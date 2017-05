Iniesta: "El Madrid es justo campeón"

El Barça consigue tres puntos insuficientes para salir campeón // Fotografía: Gerard Franco (VAVEL)

No pudo ser. Los culés han visto como La Liga se les ha escapado tras pelear por ella durante mucho tiempo. Al final, el Real Madrid ha ganado el pulso por la corona y el Barça no ha podido hacer más que cumplir su parte esperando un alirón que no se dio. Los de Luis Enrique han acabado goleando en un choque que se les puso cuesta arriba muy pronto. 4-2 en el Camp Nou que le da a los blaugranas una victoria con sabor amargo. Tras el choque frente al Eibar, el capitán culé ha atendido a los medios. Andrés Iniesta ha reconocido que la temporada del equipo catalán ha sido demasiado irregular, hecho que les ha acabado pasando factura. "No hemos sido todo lo regulares que se requiere para ser campeón y el Real Madrid es justo vencedor", declaraba tras finalizar el encuentro.

Al Barça se le ha complicado un partido en el que partían como claros favoritos y es que les ha tocado remontar un 0-2 frente a un Eibar bien colocado y con suerte en la delantera. Los atacantes azulgranas no han tenido su mejor día y han fallado ocasiones claras para poner por delante a su equipo. El capitán no le ha dado importancia a la falta de acierto de la MSN y se ha mostrado tocado por el hecho de haber dejado escapar el campeonato: "Es una lástima. Hemos conseguido tres puntos pero son insuficientes".

Los culés estaban obligados a ganar y, además, necesitaban que el eterno rival cayera derrotado en La Rosaleda en su choque frente al Málaga. El alirón parecía casi imposible y, además, los blancos se adelantaban muy pronto a su contrincante marcando el primero en el minuto dos del duelo. Andrés Iniesta ha asegurado que el equipo no supo nada del gol tempranero del Real Madrid hasta llegar al descanso y ha admitido que veían el liderato muy difícil. "Con el 0-2 del Madrid nos hemos limitado a intentar ganar por si acaso pero era una tarea muy complicada. Cuando no dependes de ti mismo es muy difícil", declaraba.

Iniesta también se ha acordado de que el choque frente al Eibar ha sido el último partido de Luis Enrique dirigiendo al Barça en el Camp Nou y no ha dudado en elogiar a su míster: "Todo el mundo está agradecido por todo este tiempo". Además, el capitán blaugrana ha puesto la vista en el próximo compromiso que medirá al Barcelona con el Deportivo Alavés en la final de la Copa del Rey el próximo sábado 27 de mayo. "Nos queda un título que hay que ganar la siguiente semana para irnos con la mejor sensación posible", ha concluido Iniesta.

El 4-2 en casa cierra una temporada llena de altibajos que deja al Barça sin una Liga por la que ha peleado hasta el final. Ahora, toca centrarse en conseguir la Copa del Rey para finalizar de todo el curso sumando un título más al palmarés culé.