Luis Enrique: "Si un rival nos puede marcar cuatro goles, nosotros podemos marcar seis"

Foto: Gerard Franco (VAVEL)

Fe e ilusión. Luis Enrique no pierde la esperanza ante el partido de vuelta de este miércoles en el Camp Nou. El míster culé mostró su cara más optimista y transmitió seguridad a la hora de pensar que el equipo está preparado para una remontada que se presenta como una hazaña histórica.

La filosofía de juego y la identidad del equipo será fundamental para intentar levantar el 4-0 del partido de ida y así lo ha confirmado el entrenador asturiano: "Sí sin ninguna duda. A pesar del resultado de la ida, estamos solo a la mitad de la eliminatoria. En 95 minutos puede pasar de todo. Hay que ir generando a través del partido y del dominio situaciones que nos acerquen a ser superiores al rival”, afirmaba el asturiano.

Foto: Gerard Franco (VAVEL)

El entrenador azulgrana es partidario de creer, y más si se ve la mejoría del equipo en los últimos partidos: "Es una evidencia que los últimos partidos nos refuerzan. Llegamos en buenas circunstancias y hemos mejorado en nuestro rendimiento. Tenemos que ser optimistas”, decía Luis Enrique que ve capaz al equipo de anotar muchos goles, aunque con un punto de pausa: "Si un rival nos puede marcar 4 goles, nosotros podemos marcar 6. Ahora bien, no hay que volverse locos. No tenemos nada que perder y mucho que ganar”, comentaba Luis Enrique.

Luis Enrique: "No tenemos nada que perder"

Como ya es tradición en sus previas, el asturiano no ha querido dar ni una pista al entrenador rival sobre las posibles variantes tácticas que puede utilizar ni de la posible alineación: “Pueden jugar juntos todos los jugadores. No voy a dar la mínima pista al rival. No lo hablo normalmente, pues imagínate sobre este partido”, declaraba el de Gijón que no le ha dado más importancia a este encuentro en cuanto a preparación: “Le dedico las mismas horas a todos los partidos", comentaba.

Además, Luis Enrique ha querido remarcar que nunca han estado en esta situación porque siempre han obtenido buenos resultados en las eliminatorias: “El deporte te depara actuaciones de todo tipo. Este equipo no ha conseguido ninguna remontada porque no ha estado obligado a ello. La fe en mi equipo la tendré siempre independientemente de mañana", afirmaba Lucho.

Foto: Gerard Franco (VAVEL)

Al igual que hizo Suárez, Luis Enrique pidió el apoyo de la afición para superar la difícil prueba del miércoles: "En cada partido de fútbol, tienen una importancia masiva las emociones. El Camp Nou debe ser una olla presión, a reventar, hiperalertado, hiperexcitado. Nosotros haremos nuestro trabajo”, declaraba el entrenador azulgrana que no cree que deban hacer el mejor partido en los tres años que lleva al frente del equipo: "No tenemos que hacer el mejor partido de estos tres años. Representan una dificultad extrema. Hay que hacer evidentemente un buen partido, ser efectivos. Con el paso de los minutos todo se puede poner a favor o en contra", afirmaba Luis Enrique.

Luis Enrique: "El Camp Nou debe ser una olla a presión"

No ha querido entrar en hipótesis post-partido ni en como podría influir una eliminación en lo que resta de temporada: "Te la contestaré después del partido. Déjame la ilusión, mientras hay vida hay esperanza”, decía Luis Enrique al que no le importa entrar en la historia, de hecho, lo ha afirmado de forma contundente y peculiar: “Me importa un rábano entrar en la historia o no. En algún momento de la eliminatoria vamos a estar cerca, es mi convencimiento”, finalizaba el míster asturiano.