Previa Atlético de Madrid - FC Barcelona: objetivo, La Liga

Aires festivos revolotean en los aledaños del Manzanares para recibir al FC Barcelona. El del domingo será el cuarto enfrentamiento entre ambos en lo que va de curso, con una victoria en la balanza para los azulgranas y dos empates en el luminoso. Los rojiblancos no se alzan con los tres puntos frente al Barça en Liga desde la temporada la temporada 2009/2010, saldando sus cuentas desde entonces con cinco derrotas para los locales y un empate. Para más ‘inri’ será la tercera vez que un 26 de febrero les cite en el feudo ‘colchonero’, dónde nunca han conseguido derrocar a los azulgranas en esta fecha (una derrota y un empate). Mientras el Wanda Metropolitano aguarda su turno, ambas escuadras vestirán el domingo sus mejores mudas para despedir con honores a un estadio de leyenda.

Espantar los fantasmas que sobrevuelan en Can Barça se presume como una necesidad tildada de urgente. El estrepitoso fracaso ante el París St. Germain y la victoria por la mínima ante el recién ascendido Leganés obliga a los hombres de Luis Enrique a diluir las dudas generadas con una buena dosis de fútbol. Perdidos en la esencia de lo que un día fueron, el equipo azulgrana llega al Calderón necesitado de un triunfo que impregne la esperanza de la plantilla y a su vez la de los seguidores ‘culés’. Ubicados en la segunda plaza y perseguidos sin tregua por el Sevilla FC, el Barça tratará de saltar sobre el tapiz rojiblanco con el propósito de liderar un triunfo que no corte su vuelo hacia el liderato liguero. El último tropiezo del Real Madrid en Mestalla se contempla como el estímulo necesario para emerger de nuevo en la creencia de que la reconquista es factible.

Por su parte, el Atlético de Madrid llega al choque dominical con su pase a cuartos prácticamente encarrilado. Al galope y a una velocidad abismal, el equipo rojiblanco se deshizo sin piedad del Bayer Leverkusen en tierras germanas para casi sentenciar su presencia en la siguiente ronda de la Liga de Campeones (2-4). Forjados con la moral por las nubes, los ‘colchoneros’ buscan dejar atrás su cuarta posición en la Liga y escalar hasta las posiciones más privilegiadas de la tabla. Desde el Manzanares se creen convencidos de poder revertir el dubitativo arranque liguero y volver a escribir con tintes de oro su leyenda en la Liga bajo las directrices de Diego Simeone.

Golpe moral

Tocados, pero no hundidos, llegan los azulgranas hasta el Manzanares. El atónito juego desplegado sobre el verde en los últimos encuentros obliga a la plantilla azulgrana a espolear su esencia ganadora. A la luz de la estrepitosa derrota en tierras parisinas y con la resonante victoria agónica ante el Leganés, el Barça busca reavivar la Liga con un triunfo en el Calderón. Ahora o nunca se convierte en el único procedimiento viable para seguir la estela de un líder que vuelve a dar destellos de equipo terrenal. El desliz en Mestalla del Real Madrid se convierte en el incentivo suntuoso para reconstruir una moral demasiado abatida.

La zaga azulgrana llega al choque dominical con más descanso que los rojiblancos, que sí jugaron partido entre semana correspondiente a la Liga de Campeones. La tregua semanal ha permitido volver a vislumbrar en los entrenamientos a Javier Mascherano, tocado desde el partido de vuelta de las semifinales coperas ante el Atlético y que pese a volver sobre el verde de la Ciutat Esportiva su presencia en el once se presenta más que dudosa. Sí estará un buen conocedor de cada recodo del Calderón. Arda Turan apunta a la lista de hombres que viajará hasta Madrid pese a que su incursión en el equipo titular parece menos probable.

