primera División, y lo hizo defendiendo la camiseta del Atlético. En aquel uno de septiembre de 2002, ‘El niño’ no consiguió anotarles a los blaugranas, pero no tuvo que esperar mucho para hacerlo. Tan solo cinco meses después, el uno de febrero de 2003, los colchoneros golearon en el Calderón por 3-0 a los culés con uno de los tantos firmado por Torres. Así daba el primer paso el de Fuenlabrada para convertirse en la bestia negra del Barça.

Torres celebrando un gol junto a Koke // Fuente: Daniel Nieto (VAVEL)

De los 11 goles que el ‘killer’ rojiblanco le ha endosado al Barcelona, 10 han sido con la camiseta del Atlético de Madrid. El tanto restante lo consiguió con el Chelsea, marcando el gol que eliminaba al Barça del campeonato de Champions, un campeonato que acabarían ganando los ‘blues’. También en Champions marcó ‘El niño’ el último tanto que ha firmado frente al FC Barcelona. Fue en la ida de semifinales de la Liga de Campeones de la temporada 2015-2016. Torres marcó el único gol de los del Cholo en el Camp Nou que permitió al Atlético remontar en el Calderón y dejar fuera de la Champions a los culés. Algo que, sin duda, quedará grabado en la retina de todo aficionado blaugrana o rojiblanco.

"Torres ha marcado en el último partido rojiblanco" Dejando a un lado su historial frente al Barça, Fernando Torres llega al choque del próximo sábado avalado por su buen estado de forma. ‘El niño’ empezó la temporada como suplente de Gameiro y poco a poco ha sabido ganarse la confianza del Cholo. Torres ha conseguido una cierta regularidad en el once inicial del Atlético, de manera que en este curso ha disputado un total de 28 partidos en las diferentes competiciones, firmando siete goles y dos asistencias. No son los mejores números para el que fue el gran ‘killer’ de los colchoneros, pero, sin duda, las sensaciones que deja sobre el césped no decepcionan. De hecho, no hay que echar la vista muy atrás para ver el último tanto firmado por el madrileño, pues cerró la goleada por 2-4 frente al Bayern Leverkusen disputada el pasado martes en el BayArena.

Torres es un emblema colchonero // Fuente: JaimeDelCampo (VAVEL)

Respeto mutuo

"Dos empates en los últimos encuentros" Los últimos resultados confirman que Atlético de Madrid y FC Barcelona se conocen bien y se tienen tomada la medida. Con empate por la mínima se saldó el último choque entre culés y colchoneros. Un 1-1 en el Camp Nou que le valió a los azulgranas el pase a la final de la Copa del Rey después de haber vencido por 1-2 en el Calderón. El mismo resultado se repitió en Liga. El último encuentro liguero entre ambos equipos acabó con empate en el feudo azulgrana. Esta vez, la batalla tendrá como escenario el Calderón y el hecho de que ‘El niño’ lleve tanto tiempo sin marcarle al Barcelona hace que los culés se encuentren aún más alerta.

Por todos estos goles frente al Barça y por mucho más, Fernando Torres se ha convertido en un emblema de los colchoneros y no pasará inadvertido en ningún choque entre Atlético de Madrid y Barcelona. No hay nadie como él para levantar la fe de la afición rojiblanca y provocar que los culés se muevan inquietos en sus asientos cada vez que toca el balón. ‘El niño’ ha demostrado crecerse y convertirse en hombre frente a los azulgranas y, por ello, el Barça deberá vigilarlo de cerca este próximo sábado.