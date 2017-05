Fali: "Que no se piense nadie que esto está terminado"

Google Plus

Fali, durante el encuentro ante la Cultural y Deportiva Leonesa | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Si alguien pensaba que los chicos del Barça B se vendrían abajo, después de caer por 0-2 en el Mini Estadi en el partido de ida del playoff de ascenso a Segunda División A, se equivocaba. O al menos eso es lo que dio a entender Fali, uno de los capitanes del equipo, que aprovechó su comparecencia ante la prensa a la conclusión del choque para pedir un voto de confianza para la vuelta, que se disputará en León el próximo domingo (19:00hrs).

El futbolista se mostró contrariado por el resultado, en relación a lo que entendía acerca de la actuación de los suyos. "Yo ya tenía esta experiencia de jugar playoff con otros equipos, pero esta es la primera vez que en un playoff he sido muy superior al rival. La lástima ha sido un resultado, pero esto es fútbol. Han llegado dos veces, han metido dos goles, el rival también juega, pero nosotros hemos tenido muchísimas ocasiones. De diez partidos pierdes uno con este, hemos tenido muchas oportunidades al menos para empatar. Nada más terminar el partido nos hemos mirado a la cara y hemos dicho:' esto se saca', estamos muy convencidos", declaró.

Noventa minutos más de oxígeno

El jugador, que figuró en el once titular ante la Cultural y Deportiva Leonesa, ocupando el puesto de central, aseguró que el filial no va a tirar la toalla pese a la derrota. "Es un rival duro, nosotros hemos demostrado que somos muy superiores aquí y allí lo vamos a intentar hacer. Quedan noventa minutos y vamos a darlo todo", sentenció.

Vamos a ir allí a darlo todo, como hemos hecho hoy

Alentado por las oportunidades que ocasionó el Barça B, Fali se mostró más que optimista para el partido que resta por disputar: "Si hubiese sido otra eliminatoria en la que han sido superiores ellos o tienes malas sensaciones aquí es diferente, pero el equipo sabe que hemos sido muy superiores y vamos a ir allí a darlo todo, como hemos hecho hoy. Hemos tenido muchas ocasiones para que no nos ganen. Nos falta la vuelta, esto no está acabado, que no se piense nadie que esto está terminado, esto vamos a sacarlo o al menos lo vamos a intentar con todo".

En cuanto a la receta para doblegar a los leoneses en la vuelta y superar la eliminatoria, el valenciano lo tenía claro: "Ser como hemos sido hoy, no hay más. Yo firmaba ser el equipo que hemos sido hoy, hemos tenido muchas ocasiones para meter gol. Ojalá en la vuelta allí seamos el equipo que fuimos hoy aquí, porque es imposible perder partidos así".