Con Aleix Vidal fuera lo que resta de temporada, la incógnita en el once vuelve a sobrevolar sobre la medular azulgrana. Tres posiciones en la sala de máquinas para solamente una vacante. La dupla formada por Sergio Busquets y Andrés Iniesta volverá a comandar la tripulación ‘culé’, delegando la única plaza libre a dos hombres que conforman la cara y la cruz de la medular. Respaldados por el equipo de gala, André Gomes e Ivan Rakitic protagonizaran la más esperada pugna sobre la pizarra de Luis Enrique. El portugués, pitado por parte de su propia afición en el último partido, o el croata, abandonado en la penumbra de lo que un día fue. La incógnita en la ecuación la resolverá en la previa del encuentro el técnico asturiano, impulsado al borde del precipicio por un sector desmesuradamente desmemoriado.

Vuelta a los orígines

Al galope del caballo ganador llegan los de Simeone dispuestos a dar la puntilla al equipo de Luis Enrique. Soberbios y desatados conquistaron Leverkusen para encauzar el pase a la siguiente ronda de la UEFA Champions League con el BayArena como escenario. A orillas del río Rín los germanos se alzaron como los mejores testigos posibles para atisbar el vendaval desplegado por el Atlético de Madrid en el último encuentro de los rojiblancos. Dispuestos a todo, y con la moral por las nubes, los jugadores del ‘Cholo’ llegan en el momento adecuado para intentar sobrepasar por vez primera a los azulgranas en lo que va de curso.

Pese a presentarse con menos descanso que el FC Barcelona, la arenga del entrenador argentino deberá bastar para llegar a una plantilla que ansía despedirse de los catalanes en Vicente Calderón con un triunfo. Aunque han acariciado la conquista de cerca, a los ‘colchoneros’ se les resiste la victoria frente al Barça en lo que llevamos de temporada. Para tal fin, Simeone recupera al cancerbero Oblak. El meta eslovaco vuelve a estar preparado para defender con honores la portería rojiblanca, algo que no ocurre desde su desafortunada lesión el pasado més de diciembre ante el Villarreal.

Una baja todavía sensible para el Atlético es la de Juanfran. El lateral derecho cayó en la jornada 22 ante el Celta de Vigo y sigue recuperándose de su lesión muscular, apartándole de toda posibilidad de llegar al choque frente al Barça. Más opciones de entrar en el once presenta Diego Godín. Al igual que Javier Macherano en la zaga azulgrana, el uruguayo también cayó lesionado en el partido de vuelta de las semifinales de Copa en el Camp Nou y vuelve a entrenarse con el resto de sus compañeros. Sin embargo, todo apunta a que será Giménez el que ocupe su lugar en un once dónde la tarea goleada volverá a caer en las botas de la doble G compuesta por Gameiro y Griezmann, ambos en estado de gracia en los últimos encuentros.

Arbitra Antonio Miguel Mateu Lahoz

El partido correspondiente a la jornada 24 de la Liga Santander entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona se disputará en el Estadio Vicente Calderón (Madrid), inaugurado el 2 de octubre de 1966 y con capacidad para 54.907 espectadores.

El árbitro designado por la RFEF para repartir justicia es Antonio Miguel Mateu Lahoz del colegio valenciano. A sus 39 años acumula 155 partidos en Primera División desde su debut el 13 de septiembre de 2008 en el encuentro entre el Sevilla FC y Sporting de Gijón (4-3). Se convierte en árbitro internacional el 1 de enero de 2014, confirmando su presencia en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016.

Convocatorias posibles

Atlético de Madrid: Miguel Ángel Moyà, Oblak, Filipe Luis, Savic, Vrsaljko, Lucas Hernández, Giménez, Diego Godín, Koke, Saúl, Yannick Carrasco, Gabi, Nico Gaitán, Thomas, Fernando Torres, Antoine Griezmann, Ángel Correa y Kevin Gameiro.

FC Barcelona: Ter Stegen, Jasper Cillessen, Sergi Roberto, Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Mascherano, Lucas Digne, Jordi Alba, Sergio Busquets, Andrés Iniesta, Arda Turan, André Gomes, Ivan Rakitic, Denis Suárez, Paco Alcácer, Neymar Jr, Luis Suárez y Leo Messi.

Alineaciones posibles