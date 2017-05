Iniesta: "Lo único que nos queda es seguir para intentarlo"

Foto: Carla Cortés-VAVEL

El Barça continúa a tope en este tramo final de la Liga. Los blaugranas lograron la victoria y los tres puntos tan importantes ante el Villarreal en el Camp Nou. La delantera blaugrana fue la protagonista de los cuatro tantos del conjunto culé, siendo dos goles de Messi, otro de Neymar y uno más de Suárez. Los de Luis Enrique continúan en la lucha por conseguir el título, esperando a que el Real Madrid, con un partido menos, tenga un mal día.

Iniesta fue uno de los protagonistas para comparecer ante los medios, empezando a comentar la gran actuación de la MSN que puso las cartas sobre la mesa frente a los castellonenses: "Sabíamos que nos podía hacer daño con sus salidas al contragolpe, pero jugamos muy bien, por dentro y por fuera, y la gente de arriba siempre nos aporta mucho desequilibrio". Además, añadió también el buen trabajo del equipo frente a este difícil rival: "Fuimos efectivos y cumplimos el objetivo".

El manchego también comentó los fallos de este Barça durante toda la competición liguera, que ahora le están complicando la lucha por el título y tienen que confiar en la caída del Madrid en uno de los próximos encuentros. Lo que Iniesta tiene claro es que lo intentarán hasta el final: "Nos dan rabia muchas cosas porque son puntos que se pierden, pero vamos a esperar hasta el final. El Madrid no pincha y vamos a tener que seguir hasta el último partido. Parece complicado que la cosa pueda cambiar, pero no nos queda otra, la situación es esta y lo único que nos queda es seguir para intentarlo".

El jugador no podía terminar sus declaraciones sin nombra a Neymar, el protagonista más claro de todo el encuentro y que está en una situación muy buena: “Hizo un partido completo, y también el equipo en general. Cuando los jugadores estamos con sensaciones tan positivas las cosas salen. El equipo estuvo muy bien y las individualidades marcaron la diferencia".

Por último, también añadió el punto en el que se encuentra su renovación: “No creo que la gente se impaciente por mi renovación. Ha sido una temporada diferente, he tenido mala suerte con las lesiones y no he tenido continuidad. Sigo pensando que puedo rendir al máximo nivel. Tengo un año más de contrato, no contemplo nada raro y lo normal es que siga aquí”.